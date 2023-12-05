Регулирование гособоронзаказа в 2023 и 2024 году. Ответственность за нарушения законодательства о гособоронзаказе

Как регулируется сфера гособоронзаказа

Правовые основы государственного регулирования гособоронзаказа, порядок его формирования, особенности его размещения и выполнения, контроля (надзора) за исполнителями и заказчиками, а также основные принципы и методы регулирования цен на товары, работы, услуги по гособоронзаказу закреплены в Законе о государственном оборонном заказе.

Круг тех, кто считается исполнителем по гособоронзаказу определен в п. 4.1. ст. 3 Закона о государственном оборонном заказе.

Основными кураторами сферы гособоронзаказа являются Прокуратура РФ, ФАС России, Минпромторг, ФСБ и Минобороны. Полномочия по контролю за сферой гособоронзаказа предоставлены данным органам власти соответствующими нормативными правовыми документами.

Прокурорский надзор за гособоронзаказом

Согласно ст.ст 21, 22 Закона о прокуратуре, прокурорам предоставлены полномочиями по надзору за исполнением законодательства в сфере гособоронзаказа. Приказом Генпрокуратуры от 02.11.2018 № 723 определен круг лиц, в отношении которых проводится прокурорский надзор (например, для тех, кто включен в Сводный реестр организаций ОПК). Приказ Генпрокурора РФ от 18.11.2014 № 637 определяет порядок взаимодействия прокурора с проверяемым лицом (например, запрос документов и информации в рамках исполнения гособоронконтракта, а Приказ Генпрокуратуры от 07.05.2008 № 84 будет нужен проверяемому лицу тогда, когда встанет вопрос с разграничением компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур.

Прокурорский надзор за исполнением требований законодательства в сфере гособоронзаказа такой же важный вид проверочных мероприятий в отношении бизнеса, как, например, та же выездная налоговая проверка. Важность общественных отношений, охраняемых законом, крайне высокая, так как закрывает риски, связанные со стабильность кооперационных связей между организациями, участвующими в исполнении гособоронзаказа.

К требованиям прокуроров о предоставлении документов и информации надо относиться также, как и к требованиям налоговых органов, – исполнять если они являются законными и обоснованными. Имеется судебная практика, которая на отдельных ситуациях наглядно показывает, как правильно общаться прокурорами (Постановление АС ЦО от 03.12.2018, Определение ВС РФ от 05.03.2019 № 310-ЭС19-926 по делу № А09-16777/2017).

Органом прокуратуры по итогам соответствующих контрольных (надзорных) мероприятий при выявлении нарушений может быть возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол, на основании которого может быть вынесено постановление по делу об административном правонарушении (ч.1 ст. 14.55 и ч. 1 ст. 28.4 КоАП).

Контрольно-надзорные полномочия ФАС России в сфере гособоронзаказа

ФАС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа (Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331).

Кроме того, возбуждение и рассмотрения дела об административном правонарушении относится к компетенции ФАС России (ч.1 ст. 14.55 и ч.1 ст. 23.82 КоАП).

Минпромторг, Роструд, ФСБ и Минобороны

Минпромторг России отвечает за ведение Сводного реестра организаций ОПК, лицензирование деятельности разработчиков и производителей различных вооружений и военной техники и другие смежные с обороной вопросы, включая вопросы бронирования граждан.

В условиях СВО Минпромторг России обладает значительным ресурсом влияния на сферу гособоронзаказа.

После включения в Сводный реестр организаций ОПК организация будет обязана отчитываться перед территориальными органами Роструда об отсутствии задолженности по заработной плате перед работниками организации (Приказ Роструда от 21.07.2015 г. № 212, Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ № 4283п-П13 от 01.07.2015 г., Поручение Председателя Правительственной комиссии от № 11979п-П13 от 15.12.2020).

Если компания планирует начинать работать с военной приемкой Министерства обороны России, то для успешной реализации данного кейса понадобится получить соответствующую лицензию ФСБ России.

Приведенные полномочия вышеуказанных органов власти в сфере госооборонзаказа являются лишь частными примерами. Более детальная информация о полномочиях названных органов власти приведена на официальных Интернет-сайтах данных органов власти.

Ответственность за нарушения законодательства о гособоронзаказе

Административная ответственность

Ст. 15.37 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требованиий о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в организациях, осуществляющих выполнение гособоронзаказа.

За нарушение условий государственных контрактов и сроков поставки вооружения и военной техники предусмотрена административная ответственность, в соответствии с ч.1 ст. 14.55 КоАП.

Действия (бездействия) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по государственному оборонному заказу повлекут привлечение к административной ответственности, в соответствии с ст. 14.55.2 КоАП.

За необоснованный отказ от заключения контракта со стороны головного исполнителя или исполнителя гособоронзаказа, должностные лица и организации могут быть привлечены к административной ответственности, в соответствии со ст. 7.29.2 КоАП.

Уголовно-правовые риски для участников гособоронзаказа

Для привлечения лица, ранее подвергнутого административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 1 или 2.1 ст. 14.55 КоАП, за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, к уголовной ответственности в Уголовном кодексе РФ имеется специальный состав — ст. 201.2 УК.

Максимально возможная санкция за нарушение данной статьи — до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Как мы понимаем, уголовно-правовые риски участников гособоронзаказа не ограничиваются вышеназванным составом.

Лицу, привлекаемому к ответственности за нарушение условий гособоронконтракта, вместе со ст. 201.2 УК РФ могут быть вменены деяния, предусмотренные статьями 159 (Мошенничество) и 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ, а также может быть вменено совершение деяния, предусмотренного ст. 210 УК(Создание преступного сообщества).

Если лицо ведет свою деятельность в группе (например, в бизнес-партнерстве), то формализация их деятельности в форме юр.лица (легитимной организации) — один из первых признаков, который может свидетельствовать о прямом умысле данных лиц на совершение деяния, предусмотренного ст. 210 УК.

За создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп) предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Если лицо, которому по совокупности будут вменены вышеназванные деяния (обвиняемый), ко всему прочему на момент совершения названных деяний было в юридической зависимости от другого лица, которое является резидентом «недружественного» государства, то обвиняемому можно будет еще предъявить и пособничество в, так называемом, «мимикрировании» лица из недружественного государства, то есть, при фактическом уходе из юрисдикции резидент недружественного государства сохраняет косвенный имущественный контроль над бизнесом и имея возможность влиять на принятие решений в организации, может парализовать деятельность компании.

На наш взгляд, для вышеназванной ситуации могут быть применимы положения ст. 275 (Государственная измена) УК РФ. За совершения данного деяния предусматривается до пожизненного лишения свободы.

Если компания входит в кооперационные связи с другими исполнителями в рамках исполнения гособоронконтрактов, то об исключении данного уголовно-правового риска лучше позаботится заранее.

Имущественная (субсидиарная) ответственность собственников и руководителей компаний, участвующих в госооборонзаказе

В соответствии Указом Президента РФ от 03.03.2023 г. № 139, в компаниях, срывающих гособоронзаказ может быть введено внешнее управление. Это означает, что в компании, которая не справляется с взятыми на себя обязательствами по гособоронзаказу, приостанавливаются корпоративные права ее участников и полномочия органов управления в этой компании, а полномочия единоличного исполнительного органа будут переданы управляющей организации, которая будет назначаться по предложению Минпромторга.

В соответствии п. 1 ст. 8 Федерального конституционного закона о военном положении, ограничения для компаний могут быть введены, как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено. С учетом того, что Указ Президента РФ № 139 не содержит указаний на его применение в конкретных субъектах РФ, то это означает, что его действие распространяется на всю территорию РФ, а не только в регионах, где введен соответствующий правовой режим (военное положение).

Следующий немаловажный момент — это круг лиц, в отношении которых применяется названный Указ. Согласно п. 1 Указа Президента РФ № 139, его положения распространяют свое действие на головных исполнителей и исполнителей государственного оборонного заказа.

Напомним, что к исполнителям, участвующим в поставках продукции по гособоронзаказу, относятся не только контрагенты головного исполнителя, в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона о государственном оборонном заказе, но и контрагенты исполнителей, если у них закупается продукция, используемая в рамках выполнения гособоронзаказа, которые все вместе с головным исполнителем входят в кооперацию по гособоронзаказу, что следует из п. 4.1. ст. 3 названного Закона.

Потеря контроля над компанией после введения в отношении нее внешнего управления является самостоятельной мерой ответственности, следствием которой может стать уголовная ответственность виновных лиц, о которой подробно рассмотрено выше.

Антон Свирякин, Бизнес-консультант, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».