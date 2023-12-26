Как расстаться с иностранным акционером непубличного АО в 2024 году

Как расстаться с иностранным акционером непублично АО в условиях санкционных ограничений в 2024 году, какие исключения для иностранных лиц предусмотрены действующим санкционным регулированием и в каких случаях будет необходимо получать разрешение подкомиссии на сделку с иностранным лицом?

Иностранные акционеры (наравне с российскими) вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества в пользу третьих лиц, если иное не предусмотрено уставом общества или законом об акционерных обществах, однако, чтобы такая сделка была успешно закрыта, продавец и покупатель должны учитывать требования, которые предъявляются к подобным сделкам с февраля 2022 года.

Правовое регулирование сделок с иностранными лицами

В 2023 и 2024 годах правовое регулирования сделок с акциями непубличных АО, совершаемых с лицами из иностранных государств, можно разделить на «две» группы:

Первая группа – нормативные правовые акты, которые непосредственно регулируют отношения, возникающие между продавцом, покупателем и другими акционерами непубличного АО, при совершении сделки по отчуждению (приобретению) акций.

Основным рабочим нормативным правовым документом, которым регулируются данные отношения, как было указано выше, является Закон об акционерных обществах.

Вторая группа – нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства и органов исполнительной власти «конъюнктурного» регулирования отношений между участниками правового оборота. Под «конъюнктурным» регулированием мы понимаем регулирование, которым определяется порядок совершения сделок между отдельными лицами и причины введения которого поставлены в зависимость от внешнего экономического фона.

В рассматриваемом нами случае, «конъюнктурное» регулирование – это ни что иное, как ответ РФ на экономические санкции, принятые в отношении РФ иностранными государствами. В 2022 - 2023 годах можно выделить «три» уровня «конъюнктурного»регулирования сделок с иностранными лицами:

1) Указы Президента РФ (№№ 79 от 28.02.2022г., 81 от 01.03.2022г., 95 от 05.03.2022г., Указ Президента РФ 254 от 04.05.2022г., 618 от 08.09.2022г., 737 от 15.10.2022г., 138 от 03.03.2023г. и др.);

2) Постановления Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 295);

3) Разъяснения Минфина (выписки из протоколов подкомиссии) и Банка России в пределах полномочий, предоставленных им Указами Президента РФ.

Указ Президента РФ от № 79 от 28.02.2022г. — это своего рода «Конституция» для российского рынка M&A в условиях значительно внешнего воздействия со стороны иностранных государств, так как делит иностранные государства (и их лиц) на «дружественных» и «недружественных».

Какие требования законодательства должны выполнить продавец и покупатель, если продавец (иностранный акционер) является лицом из «недружественного» государства, чтобы сделка купли-продажи акций состоялась

1. Если уставом непубличного АО предусмотрено преимущественное право приобретения акций:

Иностранный акционер, который планирует осуществить отчуждение своих акций в пользу третьего лица (покупателя), обязан известить о своих намерениях непубличное АО, если устав предусматривает этого общества предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций другими акционерами (п. 4 ст. 7 Закона об акционерных обществах).

Несоблюдение требования Закона об акционерных обществах о преимущественном праве покупки акций может повлечь за собой требование акционеров или непубличного АО о переводе на них прав и обязанностей по договору купли-продажи (п. 4 ст. 7 Закона об акционерных обществах) или повлечь признание сделки по отчуждению акций недействительной (п. 5 ст. 7 Закона об акционерных обществах).

Актуальная судебная практика по вопросу нарушения преимущественного права при отчуждении акций непубличного АО: Постановление АС СЗО по делу № А56-21518/2021 от 29.09.2023г. (перевод прав и обязанностей по договору), Определение СКЭС ВС РФ по делу № А56-38212/2015 от 19.04.2018г. (признание сделки недействительной).

2. Если в уставе непубличного АО не предусмотрено преимущественное право приобретения акций, то участники сделки могут перейти к следующему этапу — подготовка пакета документов и заявления в подкомиссию для получения разрешения на ее совершение.

3. Для того, чтобы получить разрешение на совершение сделки по приобретению акций непубличного АО у ее иностранного акционера из «недружественного» государства, необходимо обратиться в подкомиссию с заявлением по установленной Минфином форме.

16.10.2023г. Минфин очередной раз обновил форму заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки с лицом из «недружественного» государства, подаваемого в подкомиссию. Теперь в заявлении необходимо указывать информацию о ранее выданных заявителю либо аффилированным с ним компаниям разрешениях подкомиссии.

Из практики взаимодействия с Минфином: Те, кто подал заявление до очередного его обновления, будут должны переподписать его обновленный вариант и направить в Минфин (через курирующее отраслевое Министерство) заново. Там (в курирующем Министерстве) подателю заявления об этом обязательно скажут.

4. Чтобы успешно получить согласие на совершение сделки по покупке акций у иностранного акционера в подкомиссии, необходимо ее полное соответствие требованиям Минфина.

Требования к сделкам содержатся в Протоколах №№ 171/5 от 07.07.2023г. и 193/4 от 26.09.2023г. Перечислим основные:

1) Наличие независимой оценки рыночной стоимости активов и экспертное заключение этого отчета СРО оценщиков.

С перечнем оценочных организаций можно ознакомиться на сайте Минфина. В настоящий момент времени данный перечень состоит из 42 оценочных компаний. Данное требование Минфина является обязательным с 22.02.2023г., хотя и до этой даты подкомиссия не рассматривала заявления без отчета оценщика.

Обращаем отдельное внимание, что данный перечень не является рейтингом, как его считают некоторые особо «одаренные» оценщики из этого списка.

2) Цена приобретаемого актива не более 50 % от его рыночной стоимости.

Данное требование Минфина стало обязательным с 30.12.2022г., но и до этой даты подкомиссия выдавала соответствующее разрешение только при соблюдении данного условия.

3) Обязательство по «добровольному» направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 15 % от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете о независимой оценке рыночной стоимости активов

Требование по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 15 % от рыночной стоимости соответствующих активов было скорректировано Протоколом № 193/4 от 26.09.2023г., которым был признан утратившим силу пп. 4 п. 1 протокола заседания Подкомиссии от 07.07.2023 № 171/5.

Срок исполнения обязательства по уплате добровольного взноса – в течение одного месяца с даты осуществления сделки по купле-продаже акций (п.1 Протокола № 193/4 от 26.09.2023г).

На официальном сайте Минфина указано, что утратившим силу признан «пп. 4 п. 1 протокола заседания Подкомиссии от 14.06.2023 № 171/5», а не протокола заседания Подкомиссии от 07.07.2023 № 171/5. В различных справочно-правовых системах также ссылаются протокола заседания Подкомиссии от 14.06.2023 № 171/5, однако внутренние ссылки на документ приводят нас к Протоколу № 171/5, датированному 07.07.2023г. В данном случае, это «опечатка», так как дата Протокола № 171/5 – 07.07.2023г.

Источник: КонсультантПлюс

Источник: Официальный сайт Минфина России

Напомним, что Протоколом № 171/5 от 07.07.2023г. было исключено ранее действовавшее условие (Выписки из Протоколов заседания Подкомиссии от 22.12.2022 № 118/1 и от 02.03.2023 года № 143/4) о рассрочке платежа на 1-2 года как основания, снимающего обязанность покупателя по оплате «добровольного» взноса в бюджет. Теперь «добровольный» взнос в бюджет обязаны платить все покупатели вне зависимости от того, предусмотрена ли условиями сделки рассрочка платежа либо выкупная цена выплачивается «недружественному» продавцу сразу.

Как мы понимаем, данный «добровольный» взнос — это обязательная «индульгенция» государству за право извлекать прибыль из актива, приобретенного по стоковой цене. «Добровольный» взнос (по своей сути) - это налог, только вот в НК РФ этот налог не указан, а его уплата регулируется только протоколами подкомиссии (Минфином).

4) KPI для покупателей бизнеса у лиц из «недружественных» государств.

Требования к установлению ключевых показателей (KPI) были впервые установлены Минфином 30.12.2022г.

Протоколом № 171/5 от 07.07.2023г. установлены критерии, по которым будут оцениваться новые собственники бизнеса, приобретаемого у лиц из «недружественных» государств:

сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности такого хозяйственного общества,

сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам, заключенным им с другими юридическими лицами.

До получения одобрения на совершение сделки с лицом из «недружественного» государства у потенциального покупателя уже должен быть согласованный план развития приобретаемого актива. Ходатайство курирующего ФОИВа о выдаче согласия на совершение сделки будет считаться таким согласованием. У нового собственника бизнеса появляется обязательная обязанность отчитывать перед курирующим ФОИВом (например, перед Минпромторгом, Минтрансом, Минстроем и др.).

Форма документа Решением № 171/5 от 07.07.2023г., которым покупатель будет доказывать Минфину, что он будет эффективным собственником и установленные ключевые показатели будут им достигнуты, так и не утверждена. Формы таких документов предлагаются отраслевыми департаментами курирующих ФОИВов самостоятельно.

Возможно, в 2024 году, Минфин все-таки предложит единую форму документа, но опыт показывает, что такая форма документа, скорее всего, так и не появится.

5) Условия обратного выкупа должны предусматривать для «временного» собственника наличие экономической выгоды. Срок действия разрешения на сделку, условиями которой предусмотрен опцион — 2 (два) года.

Сделка по обратному выкупу акций иностранным акционером должна быть рыночной для «временного» акционера. Обратная продажа лицу из «недружественного» государства только за 100% от стоимости бизнеса.

Если сделка по обратному выкупу будет совершен за пределами двухлетнего срока, то на нее потребуется получение нового разрешения, если, конечно, в этой перспективе регулирование сделок с лицами из «недружественных» государств не потеряет своей актуальности.

6) Перечисление денежных средств при совершении сделки с иностранным акционером из «недружественного» государства

Перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам из «недружественных» государств возможно «тремя» способами:

на счета типа «С»;

на обычный счет в российской кредитной организации без последующего их вывода за пределы РФ;

на счет в иностранной кредитной организации.

При совершении сделок с лицами из «недружественных» государств перечисление денежных средств в пользу таких лиц без открытия счета типа «С» допускается только в пределах российской юрисдикции (без последующего вывода денежных средств из нее).

Если условия сделки с таким лицом предполагают рассрочку по выплате выкупной цены, то получателю разрешения на такою сделку может быть дано согласие на перевод в иностранную кредитную организацию, однако на практике такие согласия (с переводом денежных средств в иностранную юрисдикцию) даются Минфином очень редко.

7) Наличие у заявителя иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления сделки, информация о которых представлена заявителем.

Например, если сделка требует согласия ФАС, то без наличия разрешения на сделку Минфином дано не будет.

Какие требования законодательства должны выполнить продавец и покупатель, если акции непубличного АО принадлежат иностранному юридическому лицу, бенефициаром которого является российское юридическое или физическое лицо либо лицо, являющееся резидентом «дружественного» государства

Указ Президента РФ от № 79 от 28.02.2022г., которым была введена новая классификация государств по критерию дружественности по отношении к РФ и ее гражданам, не дает нам легального определения, что же такое «дружественное» государство. Однако, если следовать логике толкования данного Указа, то под дружественным государством необходимо понимать такое государство, которое не совершает в отношении РФ и ее граждан недружественные действия.

Согласно п.12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022г., «в целях применения Указа Президента РФ от 01.03.2022г. № 81 лицами иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, названными в пп. «а» п. 1 этого Указа, не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:

а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» настоящего пункта, налоговым органам РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ».

В соответствии с п.4 Указа Президента РФ № 254 от 04.05.2022г., «в целях применения пп. «а» п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 г. № 81 и Указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95, иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, не признаются:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

б) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.».

Из приведенных выше норм Указов Президента РФ №№ 95 от 05.03.2022г. и 254 от 04.05.2022г. следует, если уставом непубличного АО, бенефициарным владельцем которого является российское юридическое или физическое лицом либо лицо из «дружественной» юрисдикции, предусмотрено наличие преимущественного права на приобретение акций, то стороны сделки должны следовать только требования Закона об акционерных обществах. Российским юридическим лицам и физическим лицам никаких разрешений подкомиссии на совершение получать не надо. Дружественные покупатели также могут не получать разрешение подкомиссии, но только при условии, что такой контроль над непубличным АО установлен до 1 марта 2022 г.

Благодарю за то, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Бизнес-консультант, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО»

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