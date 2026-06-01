СПОТ и ввоз с целью ремонта

Продолжаем о СПОТ. Рассмотрим ситуацию когда российский исполнитель ввозит оборудование (товар) на территорию РФ из страны ЕАЭС с целью ремонта. Необходимо ли ему оформлять документы по системе СПОТ и платить обеспечительный платеж?

Ранее я уже рассматривала ситуации по СПОТ:

В этом материале рассмотрим ситуацию, когда товар ввозится с целью ремонта в РФ с территории страны ЕАЭС.

Как я уже отмечала - сама система СПОТ по факту двухаспектная (то есть для каждого случая нужно получить ответ на следующие поставленные вопросы):

1. Обязанность оформить ДОПП

2. Необходимость уплатить обеспечительный платеж (или заявиться на освобождение)

ДОПП

Начнем с ответа на первый вопрос для ситуации когда оборудование (товар) ввозится в РФ из страны ЕАЭС с целью ремонта.

Согласно п. 4 ст. 10, Федеральный закон от 17.04.2026 N 101-ФЗ "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон 101-ФЗ) документ о предстоящей поставке товаров подлежит обязательному формированию в отношении всех товаров, на которые в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона распространяются положения законодательства Российской Федерации о СПОТ.

В свою очередь, положения законодательства Российской Федерации о СПОТ применяются в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС автомобильным транспортом, а также иными видами транспорта в случае принятия такого решения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 настоящей статьи. (ст. 5, Федеральный закон N 101-ФЗ).

Согласно понятиям, представленным в ст. 3, Федерального закона N 101-ФЗ:

3) заявитель, формирующий и представляющий документ о предстоящей поставке товаров (далее - заявитель):

а) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - организация), физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), осуществляющие ввоз товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС;

5) СПОТ - совокупность правовых, экономических и организационных отношений, складывающихся при осуществлении регулирования ввоза товаров на территорию Российской Федерации в пределах, определяемых настоящим Федеральным законом, а также при использовании информационных систем, созданных в целях такого регулирования и учета ввозимых товаров;

7) перевозка (транспортировка) товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС - перемещение товаров по территории Российской Федерации и территории другого государства - члена ЕАЭС, включая пересечение Государственной границы Российской Федерации транспортными средствами, которыми перевозятся товары, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС;

9) поставщик - организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС, являющиеся стороной сделки с заявителем, в соответствии с которой товар ввозится на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС, или являющиеся отправителем ввозимых товаров в соответствии с транспортным сопроводительным документом в случаях, когда заявителем является лицо, указанное в подпункте "б" пункта 3 настоящей части;

11) товары - любое движимое имущество, а также перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу, имеющие в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании статус товаров ЕАЭС.

С учетом того, что под понятие перевозки товаров на территорию РФ с территории страны ЕАЭС попадает перемещение товаров по территории страны ЕАЭС и РФ, а также пересечение границы РФ, то считаем, что в отношении товаров, ввезенных с территории стран ЕАЭС вне зависимости от цели ввоза система СПОТ распространяется.

Ст. 5 Федерального закона N 101-ФЗ предусматривает перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не попадает под СПОТ, вместе с тем в нем отсутствует такое основание, как ввоз товара с целью ремонта.

Таким образом, если товары ввозятся с целью ремонта на территорию РФ с территории стран ЕАЭС заявитель – то есть стороны, которая осуществляет ввоз товара с целью ремонта (например, поставщик, забирающий свой товар у покупателя в случае выявления брака) должен оформить ДОПП в отношении такого ввоза.

Обеспечительный платеж

Согласно ст. 5 Федерального закона N 101-ФЗ ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются положения законодательства Российской Федерации о СПОТ, сопровождается обязательным формированием документа о предстоящей поставке товаров и внесением обеспечительного платежа (за исключением случаев, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона), а также присвоением визуализированной ссылки.

Также согласно пп. 3 ст. 8 Федерального закона N 101-ФЗ заявитель обязан вносить обеспечительный платеж по документу о предстоящей поставке товаров в размере, порядке и сроки, которые указаны в статье 11 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, указанных в частях 1 и 2 статьи 11 настоящего Федерального закона;

Отметим следующие случаи, перечисленные в ст. 11 Федерального закона N 101-ФЗ, предусматривающие освобождение от уплаты обеспечительного платежа:

1) заявитель отнесен к категории крупнейших налогоплательщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) заявитель является налогоплательщиком, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах проводится налоговый контроль в форме налогового мониторинга;

3) заявитель включен в реестр уполномоченных экономических операторов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, если перемещение товаров осуществляется по сделке купли-продажи, которая заключена между уполномоченным экономическим оператором и поставщиком товаров и в результате которой право владения, пользования и распоряжения товарами переходит только к такому уполномоченному экономическому оператору;

4) ввоз на территорию Российской Федерации товаров без уплаты налогов в соответствии с пунктом 6 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (включая ввоз товаров, реализуемых либо предназначенных для реализации продавцами государств - членов ЕАЭС физическим лицам посредством электронных торговых площадок), а также с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) при ввозе на территорию Российской Федерации заявителями, являющимися резидентами свободной (специальной, особой) экономической зоны, товаров с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС, функционирующей в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года;

6) при ввозе в Российскую Федерацию товаров, являющихся давальческим сырьем (материалом) для переработки, с территории другого государства - члена ЕАЭС по договору (контракту) переработки давальческого сырья (материалов), предусматривающему вывоз результатов переработки давальческого сырья (материалов) на территорию другого государства - члена ЕАЭС;

7) ввоз на территорию Российской Федерации товаров, являющихся предметами лизинга, с территории другого государства - члена ЕАЭС по договору (контракту) лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи освобождения от внесения обеспечительного платежа. В настоящее время такой перечень Правительство РФ еще не утвердило.

Согласно пункту 6 статьи 72 Договора, косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена:

1) товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства-члена не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его территорию;

2) товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности;

3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена осуществляется в связи с их передачей в пределах одного юридического лица (законодательством государства-члена может быть установлено обязательство по уведомлению налоговых органов о ввозе (вывозе) таких товаров).

По общему правилу, согласно нормам российского законодательства НДС уплачивается при ввозе товара на территорию РФ (п. 1 ст 146 НК РФ)

Вместе с тем, есть положения, предусматривающие освобождение от уплаты НДС при ввозе, например пп. 5 п. 1 ст. 151 НК РФ который предусматривает, что при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

Однако при импорте с территории стране ЕАЭС таможенные процедуры не заявляются, а значит в силу буквальности норм пп. 4 п. 1 ст. 11 101-ФЗ следует, что нет оснований и для освобождения от уплаты обеспечительного платежа при ввозе товара на территорию РФ с целью ремонта.

Вместе с тем отметим, что при передаче в ремонт право собственности на товар не переходит, следовательно, не возникает объекта налогообложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Также отметим, что согласно ст. 1 Федерального закона N 101-ФЗ целями настоящего Федерального закона является предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Как разъяснил Совет ЕК ЕАЭС в п. 4 Консультативного заключения Суда Евразийского экономического союза от 12.10.2022 N СЕ-2-1/1-22-БК <О разъяснении пункта 6 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года>

«Из буквального толкования норм пунктов 2 статьи 71 и 5 статьи 72 Договора следует, что обязанность по уплате косвенных налогов у налогоплательщика соответствующего государства-члена возникает при реализации товаров. Данный вывод подтверждается нормой пункта 13.1 Протокола N 18, из которой следует, что в случае приобретения товара на основании договора (контракта) между налогоплательщиком одного государства-члена и налогоплательщиком другого государства-члена, то есть, при реализации товара, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства-члена, на территорию которого импортированы товары, - собственником товара либо, если это предусмотрено законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или агентом. При этом, собственником товаров согласно абзацу второму пункта 13 Протокола N 18 признается лицо, которое обладает правом собственности на товары или к которому переход права собственности на товары предусматривается договором (контрактом). Пунктом 13.4 Протокола N 18 установлено, что если налогоплательщик одного государства-члена приобретает товары, ранее импортированные на территорию этого государства-члена налогоплательщиком другого государства-члена, косвенные налоги по которым не были уплачены, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства-члена, на территорию которого импортированы товары, - собственником товаров, либо, если это предусмотрено законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или агентом (в случае если товары будут реализованы налогоплательщиком другого государства-члена через комиссионера, поверенного или агента). Таким образом, независимо от времени импорта товара на территорию другого государства-члена, по общему правилу, обязанность по уплате косвенных налогов (НДС) возложена на налогоплательщика этого государства-члена, к которому переходит право собственности на товар. Учитывая изложенное, Большая коллегия Суда констатирует, что юридическим фактом, влекущим возникновение обязанности по уплате косвенных налогов у налогоплательщика государства-члена, на территорию которого импортированы товары, и, соответственно, права налоговых органов по их взиманию, является переход права собственности на импортируемые товары.»

В связи с тем, что при передаче оборудования российской организации с целью ремонта не происходит передача права собственности на него, соответственно НДС при ввозе такого оборудования не уплачивается считаем, что при ввозе товара с целью ремонта обеспечительный платеж не должен уплачиваться.