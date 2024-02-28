Ужесточается контроль кассовых операций в части движения наличных денежных средств

С 1 октября 2024 года правила, установленные для ведения кассовых операций, будут распространяться и на операции по обмену/размену банкнот и монет российской валюты в кассах бизнеса.

Банк России внес изменения[1] в Указания N 3210-У.

С 1 октября 2024 года правила, установленные для ведения кассовых операций, будут распространяться и на операции по обмену/размену банкнот и монет российской валюты в кассах бизнеса.

Изменениями устанавливается и порядок приема и контроля наличных денег из банка, проверка целостности упаковки денежных монет.

С указанной даты кассиру любого хозяйствующего субъекта будет запрещено выдавать размен наличных средств поврежденными купюрами, даже если купюра содержит один вид повреждения. Указанное означает, что при получении поврежденной купюры, к примеру от покупателя, кассир обязан будет сдать ее в банк.

Для нового вида контролируемой операции появляется новый вид кассового документа - квитанция о размене наличных денег.

Надо отметить, что ранее на такой вид операций как обмен или размен российской валюты в кассах организаций или ИП правила кассового порядка не распространялись.

Такие изменения также в скором приведут к изъятию поврежденных купюр и обновлению наличной денежной массы в стране.

Источники:

[1] Указание Банка России от 09.01.2024 N 6658-У