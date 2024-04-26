Или пан или пропал! Конституционный суд нашел брешь в законе

Это одна из налоговых фишек, которая срабатывала на практике, но Конституционный суд уловил подвох и указал законодателю закрыть брешь в законе. Если до 1 января 2025 года законодатель этого не сделает, то решение будет в пользу налогоплательщика, причем начиная со сделок, совершенных 15 февраля 2024 года.



История вопроса: Когда собственник объекта продавал коммерческую недвижимость, (коммерческий транспорт), то законодатель не разрешал ему уменьшать доходы на имущественный вычет, так как недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. В то же время ему не давали и уменьшать доходы на понесенные расходы по той же причине.

Налоговая реализация выхода из указанной ситуации состояла в следующем: заявить расходы на покупку этой недвижимости с целью уменьшения дохода в качестве профессиональных вычетов.



Налоговая мысль такова: если налоговики признают, что указанная недвижимость не имеет цели личного использования, используется в качестве коммерческой — то значит она признает и тот факт, что реализация объекта недвижимости также попадает по коммерческую деятельность, а соответственно у физлица есть полное право заявить профессиональные вычеты так, как если бы это сделал ИП.

Тот факт, что физлицо не имеет статуса ИП не мешает реализации налоговой мысли, это подтвердила в свое время СКЭС РФ.

Вот именно этот вопрос и необходимо с подачи Конституционного суда разрулить законодателю в ближайшее время приняв запрет на заявление расходов в качестве профессионального вычета.

Если говорить буквой закона Конституционный Суд РФ признал[1] пункт 1 статьи 221 и подпункт 1 пункта 1 статьи 227 НК РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они в силу своей неопределенности, порождающей возможность различного истолкования, не обеспечивают однозначного решения вопроса о праве на получение профессиональных налоговых вычетов физическим лицом, не зарегистрированным в качестве ИП, чья деятельность признана налоговым органом предпринимательской.

Конституционный Суд РФ предписал федеральному законодателю устранить имеющуюся неопределенность, позволяющую таким лицам надеяться на применение профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ, но не позволяющую их получить.Власти могут при этом выбрать любой подход - в пользу налогоплательщиков или нет.

Впредь до их внесения предусматривается следующий порядок исполнения Постановления Конституционного Суда РФ от 14.02.2024 N 6-П. Физическим лицам, не зарегистрированным в качестве ИП, чья деятельность признана налоговым органом предпринимательской, в соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 221 НК РФ не предоставляется право на профессиональные налоговые вычеты.

Если внесенные федеральным законодателем изменения будут направлены на предоставление профессиональных налоговых вычетов всем (или некоторым) категориям физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, но чья деятельность признана налоговым органом предпринимательской, а также если федеральный законодатель до 1 января 2025 года не внесет необходимых изменений в законодательство, то соответствующие лица приобретают право на получение профессиональных налоговых вычетов как в сумме документально подтвержденных расходов, так и в размере 20% дохода, если они не могут подтвердить расходы документально. Данное право в этом случае возникает с 15 февраля 2024 года.

Иначе говоря, запрет на применение профессиональных вычетов с 15 февраля 2024 будет невозможен только в случае, если законодатель установит прямой запрет путем внесения изменений в налоговое законодательство. Если запрет не будет установлен — то мы будем вправе продолжать делать так, как я написала выше, законно уменьшая свою налоговую нагрузку

Источник:

[1] Постановление КС РФ от 14.02.2024 № 6-П