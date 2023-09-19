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Волынец Гульнара
Проверки ККТ

За деньги — Да? ФНС говорит — Нет!

Нельзя продавцу передать обязанность по формированию чеков ККТ, даже за деньги.
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За деньги — Да? ФНС говорит — Нет!

ФНС разъяснила[1], как оформляются кассовые чеки, когда деньги принимает агент по приему платежей. Налоговая служба обратила внимание, что поставщик вправе поручать третьим лицам оказывать услуги по приему платежей, но перепоручить оформление кассовых чеков без непосредственного приема самих платежей он не может.

Если агент принимает деньги за товар, то у него появляется обязанность применять ККТ. Эта обязанность существует в силу закона и не является «сервисной услугой». Нет такой услуги, как «применение кассовой техники», поэтому если у агента нет обязанности формировать кассовый чек, поручить ему эту обязанность по договору нельзя.

Соответственно, формирование чека неразрывно связано с фактом получения денежных средств от физлица. Если получателем денег является агент, то формировать чек он обязан в силу закона. Если оплату получает продавец товара, то именно он должен сформировать чек, и передать указанную обязанность агенту продавец не вправе.

Кроме того, ФНС отметила, если при Интернет-торговле полная оплата за товар поступает агенту по приему платежей до передачи товара поставщиком, агент формирует чек на предоплату. Затем, при передаче товаров, еще один чек должен сформировать сам поставщик. Итого формируются два чека — когда получение оплаты и передача товара разнесены во времени. Передать агенту по приему платежей функцию по формированию чека при передаче товара нельзя, ведь в данном случае это обязанность поставщика.

Между тем, в данном письме ФНС сделала, можно сказать, революционный вывод о возможности формировать только один чек.

Такое возможно, если поставщик применяет кассовый метод для целей налогообложения, например УСН, и самостоятельно принимает предоплату за товар.

Возможность формирования одного чека вместо двух обосновано правом ориентироваться на момент отражения выручки в налоговом учете. То есть чек можно сформировать сразу при получении полной предоплаты, а в момент передачи товаров — уже не выдавать.

Также ФНС пояснила, в каком случае у продавца на УСН есть право на формирование одного чек.

Для реализации такой возможности нужно получить согласие покупателя (клиента) на формирование только одного кассового чек.

Ранее ФНС уже подробно рассказывала[2] о порядке формирования чеков при Интернет-торговле и приему платежей через агента, однако такого интересного вывода в пользу продавца в нем нет.

Источники:

[1] ФНС России от 06.09.2023 N АБ-4-20/11334@ «О сервисах формирования фискальных документов».

[2] Письмо ФНС России от 02.05.2023 N ЗГ-3-20/6089@.

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

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Комментарии

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