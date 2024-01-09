Что бухгалтеру надо успеть сделать сегодня? Рабочая налоговая неделя началась

Поздравляю с началом первой недели Нового года!

Введу вас в курс рабочей недели и расскажу, с чем нужно напрячься именно сегодня, чтобы облегчить свою жизнь в 2024 году:

ИП заплатить фиксированные страховые взносы, то есть пополнить свой налоговый кошелек, перечислив деньги на ЕНС. За 2023 год эта сумма составляет 45842 рубля;

Заплатить ПАТЕНТ если патент был взят на период по 31 декабря 2023 года включительно. Крайний срок уплаты — сегодня, так как 31 декабря пришелся на выходной день.

Подать уведомление на уменьшение ПАТЕНТа на страховые взносы ИП, уплачиваемые за себя. Подать можно через личный кабинет ИП при наличии ЭЦП (раздел «Все сервисы»). Уменьшить можно как на фиксированную часть, так и на 1%, независимо от факта уплаты. В такой ситуации не нужно платить патент на сумму уменьшения, срок уплаты которого приходится на конец 2023 года.

ИП с работниками дополнительно может уменьшить патент на взносы за работников, уплаченные во время действия патента, но общая сумма уменьшения ограничена — 50% платы за патент.

Для тех, кто на УСН и желающих сменить объект (с доходов на доходы минус расходы или наоборот) — сегодня крайний день, чтоб подать заявление на смену объекта.

Для желающих перейти на УСН — сегодня крайний день, чтобы подать заявление на переход. Для этого должны выполняться условия соблюдения ограничений по доходам — не более 112,5 млн рублей за 9 месяцев (ограничение только для организаций), остаточная стоимость основных средств (в том числе объектов недвижимости, используемых в деятельности) — не более 150 млн. рублей (ограничение и для организаций и для ИП)

НДФЛ и налог на прибыль: сегодня крайний день, чтобы подать уведомление о выборе налогового органа чтобы сдавать одну декларацию/расчет вместо нескольких в течении 2024 года