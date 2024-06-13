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Гульнара Волынец
Налоговые изменения 2025

Налоговая реформа — 2024: хороший пастух стрижет своих овец, а не снимает с них шкуру

Правительство внесло в Госдуму проект (1), которым планирует начать выстраивать новую налоговую систему. Предлагают усовершенствовать НДФЛ, налог на прибыль, УСН, планируют амнистию при дроблении бизнеса и не только.
Налоговая реформа — 2024: хороший пастух стрижет своих овец, а не снимает с них шкуру

Налог на прибыль

Планируется увеличить базовую ставку по налогу на прибыль организаций с действующих 20% до 25%. Это позволит с 1 января 2025 года отказаться от курсовых экспортных пошлин.

Помимо этого, предлагают:

  • повысить с 0% до 5% ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний на 2025 - 2027 годы;

  • ввести федеральный инвестиционный вычет для организаций из приоритетных отраслей. Категорию и признаки таких налогоплательщиков должно устанавливать правительство;

  • увеличить повышающий коэффициент с 1,5 до 2 к расходам на НИОКР;

  • сделать бессрочными региональные инвестпроекты.

УСН

Здесь предлагается увеличить лимиты, позволив применять специальный налоговый режим большему количеству предприятий:

  • поднять базовый порог доходов для перехода на УСН с 112,5 до 337,5 млн рублей;

  • среднюю численность сотрудников для применения спецрежима увеличится со 100 до 130 человек;

  • порог доходов для применения УСН повышается до 450 млн рублей;

  • порог по остаточной стоимости основных средств будет установлен в размере 200 млн рублей место 150 млн рублей.

Кроме того, планируется обязать упрощенцев платить НДС при доходах более 60 млн рублей в год.

При этом налогоплательщику будет предоставлена альтернатива. Малый бизнес с годовым доходом от 60 млн рублей сможет выбрать одну из опций:

  • уплачивать НДС по ставке 20%, используя в том числе льготную ставку 10% на отдельные товары и услуги и сохранив право на вычеты или;

  • уплачивать НДС по ставке 5% при доходах от 60 млн до 250 млн рублей, по ставке 7% при доходах от 250 млн до 450 млн рублей, но уже без права на вычет.

  • Кроме того, предложено отменить повышенные ставки 8% — для режима «доходы» и 20% — для «доходов минус расходы». Останутся 2 базовые ставки: 6% и 15%.

Предполагается, что указанные меры будут способствовать добровольному отказу предпринимателей от дробления бизнеса

НДФЛ:

С 2025 года в зависимости от доходов сотрудников планируют установить 5 ставок вместо существующих двух:

  • 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год (менее 200 тыс. руб. в месяц);

  • 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;

  • 18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год;

  • 20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год;

  • 22% — свыше 50 млн руб. в год.

Повышенные ставки предлагают применять не ко всему доходу, а лишь к сумме превышения, как и сейчас.

Для отдельных видов доходов физлиц также хотят изменить порядок налогообложения.

Так, например, для дивидендов и дохода от продажи ценных бумаг будет применяться двухступенчатая прогрессивная шкала:

  • 13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год;

  • 15% — от 2,4 млн рублей в год;

Сейчас ставка 15% применяется, если сумма доходов превышает 5 млн рублей в год.

По доходам от продажи объектов недвижимости вводится повышенная ставка 15% с дохода, превышающего 2,4 млн рублей. В настоящее время ставка 13 % от продажи объектов применяется независимо от стоимости продажи объектов.

По доходам от вкладов ставка составит 15% независимо от суммы облагаемого дохода и статуса резидента.

Поддержка семей с детьми: вычеты, налоговый кешбэк.

С 2025 года предлагают увеличить стандартные вычеты на детей:

  • на второго ребенка — с 1 400 до 2 800 руб.;

  • на третьего и на каждого следующего ребенка — с 3 000 до 6 000 руб.

Одновременно хотят увеличить совокупный доход для применения вычетов с 350 тыс. до 450 тыс. руб.

Правительство также предлагает(2) ввести налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми. Основные моменты:

  • выплату работающим родителям планируют сделать ежегодной;

  • для ее получения среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный региональный прожиточный минимум на человека, установленный в субъекте по месту жительства;

  • выплату производит СФР каждому родителю по заявлению, если нет долгов по алиментам и с доходов уплачен НДФЛ;

  • учитывают детей до 18 и 23 лет, если ребенок учится в общеобразовательной или профессиональной организации, а также получает очное высшее образование, кроме допобразования;

  • размер выплаты равен разнице между НДФЛ, уплаченным за год до обращения, и НДФЛ, рассчитанным с того же дохода, но по ставке 6% в полном объеме.

Такой механизм снизит ставку НДФЛ до 6%. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Амнистия для бизнеса

Минфин разработал основные положения налоговой амнистии за дробление бизнеса, используемое с целью применения льготных спецрежимов.

Предполагается, что амнистия охватит налоговые периоды 2022–2024 годов. Прощение налоговых доначислений будет происходить лишь при условии добровольного отказа от дробления в 2025–2026 годах, а вступившие в силу до 2025 года решения по итогам налоговых проверок амнистия не затронет. 

Законопроект Минфина закрепляет понятие дробления.

«Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов» — такое понятие предложено ввести в закон.

Для целей амнистии в документе Минфин вводит понятие «добровольного отказа» от дробления. Под ним понимается «исчисление и уплата налогов лицами, применяющими дробление бизнеса, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения, всей группы лиц». Такая корректная уплата должна быть осуществлена за периоды с 2025 года (никаких специальных деклараций делать не надо), следует из законопроекта.

Условия амнистии

Суть амнистии Минфин излагает следующим образом: если бизнес «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса может быть прекращена.

Общая схема амнистии подразумевает прощение возможных налоговых доначислений за 2022–2024 годы при условии отказа от дробления в ближайшие два года.

При этом уже вступивших в силу решений амнистия не коснется, следует из законопроекта. «Прекращение обязанности не распространяется на решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенные по результатам налоговых проверок, вступившие в силу до дня вступления в силу настоящего федерального закона (1 января 2025 года).

В то же время вступление в силу решений, вынесенных по результатам налоговых проверок налоговых периодов 2022–2024 годов в части дробления бизнеса, будет приостановлено со дня начала действия законопроекта, указано в нем. Это не отменит право налогоплательщика обжаловать их в вышестоящей инстанции.

Амнистия по не вступившим в силу решениям

В отношении не вступивших до 1 января 2025 года в силу решений в дальнейшем возникает несколько возможных сценариев, следует из законопроекта Минфина. А именно:

  • установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, но выездная проверка за 2025–2026 годы признаков дробления не зафиксировала

В этом случае обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за налоговые периоды 2022–2024 годов прекращается с момента вступления в силу решений об отказе в привлечении к ответственности по результатам выездных налоговых проверок за 2025–2026 годы.

  • установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, но выездная проверка за 2025–2026 годы не назначена

В этом случае обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за 2022–2024 годы прекращается с 1 января 2030 года, то есть задолженность будет списана.

  • установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, выездная проверка за 2025–2026 годы также выявила нарушения

Если по результатам выездной налоговой проверки за налоговые периоды 2025–2026 годов будет установлено дробление бизнеса, решение по результатам проверки за периоды 2022–2024 годов в этой части, не вступившее в силу из-за правил амнистии, вступает в силу одновременно с новым — то есть прощения нарушений не будет.

При этом Минфин дает возможность уменьшить размер штрафов и пеней к уплате при условии «частичного добровольного отказа» компаний от дробления. «В этом случае обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов, установленная по результатам налоговых проверок за налоговые периоды 2022–2024 годов, прекращается в соответствующей части», — указано в законопроекте.

  • установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, но организация прекратила деятельность (в результате ликвидации, реорганизации или банкротства)

Если к таким налогоплательщикам применялось приостановление вступления в силу решения по результатам налоговой проверки за 2022–2024 годы в связи с дроблением бизнеса, в случае прекращения ими деятельности обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов также прекращается, то есть такой бизнес амнистируется, следует из законопроекта.

Если после прекращения деятельности выездная налоговая проверка за 2025–2026 годы доказывает, что «осуществление деятельности налогоплательщика с использованием дробления бизнеса продолжается в 2025 и 2026 годах иной группой лиц», на них возложат обязанность по уплате недоимок за 2022–2024 годы.

Риски предлагаемого подхода

Концепция амнистии по дроблению сконструирована не по аналогии с предыдущими амнистиями, например в части раскрытия иностранных компаний и счетов.

Надо отметить, что вводимые понятия в части налоговой амнистии, на наш взгляд, складывают надналоговые понятия и надналоговые отношения между бизнесом и государством. Налоговая конструкция в классическом понимании, где определяется налоговая база и ставка налога в указанных изменениях отсутствует. Такие изменения нельзя назвать и мероприятием налогового контроля, процедура которого четко регламентируется нормами первой части НК РФ.

Кому будет подвластно оценивать «преимущественную направленность схемы» на снижение налогов? В конечном итоге произойдет увеличение налоговых споров и заваливание судов исками.

В целом с учетом повышенных порогов для применения упрощенной системы налогообложения новые нормы стимулируют максимальное число налогоплательщиков отказаться от дробления и перейти на общую систему там, где она применима.

В части остальных изменений законопроекта стоит отметить, как и было обещано, изменения в порядке налогообложения не коснутся участников СВО. Размер налогов для самозанятых граждан также не изменится. Они будут платить по старым ставкам — 4% за доходы от физических лиц и 6% за доходы от юридических лиц (компаний). Доходы, полученные в статусе самозанятого, не суммируются с доходами, которые облагаются НДФЛ.

На сегодняшний день рассматриваемый законопроект включен в перечень первоочередных законопроектов. Плановая дата рассмотрения Госдумой 20 июня.

Совершенствование налоговой системы стало одной из главных тем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность».

Соответственно ко второму чтению с учетом обсуждений на ПМЭФ еще будут изменения в законопроект. Будут дополнения от правительства, которые не успели завершить ранее; в ходе рассмотрения в Государственной Думе также предполагаются изменения к текущей версии законопроекта.

Так, к примеру в отношении инвестиционного вычета (ФИНВ) есть вопрос, должны ли хотя бы ключевые параметры ФИНВ быть включены в Налоговый кодекс. В настоящее время в законопроекте содержится только отсылка к будущему Постановлению Правительства, то есть каких-либо конкретных положений по ожидаемому налогоплательщиками ФИНВ нет.

В отношении ФИНВ в ходе обсуждений на ПМЭФ проявилось также различие мнений о том, насколько вычет должен быть «широким»: покрывать все инвестиции или какие-то выборочные (приоритетные отрасли или виды расходов и т.д.). Бизнес указывает на целесообразность «универсального» вычета, а от правительства прозвучало, что «придется таргетировать инвестиции и выделять приоритеты по отраслям». Правительство также пообещало «избежать принципа индивидуализации льгот».

Подчеркнута и важность «активизации» региональных Инвестиционных налоговых вычетов, что будет происходить, но в разрезе приоритетных отраслей.

Предложенное определение термина «дробление бизнеса», возможно, конкретизируют еще. Было замечено, что в текущем законопроекте нет каких-то положений о закрытии налоговых лазеек. А это предполагалось. Прозвучало, что ко второму чтению правительством будут предложены доработки. Надо отметить, что эта тема, заслуживает особого внимания, изменения по которой еще стоит обсудить.

Глава ФНС Даниил Егоров, в свою очередь, пообещал обеспечить справедливость качественным налоговым администрированием, чтобы те, кто должен платить, платили все, а кому положены вычеты – получали их. Он отметил, что предложения, которые сейчас внесены в Госдуму, были тщательно обсуждены заинтересованными сторонами, в частности, отмена необходимости подавать специальную декларацию в рамках амнистии:

«Достаточно активными действиями показать, что ты на том режиме, которому соответствуешь. И это не однотактовое действие: вот с 1 января 2025 года ты перешел и больше шанса нет. Есть вторая возможность. Если налоговая видит, что у тебя искажения, у тебя есть возможность уточниться и амнистироваться, но тогда придется уточниться за один год».

Источники:
[1] Проект Федерального закона № 639663-8

[2] Проект Федерального закона № 638814-8

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