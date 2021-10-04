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Налоговая загоняет клининг в СРО?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики заставляют клининговую компанию вступить в СРО АКФО, повысить нагрузку по взносам до 13% и заодно обвиняют в налоговом демпинге.

Рассказал налоговый юрист Антон Свирякин на своей странице в Facebook.

«Теперь моя очередь рассказать про беспредел со стороны территориального налогового органа в отношении моего клиента (клининговой компании).

Обратился ко мне клиент — маленькая, но гордая клининговая компания. Состоят на учете в одной из подмосковных инспекций. Работают вбелую, персонала немного, активно используют в своей работе роботов-уборщиков.

В сентябре, как «гром среди ясного неба», вызывают на комиссию по легализации, напрочь забыв о том, что чуть больше года назад их «голова», т.е. ФНС проведение каких-либо комиссий отменила (есть такое Письмо ФНС № БС-4-11/10881@ от 07.07.2020). О парадоксах в поведении территориалов можно говорить вечно, но факт есть факт.

Дальше больше. Направляют в адрес компании Информационное письмо за подписью заместителя начальника инспекции. И тут начинается самое интересное.

Тезисно, что хотела Инспекция:

  1. Ненавязчиво предлагает вступить компании в АКФО и в реестр фм.радо.рус;
  2. Выкатывает потенциальную сумму недоимки на сумму с шестью нулями;
  3. «Заливает» про пресловутые 13% доли страховых взносов;
  4. Говорит о необходимости раскрыть сведения, составляющие налоговую тайну, приводя в пример кейс «GRUZ» (из Приказа ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@);
  5. Просит дать пояснения на свое информационное письмо и устанавливает соответствующий срок ответа. 
  6. Обвиняет компанию в «налоговом демпинге» при формировании цены на свои услуги.

В данной истории печально не только откровенное наплевательство на нормы НК, но и откровенное лоббирование интересов конкретной СРО.

Как оказалось, саморегулирование отрасли клининга не ставит своей целью защиту ее игроков, а превращается в самый обычный прибыльный бизнес. Источник доходов, которого — дополнительные поборы МСБ из отрасли клининга.

Слишком явно и часто из практики взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками из отрасли клининга мы видим упоминание конкретного игрока рынка саморегулирования.

Конкурентно ли проведение налоговиков, навязывающих услуги по саморегулированию конкретной СРО вопрос отдельного разговора, хотя ответ в нашем случае и очевиден. Некоторым заместителям руководителя ФНС доподлинно известно, что да как.

И вот, мы отчетливо увидели, как налоговики навязывают клинерам саморегулирование. Однако, это не только не защищает добросовестных участников от возможных претензий и доначислений, но и приводит к ним намного быстрее. То, что компании такую налоговую нагрузку выдержать не под силу — это грустная реальность.

Плюс ко всему компанией были взяты кредиты под контракты с заказчиком на закупку роботизированной техники. Кредиты добросовестно возвращаются и будут возвращаться дальше, даже если собственник и директор вынуждены будут добровольно попрощаться со своим «нажитым». Они как огня боятся субсидиарной ответственности и я их прекрасно понимаю«.

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О другой истории с налоговиками и клининговой компанией на «Клерке» недавно писали. Там налоговики прямо сказали владельцу бизнеса, чтобы закрывался, раз не тянет налоговую нагрузуку.

В комментариях пишут:

«Глядя на то, как инспекции на местах подходят по-разному к одному и тому же вопросу, становится понятно, что сверху задачу спустить спустили, а разъяснить что-где-как не удосужились. Поэтому уже не удивляюсь, что СРО АКФО называют Инфоресурсом ФМ. По факту это действительно очень близко, но юридически, особенно последние полгода — две большие разницы. Про бенчмарк „меньше <13%“ вообще сделали мне смешно — показатель образованности наших налоргов. Перечень тем для пояснений — убил совсем...».

А кроме того, предложили обратиться в полицию, прокуратуру и ЦА ФНС по поводу этого письма:

«Предлагаю от имени получателя письма направить заявление в СБ ЦА ФНС, МВД, Прокуратуру для прочерки на предмет коррупции лица, прописавшего это письмо, и указанного в нем СРО».

Автор поста пишет, что пока клиент на это согласия не дал, но такой вариант рассматривают.

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