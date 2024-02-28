Логотип Гульнара Волынец
Гульнара Волынец

Ужесточается контроль кассовых операций в части движения наличных денежных средств

С 1 октября 2024 года правила, установленные для ведения кассовых операций, будут распространяться и на операции по обмену/размену банкнот и монет российской валюты в кассах бизнеса.
91 50
Ужесточается контроль кассовых операций в части движения наличных денежных средств

Банк России внес изменения[1] в Указания N 3210-У.

С 1 октября 2024 года правила, установленные для ведения кассовых операций, будут распространяться и на операции по обмену/размену банкнот и монет российской валюты в кассах бизнеса.

Изменениями устанавливается и порядок приема и контроля наличных денег из банка, проверка целостности упаковки денежных монет.

С указанной даты кассиру любого хозяйствующего субъекта будет запрещено выдавать размен наличных средств поврежденными купюрами, даже если купюра содержит один вид повреждения. Указанное означает, что при получении поврежденной купюры, к примеру от покупателя, кассир обязан будет сдать ее в банк.

Для нового вида контролируемой операции появляется новый вид кассового документа - квитанция о размене наличных денег.

Надо отметить, что ранее на такой вид операций как обмен или размен российской валюты в кассах организаций или ИП правила кассового порядка не распространялись.

Такие изменения также в скором приведут к изъятию поврежденных купюр и обновлению наличной денежной массы в стране.

Источники:

[1] Указание Банка России от 09.01.2024 N 6658-У

Начать дискуссию

Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова

Игра с кубиками на ЕНС

У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала — неизвестно...

Игра с кубиками на ЕНС
5
191

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Стандартный вычет

Изменился порядок применения вычета при уплате сбора за пользование биоресурсами

Вычет при уплате сбора за пользование водными биологическими ресурсами можно получить без привязки к оформлению разрешения на добычу. Рыбаки смогут получить вычет сразу после вылова.

71
Логотип Гульнара Волынец
Гульнара Волынец

Ужесточается контроль кассовых операций в части движения наличных денежных средств

С 1 октября 2024 года правила, установленные для ведения кассовых операций, будут распространяться и на операции по обмену/размену банкнот и монет российской валюты в кассах бизнеса.

Ужесточается контроль кассовых операций в части движения наличных денежных средств
90

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Некоммерческие организации

НКО, которые которые поддерживают семьи, детей и бездомных животных, смогут рассчитывать на господдержку

Еще больше социально ориентированных НКО получат финансовую поддержку от государства. На помощь могут рассчитывать организации, которые поддерживают семьи, бездомных животных и детей, оставшихся без попечения родителей.

80
Законопроекты

Упрощенные денежные переводы хотят ограничить

Чтобы избежать рисков финансирования терроризма и диверсий, власти хотят установить верхний лимит в 100 тысяч рублей для денежных переводов с упрощенной идентификацией.

108
Картельный сговор

Против участников картельных сговоров завели 287 дел

Нарушители заплатили штрафы на сумму больше 1 млрд рублей, по материалам ФАС возбудили 39 уголовных дел.

77

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС

Операторов углеродных единиц освободили от НДС

Исполнители климатических проектов и участники рынка углеродных единиц не будут платить НДС.

54
Бесплатно с 6-НДФЛ

Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс
134
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: мошенники чуть не развели Сергея Безрукова, читатели стали чаще покупать книги с рук, а ФАС не может справиться с «Яндекс Такси»

Подготовили для вас дайджест главных событиями дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

128
Госзакупки

Как рассчитываются пени в процессе выполнения госконтракта

Если поставщик не выполняет в срок заказ, то со следующего дня после истечения установленного срока ему будет начисляться неустойка в размере 1/300 от ключевой ставки на день уплаты.

61
Кредитование

Как установить самозапрет на выдачу кредитов и в каких случаях это делать нельзя

Госдума приняла закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Разбираемся, как он будет работать и в чем его минусы.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
305
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
123

Разборы законов

1 182
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли отправить исправительное уведомление по НДФЛ с суммой ноль?

Уважаемые коллеги! Обнаружила ошибку в уведомлении по НДФЛ за период с 23 по 31 января 2024 года. Отправила его с суммой налога. На самом деле выплат не было в это период! Не иначе, черт дернул, поспешила.

9
59
Ипотека

Лимит по IT-ипотеке могут повысить до 700 млрд рублей

Новый лимит будет увеличен на 200 млрд рублей, что позволит IT-специалистам получить еще не менее 15 тысяч льготных кредитов на покупку жилья.

55
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Иностранные работники

Импорт миграционного труда – привилегия развитой экономики

В журнале «Трудовое право» вышла статья с анализом ситуации по региональным ограничениям для привлечения мигрантов в отдельных субъектах РФ.

61
Госзакупки

Возможно ли в рамках закона № 223-ФЗ заключить соглашение о новации

Можно ли в ситуации возврата займа заключить с должником в рамках закона № 223-ФЗ соглашение о новации, в котором обязательство по возврату займа будет заменено на обязательство по выполнению работ на сумму долга (в самом соглашении будут указаны объем работ и стоимость)? Не будет ли данная схема противоречить требования закона № 223-ФЗ?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
104
Логотип ITCOM
ITCOM
ЭДО

Машиночитаемая доверенность, или МЧД: суть, для чего нужна и как с ней работать

Машиночитаемая доверенность — это аналог бумажной доверенности, но используется она исключительно при электронном взаимодействии. 

Машиночитаемая доверенность, или МЧД: суть, для чего нужна и как с ней работать
98
Кредитование

Самозапрет на оформление кредита можно устанавливать с 1 марта 2025 года

Банки и МФО не смогут выдать потребительский кредит, если клиент установил на Госуслугах или в МФЦ самозапрет.

77

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Поиск работы бухгалтеров

Как не жить на одну зарплату. Как и где найти подработку

Пока китайцам страшно «жить в эпоху перемен», россияне от души смеются над фразой Лёлика из «Бриллиантовой руки» «Чтоб тебе жить на одну зарплату!» и ищут дополнительный доход.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
893
Вклады

У ВТБ появится вклад, привязанный к ключевой ставке Центробанка

Для держателей пакетов «Прайм» и «Привилегия» ВТБ создаст вклады-«флоатеры», доходность которых будет зависеть от ключевой ставки.

139