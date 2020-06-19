Управляющий ИП. Когда налоговики могут признать это «схемой»?

Модель по использованию управляющего ИП в ООО давно уже не является новой. Как известно, такой формат построения управления в ООО часто используют для вывода денежных средств из организации.

Принцип работы данной модели основан на положениях статьи 40 и статьи 42 Закона об ООО, согласно которым ООО по договору о передачи полномочий передает полномочия исполнительного органа управляющему ИП. Преимуществом данной модели управления в ООО является возможность значительной экономии на НДФЛ и взносах во внебюджетные фонды. Арифметику налоговых ставок очень простая, вместо того, чтобы уплачивать в бюджет 13% НДФЛ и 30% во внебюджетные фонды, уплачивается 6% с дохода ИП, фиксированные взносы 1 % от превышения порогового значения (Прим.: По ставкам по взносам во внебюджетные фонды не детализировал намеренно, так как мы отталкиваемся от базовой модели налогообложения).

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Итак, рассмотрим ситуацию, когда налоговики признают данную модель управления в ООО «схемой», а суды их полностью поддержат.

Описание ситуации: В ООО «ПРОЕКТ» учредитель (участник) одновременно являлся генеральным директором, затем зарегистрировался как ИП и заключил с ООО договор управления. В преддверии перехода на ИП в ООО «ПРОЕКТ» был введен новый участник (однофамилица нашего участника и генерального директора). По результатам выездной налоговой проверки налоговый орган доначислил значительные суммы налога на прибыль и НДФЛ (включая штрафы и пени).

Суд первой инстанции при рассмотрении дела А76-10654/2019 оценил все обстоятельства спора и отказал в удовлетворении требований.

Ключевые моменты в решении суда первой инстанции:

Обязанности ИП Царева Д.В. аналогичны обязанностям директора;

Свидетельские показания работников ООО «ПРОЕКТ» не опровергали доводов налоговой и суд согласился с ними в полном объеме;

Доводы общества о том, что заключение договора управления повлекло экономический рост показателей прибыли общества судом были оценены критически, так как средняя стоимость услуг управления ИП Царева Д.В. в 2014 году составила 285 900 руб. (2 859 000 руб. /10 мес), а средняя заработная плата директора Царева Д.В. в 2014 году составила 29 750 руб. (59 500 руб. / 2 мес).

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Апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции и указал следующее:

спорный контрагент (прим. авт. — наш ИП) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (30.10.2013) незадолго до совершения сделки (05.03.2014);

неизменность функций Царева Д.В. в организации, несмотря на изменение правовой конструкции правоотношений; — взаимозависимость функций Царева Д.В. в обществе, которая влияет на условия и результаты сделки между ними;

второй учредитель Царева К.В. введена в состав учредителей с незначительной долей в уставном капитале общества незадолго до заключения спорного договора и не принимала участие в хозяйственной деятельности ООО «Проект»;

вознаграждение управляющего занимает значительную долю в структуре расходов ООО «Проект» при фактическом выполнении аналогичных обязанностей (Директор — Управляющий);

отсутствие взаимосвязи оплаты вознаграждения с фактом оказания услуг;

подтверждено выполнение работниками общества функций реализации товара в рамках трудовых отношений с заявителем, что свидетельствует о формальности составления отчетов управляющего.

Действительно, с таким негативным «портфолио» сложно доказать суду обратное.

Суд кассационной инстанции (Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-9762/19 от 28.01.2020) подтвердил правильность и верность

«выводов налогового органа о том, что предприниматель, будучи учредителем общества с долей участия 95%, посредством заключения договора с самим собой, существенно наращивает затраты налогоплательщика, уменьшает показатели валовой прибыли, рентабельности, и, как следствие, налоговых обязательств по налогу на прибыль»

и согласился судами первой и апелляционной инстанции.

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Верховный суд РФ (Определение ВС РФ № 309-ЭС20-6321 от 22.05.2020 г.), рассмотрев кассационную жалобу, отказал в передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Верховный суд еще раз обратил внимание, что

«независимо от роста показателей выручки и объемов продаж, свидетельствуют об отсутствии разумной деловой цели для общества в построении применяемой им юридической конструкции и заключении такового договора, направленности действий на получение необоснованной налоговой выгоды в виде искусственно завышенных затрат по налогу на прибыль».

Подводя небольшой итог можно выделить ключевые ошибки данной модели, которые привели к признанию ее «схемой»:

Во-первых: До заключения договора управления ИП находился в трудовых отношениях с обществом и работал в должности генерального директора (и это не считая того, что он был учредителем);

Во-вторых: Вознаграждение управляющего ИП было значительно выше зарплаты в бытность его генеральным директором и как следствие отсутствие экономической целесообразности таких отношений для общества.

При всей простоте и очевидности преимуществ данной модели управления ООО следует иметь ввиду, что ее применении несет в себе риски наступления негативных последствий если не учитывать отдельные тонкости ее применения, а формально следовать тому, что предлагает нам Закон об ООО.