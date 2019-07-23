Как расстаться с акционером (участником) непубличного АО (ООО) из недружественного государства в 2025 году

Перспективы и риски для иностранного бизнеса из недружественных государств, продолжающего работать в России, как расстаться с иностранным участником (акционером) из недружественного государства и экономика ухода иностранных акционеров (участников) с российского в 2025 году.

Несмотря на то, что с момента введения первых ответных санкционных ограничений прошло уже более 2 (двух) лет, иностранные лица из недружественных государств продолжают участвовать в капиталах российских компаний (АО, ООО). Как можно увидеть в разных источниках, примерное число ушедших недружественных иностранных компаний, некогда представленных на российском рынке через свои дочерние организации, которым в связи со своими национальными требованиями предписано уйти из РФ, составляет 70%.

Очевидно, что в России остался не только крупный иностранный бизнес, но и небольшие компании, где участники (акционеры) представлены гражданами и небольшими компаниями из недружественных государств.

Перспективы и риски для иностранного бизнеса из недружественных государств, продолжающего работать в России и для лиц, связанных с этим бизнесом

Среднесрочные перспективы для инвесторов из недружественного мира не представляются радужными. Обмен активами в том или ином случае обязательно случится. Вопрос только в том, кому достанется сильнее. Можно предположить, что наиболее жесткими будут ответные меры на действия Европейского союза (ЕС).

Перспективы для инвесторов из ЕС представляются особенно мрачными еще и потому, что действующее санкционное регулирование ЕС в отношении лиц из РФ и в отношении лиц из государств ЕС оставляет все меньше возможностей для того, чтобы остаться на российском рынке.

В 2025 году граждане стран-членов ЕС, взаимодействующие с РФ и ее лицами, могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями в своих государствах: огромные штрафы, блокировки, административные санкции, уголовная ответственность и т.д. (Решение Совета 2014/512/CFSP от 31.07.2014г., Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014г., Директива (ЕС) 2017/541 от 15.03.2017г., Директива (ЕС) 2018/1673 от 23.10.2018г., Регламент Совета ЕС от 08.10.2024г. № 2024/2642, Решение Совета ЕС от 08.10.2024г. №2024/2643 и др.).

Согласно действующему законодательству ЕС, граждане стран-членов ЕС могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями (огромные штрафы, блокировки, административные санкции, уголовная ответственность и т.д.) за инвестирование в отдельные российские сектора экономики. Данные ограничения были введены в рамках широкомасштабных санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине [Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014г.].

Так, нарушение режима санкций ЕС может повлечь за собой уголовную ответственность, включая тюремное заключение и крупные штрафы [Директива (ЕС) 2018/1673 от 23.10.2018г.]. Особенно строго карается финансирование, которое может быть связано с поддержкой террористической деятельности или отмыванием денег [Директива (ЕС) 2017/541 от 15.03.201г.].

Кроме того, граждане ЕС могут быть привлечены к ответственности за незаконный экспорт товаров, технологий или услуг, имеющих отношение к какому-либо подсанкционному российскому сектору [Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 05.05.2009г.]. Это также рассматривается как серьезное нарушение, караемое лишением свободы и внушительными денежными взысканиями, так как санкции ЕС призваны ограничить экономические связи с РФ и оказать давление на инвесторов, помогающих развитию РФ [Решение Совета 2014/512/CFSP от 31.07.2014г.].

Это лишь общий перечень того, за что могут наказать в ЕС. В большей части, это концепт того, как выглядит санкционное регулирование в ЕС. В частности, как гарантируется обязательность исполнения требований санкционного законодательства и какая ответственность предусмотрена для его нарушителей в ЕС.

В след за режимами недружественных стран, в частности европейским, продолжает совершенствоваться санкционное регулирование в РФ. Уже появился значительный пласт около санкционной судебной практики.

Риск утраты недружественным иностранцем своего актив в России очень велик (например, передача актива во временное управление, его национализация и др.).

Механизм передачи актива от иностранного владельца во временное управление является самым популярным способом изъятия частной собственности, но он касается системно значимых кейсов. Механизм официальной национализации имущества отдельных лиц еще разрабатывается (с мая 2024 года).

Вероятный способ утраты иностранцем или связанным с ним российским лицом своего актива – необходимость нести расходы на возмещение ущерба (субсидиарной ответственности), равные или превышающие стоимость его российского актива. В условиях санкционного режима топ-менеджеры и дружественные акционеры (участники) российских компаний рискуют попасть под субсидиарную ответственность, а иногда и уголовную, за сотрудничество с лицами из недружественных государств.

Текущая судебная практика уделяет особое внимание случаям содействия выводу денежных средств в обход действующих ограничений и демонстрирует 2 (два) основных сценария последствий. Первый, более жесткий, предусматривает признание сделок антисоциальными по ст. 169 ГК РФ с взысканием всей суммы в доход государства (дело № А41-6043/2024). Второй, помягче, согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ, ограничивается двусторонней реституцией (дело № А41-101031/2022).

Отсутствие предпосылок смены внешней конъюнктуры указывает на то, что в обозримой перспективе текущая санкционная практика стран западного мира и ответные действия РФ на нее, вряд ли станут частью исторической науки, поэтому те, иностранные лица из недружественных государств, которые до сих пор участвуют в капиталах российских компаний, при принятии решения о дальнейшей деятельности в России должны оценивать не только текущую выгоду или будущие перспективы, но и возможные субсидиарные риски, а также то, как к этому относятся в их родных недружественных юрисдикциях.

Как иностранное лицо из недружественного государства может покинуть российскую компанию

На данный момент времени, с учетом действующего с февраля 2022 года в РФ правового регулирования, прекращение участия иностранного акционера (участника) в составе акционеров (участников) российской компании возможно одним из 2 (двух) способов:

Постоянное или временное (опцион) отчуждение, принадлежащих ему акций (долей) российской компании в пользу лица, не связанного с государством, осуществляющим в отношении РФ и ее лиц недружественные действия; Исключение иностранного акционера из недружественного государства из состава акционеров (участников) российской компании в судебном порядке по иску российских акционеров (участников) этой компании с выплатой иностранному акционеру рыночной стоимости ее акций (долей).

Если будет выбран первый способ – через отчуждение акций (с опционом или без), то на совершение этой сделки потребуется получение разрешения подкомиссии, если второй – исключение из состава акционеров (участников) компании в судебном порядке по иску ее российских акционеров, то на подобный переход акций в пользу самого Общества получать разрешения подкомиссии не нужно, однако придется доказывать обоснованность требований к иностранному акционеру (ответчику) уже в суде.

Санкционное регулирование сделок с акциями (долями) российских компаний с иностранными лицами

Иностранные и российские акционеры (участники) российских АО и ООО могут продавать свои акции (доли) третьим лицам без одобрения других акционеров (участников) и общества, если это не противоречит Уставу (п.п. 4 и 5 ст. 7 Закона об АО, п.п. 4 и 5 ст. 21 Закона об ООО), однако для успешного завершения таких сделок необходимо соблюдать специальные требования, установленные актами Президента РФ, Правительства РФ и ФОИВ.

Текущее санкционное регулирование сделок с иностранными лицами в РФ включает в себя следующие нормативные правовые акты: Указы Президента РФ №№ 79 от 28.02.2022г., 81 от 01.03.2022г., 95 от 05.03.2022г., 254 от 04.05.2022г., 618 от 08.09.2022г., 737 от 15.10.2022г., 138 от 03.03.2023г. 442 от 23.05.2024г., Постановление Правительства РФ № 295 от 06.03.2022г., Письмо Минфина № 05-06-14РМ/99138 от 13.10.2022г., Протоколы подкомиссии, Письма ЦБ РФ и др.

Как получить разрешение на сделку

Какие требования должны выполнить продавец и покупатель, если продавец (иностранный акционер) является лицом из «недружественного» государства, чтобы сделка купли-продажи акций (долей) состоялась:

1) Если уставом непубличного АО или ООО предусмотрено преимущественное право приобретения акций:

Иностранный акционер (участник) непубличного АО или ООО, который планирует продать акции (доли), обязан уведомить Общество о своих намерениях, если уставом предусмотрено преимущественное право других акционеров (участников) на покупку (п.п. 4 и 5 ст. 7 Закона об АО, п.п. 4 и 5 ст. 21 Закона об ООО). Несоблюдение этого требования может привести к требованию о переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи на других акционеров или признанию сделки недействительной (дела №№ А51-10205/2021 и А56-21518/2021 - перевод прав и обязанностей по договору, А56-38212/2015 и А12-5673/2017 - признание сделки недействительной).

2) Если в уставе непубличного АО или ООО не предусмотрено преимущественное право приобретения акций, то участники сделки могут перейти к следующему этапу – подготовка пакета документов и заявления в подкомиссию для получения разрешения на ее совершение.

3) Для того, чтобы получить разрешение на совершение сделки по отчуждению долей в ООО у ее иностранного участника из «недружественного» государства, необходимо обратиться в подкомиссию с заявлением по установленной Минфином форме.

На сегодняшний день, действует форма заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки с лицом из «недружественного» государства, подаваемого в подкомиссию Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, утверждённая Минфином 29.03.2024г.

Чтобы успешно получить согласие на совершение сделки по покупке доли у иностранного участника в подкомиссии, необходимо ее полное соответствие требованиям Минфина. Вид сделок и действий с акциями (долями) в АО и ООО будет, на которые необходимо получать разрешение подкомиссии, определены в Письме Минфина № 05-06-14РМ/99138 от 13.10.2022г.

Обязательные требования к сделкам, на совершение (исполнение) которых получается разрешение подкомиссии (Протоколы №№ 171/5 от 07.07.2023 г., 193/4 от 26.09.2023 г. и 268/1 от 15.10.2024г.):

1) Наличие независимой оценки рыночной стоимости активов и экспертное заключение этого отчета СРО оценщиков из перечня оценочных организаций, утверждённого Минфином.

2) Цена приобретаемого актива не более 40 % от его рыночной стоимости (Данное требование Минфина стало обязательным с 15.10.2024г.).

3) «Добровольное» направление в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 35 % от рыночной стоимости соответствующих активов.

Требование по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 35 % от рыночной стоимости соответствующих активов и срок исполнения обязательства по уплате добровольного взноса были скорректированы Протоколом № 268/1 от 15.10.2024г.

«Добровольный» взнос уплачивается в следующем календарном порядке:

25% от стоимости сделки - в первый месяц;

5% - в течение года;

5% - в течение двух лет.

«Добровольный» взнос в бюджет обязаны платить все покупатели вне зависимости от того, предусмотрена ли условиями сделки рассрочка платежа либо выкупная цена выплачивается «недружественному» продавцу сразу. Как мы понимаем, данный «добровольный» взнос – это обязательная «индульгенция» государству за право извлекать прибыль из актива, приобретенного по стоковой цен или налог, только вот в НК РФ этот налог не указан, а его уплата регулируется только протоколами подкомиссии (Минфином).

4) KPI для покупателей бизнеса у лиц из «недружественных» государств.

Критерии, по которым будут оцениваться новые собственники бизнеса, приобретаемого у лиц из «недружественных» государств:

сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности такого хозяйственного общества;

сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам, заключенным им с другими юридическими лицами (Протокол № 171/5 от 07.07.2023г.).

Для получения разрешения на сделку с лицом из недружественного государства покупатель должен заранее подготовить согласованный план развития приобретаемого актива. Согласование происходит через ходатайство профильного ФОИВа (Минпромторга, Минприроды, Минтранса, Минстроя или других ФОИВов). После приобретения бизнеса новый собственник обязан отчитываться о выполнении плана перед своим курирующим ведомством.

На данный момент отсутствует утвержденная единая форма документа, которым покупатель должен подтверждать перед Минфином свою эффективность как собственника и способность достигать установленных ключевых показателей. Рекомендации по подготовке и заполнению заявителями таких документов могут дать отраслевые департаменты курирующих ФОИВов.

5) Условия обратного выкупа должны предусматривать для «временного» собственника наличие экономической выгоды. Сделка по обратному выкупу доли иностранным акционером должна быть рыночной для «временного» участника. Обратная продажа лицу из «недружественного» государства только за 100% от стоимости бизнеса.

Срок действия разрешения на сделку, условиями которой предусмотрен опцион – 2 (два) года. Если сделка по обратному выкупу будет совершен за пределами двухлетнего срока, то на нее потребуется получение нового разрешения.

6) Перечисление денежных средств при совершении сделки с иностранным акционером из «недружественного» государства.

Перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам из «недружественных» государств возможно 3 (тремя) способами:

на счета типа «С» в российском банке;

на обычный счет в российском банке без последующего их вывода за пределы РФ;

на счет в иностранном банке.

При совершении сделок с лицами из «недружественных» стран денежные переводы без счета типа «С» разрешены только внутри РФ, без права вывода средств за рубеж. В случае, когда условия сделок допускают рассрочку платежа, то теоретически возможно получить разрешение Минфина на перевод средств в иностранный банк, однако на практике такие разрешения выдаются крайне редко.

Перечисление денежных средств на счет типа «С» означает, что продавец лишен возможности хоть что-то вывести из России. Денежные средства на данном счете могут расходоваться продавцом только на ограниченный перечень операций.

7) Наличие у заявителя иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления сделки, информация о которых представлена заявителем (например, если сделка требует согласия ФАС, то без наличия разрешения на сделку Минфином дано не будет).

Судебное исключение иностранного участника (акционера) российской компании

Напомним, что для сделок с долями в российских компаниях, принадлежащих резидентам из недружественных государств, требуется получать разрешение подкомиссии. Единственное исключение - сделки, совершаемые по вступившему в силу решению суда без учета воли собственника (п.9 Письма Минфина от 13.10.2022 № 05-06-14РМ/99138).

Участник хозяйственного общества (кроме ПАО) может через суд требовать исключения другого участника с выплатой стоимости его доли, если тот причинил существенный вред обществу или затрудняет его деятельность (ст. 67 ГК РФ). Для непубличного АО и ООО такое право предоставляется участникам с совокупной долей от 10% капитала (ст. 10 Закона об ООО). В АО исключение акционера происходит по аналогии с нормами Закона об ООО (дела №№ А40-12631/2018, А45-14985/2020).

Для исключения участника (акционера) из компании необходимо доказать, что он грубо нарушает обязанности или существенно затрудняет деятельность общества. К таким нарушениям относятся: систематическое уклонение от участия в общих собраниях, препятствующее принятию важных решений; действия во вред обществу (причинение ущерба имуществу, заключение убыточных сделок, необоснованное увольнение работников, ведение конкурирующей деятельности) (абз. 2 п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

С учетом сложившейся конъюнктуры, когда значительная часть недружественных иностранных инвесторов в значительной степени ограничена в возможности управлять своими активами на территории России, а участие таких участников в российских компаниях делает невозможным сохранения и дальнейшего развития бизнеса этих компаний, доказать наличие нарушений с их стороны достаточно просто. Так показывает формирующаяся судебная практика исключения акционеров (участников), являющихся лицами из недружественных государств.

Действующая правоприменительная практика допускает использование судебного исключения участника (акционера) из недружественного государства из российской компании (дела №№ А41-81896/2022, А40-128945/2023, А40-77843/2022, А87-245/2023 и А56-45218/2024).

Что примечательно, в первых четырех кейсах участники из недружественных государств признали исковые требования. В третьем кейсе, помимо недружественности и признания акционером факта неучастия в управлении компании по причинам, зависящим от него, иностранный акционер еще и осуществлял в РФ конкурирующую деятельность. В пятом кейсе не было признания иска и возражений ответчика, суду хватило только сообщения ответчика о нежелании участвовать в управлении Обществом.

В данных кейсах, по сути, не было спора о праве (у иностранного акционера реально отсутствовал интерес на продолжение участия в бизнесе и он сам желал его покинуть), а требования истцов были подтверждены корпоративной документацией, подтверждающей неучастие иностранного акционера из недружественной юрисдикции в управлении обществом.

В четвертом кейсе (в деле № А87-245/2023) также было установлено отсутствие у ответчиков (участников - граждан Украины) интереса и имелись документы, подтверждающие их отказ этих лиц (ответчиков) от дальнейших партнерских отношений в компании, принявшей сторону российской юрисдикции, но, суд первой инстанции перестраховался и отказал в удовлетворении требований истца об исключении украинских лиц из состава участников Общества, по сути, применив к истцу максимально жесткий стандарт доказывания (ст. 67 ГК РФ и ст. 10 Закона № 14-ФЗ).

Суд апелляционной инстанции поправил суд первой инстанции и подтвердил, что отсутствие у участника интереса на продолжение участия в Обществе (и порожденное этим нежелание участвовать в управлении Обществом) может являться основанием для исключения такого участника из Общества.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ (дело № 40-265796/2022), при затяжном корпоративном конфликте с взаимными действиями участников, в том числе имеющими внешне правомерный характер (отказ в принятии решений другого участника из-за сомнений в их целесообразности без предложения альтернатив, блокирование решений по важным вопросам деятельности общества и т.д.), суд должен оценить доказательства и сделать вывод, кто из участников сохраняет интерес в ведении общего дела, а кто извлекает выгоду из конфликта, создавая препятствия для реализации целей общества.

В деле № А87-245/2023 апелляция обязала истца подтвердить электронную переписку с иностранными участниками (включая их признание иска) нотариальными протоколами осмотра доказательств.

Вывод из четвертого кейса - судебное исключение участников российских компаний из недружественных стран работает, но надо очень внимательно подходить к оформлению документов в обоснование предъявляемых требований.

Экономика ухода иностранцев в 2025 году

Результатом реализации первого способа расставания с акционером (участником) (через приобретение его акций или доли в компании) покупатель получает экономическую выгоду в виде 60% (шестидесятипроцентного) дисконта за вычетом расходов на «дивидендный» НДФЛ (15%), на уплату добровольного взноса (35%), на проведение независимой оценки и ее экспертизы в СРО и иных дополнительных расходов (например, услуги консультантов).

Государство от такой сделки (операции) в итоге получает добровольный взнос (35% от рыночной стоимости приобретенного актива), налог на «дивиденды» (15% с платежа иностранному продавцу), НДФЛ на материальную выгоду для покупателя (35% от оставшейся для покупателя выгоды), если посчитает его сделку неоправданно для него выгодной, и «джек-пот» в виде зачисления исполнения по этой сделке на счет типа С.

Продавца ждет только убыток. Размер его убытка будет определяться как разница между тем, что продавец реально получит от сделки (операции) и тем, за что он мог продать свой бизнес при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Результатом реализации второго способа прекращения отношений с иностранным акционером (участником) (через его судебное исключение) станет то, что такой акционер после удержания НДФЛ (15%) получит за свои акции (доли) рыночную (действительную) стоимость без учета дисконта, установленного для условий обычного ухода из бизнеса.

Если предполагаемая к выплате по решению суда рыночная (действительная) стоимость акций (долей) в российской компании превышает, установленный ЦБ РФ порог, равный 10 млн руб., то для осуществления перевода денежных средств за акции (доли) в недружественную юрисдикцию потребуется получение отдельного разрешения подкомиссии (Указ Президента РФ № 95) либо зачисление на счет типа «С».

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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