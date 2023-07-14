Новые требования к сделкам с акциями и долями российских компаний, совершаемым с лицами из «недружественных» государств

Какие предъявляются требования к условиям сделок с акциями и долями российских компаний и какие обязательства будет нести перед государством приобретатель бизнеса у «недружественного» лица с 12.07.2023г.

Решением подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 07.07.2023 года № 171/5 (далее — Решение № 171/5 от 07.07.2023г.) опубликовано на сайте Минфина 12.07.2023г. обновлены требования к сделкам, совершаемым с лицами из «недружественных» государств.

Теперь, чтобы получить разрешение подкомиссии на совершение сделки с акциями и долями российской компании с лицом из «недружественного» государство, ее существенные условия должны соответствовать следующим требованиям Минфина:

1) Наличие независимой оценки рыночной стоимости активов и экспертное заключение этого отчета СРО оценщиков.

С перечнем оценочных организаций можно ознакомиться на сайте Минфина. В настоящий момент времени данный перечень состоит из 42 оценочных компаний. Данное требование Минфина является обязательным с 22.02.2023г., хотя и до этой даты подкомиссия не рассматривала заявления без отчета оценщика.

2) Цена приобретаемого актива не более 50 % от его рыночной стоимости.

Данное требование Минфина стало обязательным с 30.12.2022г., но и до этой даты подкомиссия выдавала соответствующее разрешение только при соблюдении данного условия.

3) Обязательство по «добровольному» направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10 % от половины рыночной стоимости активов при дисконте к цене актива равной 50% или в размере не менее 10 % от рыночной стоимости активов, когда дисконт к цене актива составляет более 90 % от рыночной стоимости соответствующих активов.

Решением № 171/5 от 07.07.2023г. исключено ранее действовавшее условие (Выписки из Протоколов заседания Подкомиссии от 22.12.2022 № 118/1 и от 02.03.2023 года № 143/4) о рассрочке платежа на 1-2 года как основания, снимающего обязанность покупателя по оплате «добровольного» взноса в бюджет. Теперь «добровольный» взнос в бюджет обязаны платить все покупатели вне зависимости от того, предусмотрена ли условиями сделки рассрочка платежа либо выкупная цена выплачивается «недружественному» продавцу сразу.

Как мы понимаем, данный «добровольный» взнос — это обязательная «индульгенция» государству за право извлекать прибыль из актива, приобретенного по стоковой цене.

4) ПАО обязано провести листинг до 20% своих акций в срок, не превышающий 3 года с даты осуществления сделки с его акциями и даже в том случае, когда после сделки оно ликвидируется или теряет свой публичный статус.

ПАО, акции которых приобретены у акционеров «недружественных» государств, обязаны в срок не более 3 (трех) лет с даты осуществления (исполнения) сделки (операции) разместить на организованных торгах до 20 % акций своих акций.

Требование к размещению на бирже в пределах трёхлетнего срока также распространяется и на случаи, когда «ПАО-покупатель» присоединяет приобретаемое ПАО («ПАО-донор»). «ПАО-покупатель» обязано разместить на бирже уже свои акции в количестве, эквивалентном до 20 % акций «ПАО-донора» с учетом коэффициента конвертации акций таких обществ при присоединении.

Данное требование распространяется и на те ПАО, которые потеряли свой публичный статус или были ликвидированы после сделки, то есть предполагается, что они должны быть созданы вновь либо вернуть себе публичный статус и разместить свои акции на бирже.

Как и в случае с обязательством по уплате «добровольного» взноса, исполнение данного требования является обязательной «индульгенцией» за право извлечения прибыли из актива, приобретенного по стоковой цене.

5) KPI для покупателей бизнеса у лиц из «недружественных» государств.

Требования к установлению ключевых показателей (KPI) были впервые установлены Минфином 30.12.2022г.

16.03.2023г. Минфином была обновлена форма заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки с лицом из недружественного государства, подаваемого в подкомиссию, согласно которой новые собственники компаний, ранее принадлежавших лицам из «недружественных» государств, должны предоставлять информацию об установлении ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).

Решением № 171/5 от 07.07.2023г. установлены критерии, по которым будут оцениваться новые собственники бизнеса, приобретаемого у лиц из «недружественных» государств:

сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности такого хозяйственного общества,

сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам, заключенным им с другими юридическими лицами.

Кроме того, Минфин будет представлять рекомендации курирующему ФОИВу, как осуществлять контроль за достижением таких показателей новым собственником бизнеса, приобретенного у лица из «недружественных» государства.

Из указанного следует, что до получения одобрения на совершение сделки с лицом из недружественного государства у потенциального собственника уже должен быть согласованный план развития приобретаемого актива. Ходатайство курирующего ФОИВа о выдаче согласия на совершение сделки будет считаться таким согласованием. У нового собственника бизнеса появляется обязательная обязанность отчитывать перед курирующим ФОИВом (например, перед Минпромторгом, Минтрансом, Минстроем и др.).

Форма документа Решением № 171/5 от 07.07.2023г., которым покупатель будет доказывать Минфину, что он будет эффективным собственником и установленные ключевые показатели будут им достигнуты, так и не утверждена. Формы таких документов предлагаются отраслевыми департаментами курирующих ФОИВов самостоятельно.

Возможно, позже, Минфин предложит единую форму документа, но ретроспектива вопроса показывает, что появится, она, как обычно, с большим опозданием.

6) Условия обратного выкупа должны предусматривать для «временного» собственника наличие экономической выгоды. Срок действия разрешения на сделку, условиями которой предусмотрен опцион — 2 (два) года.

Это значит, что обратная сделка должна быть рыночной для «временного» собственника. Обратная продажа лицу из «недружественного» государства только за 100% от стоимости бизнеса.

Если сделка по обратному выкупу будет совершен за пределами двухлетнего срока, то на нее потребуется получение нового разрешения. Если, конечно, в этой перспективе регулирование сделок с лицами из «недружественных» государств не потеряет своей актуальности.

9) Перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, на счета типа «С», либо проведение расчетов по сделкам (операциям) в рублях в банковской системе РФ без перевода денежных средств за пределы РФ, либо в случае перевода денежных средств по сделкам (операциям) с иностранными лицами, на счета таких лиц, открытых в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, наличие рассрочки платежа

До недавнего времени, выдача разрешений на совершение сделок с «недружественными» нерезидентами только при условии перечисления денежных средств на счет типа «С» было стандартной практикой для Минфина.

Из указанного следует, что теперь перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам из «недружественных» государств возможно «тремя» способами:

на счета типа «С»;

на обычный счет в российской кредитной организации без последующего из вывода за пределы РФ;

на счет в иностранной кредитной организации.

Таким образом, при совершении сделок с лицами из «недружественных» государств перечисление денежных средств в пользу таких лиц без открытия счета типа «С» допускается только в пределах российской юрисдикции (без последующего вывода денежных средств из нее). Если условия сделки с таким лицом предполагают рассрочку по выплате выкупной цены, то получателю разрешения на такою сделку может быть дано согласие на перевод в иностранную кредитную организацию.

10) Наличие у заявителя иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления (исполнения) сделки (операции), информация о которых представлена заявителем.

Например, если сделка требует согласия ФАС, то без наличия разрешения на сделку Минфином дано не будет.

Без выполнения всех вышеназванных требований Минфина разрешения подкомиссии на совершение сделки с лицом из «недружественного» государства дано не будет. Данные требования также применяются и в отношении тех лиц, которые подали заявление на получение разрешения сделку, но еще не успели его («разрешение») получить. Такова практика Минфина.

Данные разъяснения являются лишь одним из «трех» уровней регулирования сделок с лицами из «недружественных» государств. Следование им такое же обязательное, как и следование Указам Президента РФ (№№ 81 от 01.03.2022г., 95 от 05.03.2022г., 254 от 04.05.2022г., 618 от 08.09.2022г., 737 от 15.10.2022г., 138 от 03.03.2023г. и др.) и Постановлению Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 295)