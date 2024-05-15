Как исключить «недружественного» участника (акционера) из российской компании в 2024 году

Можно ли исключить недружественного участника (акционера) из российской компании без его согласия? Какие требования предъявляются к участникам (акционерам) российских компаний для обращения в суд с соответствующим заявлением и как это работает на практике? Каковы последствия исключения недружественного участника (акционера) из российской компании?

На любые действия (сделки, операции) с долями в российских компаниях, принадлежащих лицам, которые являются резидентами недружественных государств, требуется получение разрешения подкомиссии, однако есть одно исключение, когда разрешения получать не надо:

Участник хозяйственного товарищества или общества вправе требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме ПАО) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества (п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ).

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет (ст. 10 Закона об ООО).

В Законе об АО нет специальной нормы, которая посвящена исключению акционера. Для исключения акционера АО по аналогии применяются нормы Закона об ООО (например, дела №№ А40-12631/2018, А45-14985/2020).

Таким образом, с учетом действующего санкционного регулирования и положений ГК РФ и Закона об ООО, у российского (дружественного) участника (акционера) российской компании имеется возможность для исключения недружественного участника этой компании в принудительном порядке по решению суда без получения согласия подкомиссии.

Требования для исключения участника из компании в судебном порядке

Как указано выше, ключевое требование для обращения с иском о исключении участника (акционера) из компании – доля заявителя должна составлять не менее 10% от уставного капитала этой компании (либо доля участников (акционеров) в совокупности должна составлять не 10%).

Чтобы исключить участника (акционера) из компании, заявитель должен доказать, что данный участник (акционер) грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

К таким нарушениям, в частности, может относиться систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу и (или) делает его деятельность невозможной либо существенно ее затрудняет; совершение участником действий, противоречащих интересам общества, в том числе при выполнении функций единоличного исполнительного органа (например, причинение значительного ущерба имуществу общества, недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам общества, экономически необоснованное увольнение всех работников, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки), если эти действия причинили обществу существенный вред и (или) сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили (абз. 2 п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

С учетом сложившейся внешней санкционной конъюнктуры, когда значительная часть недружественных иностранных инвесторов в значительной степени ограничена в возможности управлять своими активами на территории РФ, доказать наличие нарушений с их стороны будет достаточно просто.

Как исключение «недружественных» участников работает на практике

Судебная практика по вопросу исключения недружественных участников (акционеров) из российских компаний начала появляться в 2023 году. Споров по исключению недружественных участников (акционеров) из российских компаний, пока, немного и они представлены судебными актами судов первой инстанции, но интересны они тем, что суды при принятии решений учитывают влияние соответствующей конъюнктуры.

В деле № А41-81896/2022 рассматривался спор по иску участника ООО, являющегося гражданином РФ к другому (недружественному) участнику этого ООО (ответчику) – гражданину Литовской Республики. Неисполнение недружественным участником своих обязанностей в рамках участия в уставном капитале спорного ООО выразилось в том, что он неоднократно уклонялся от участия в общих собраниях участников этого ООО.

Основанием для обращения с иском о исключении участника, являющегося гражданином недружественной латвийской юрисдикции, было следующее: Сначала ответчик не принял участие в годовом собрании, позже он не принял участие в собрание, повесткой которого было увеличение уставного капитала ООО для последующего финансирования расходов на проведение сертификации, ну а в довесок не принял участие в собрании, когда был поставлен вопрос о ликвидации ООО.

Принимая решение об исключении участника из ООО, суд признал факты бездействия недружественного участника убедительными.

В деле № А40-128945/2023 рассматривался спор между миноритарным российским участником и мажоритарием из недружественной кипрской юрисдикции (юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Кипр). Данное дело примечательно не только тем, что доля мажоритарного участника составляла 90% в уставном капитале спорного ООО, но и тем, что спора в нем по сути никакого не было. Мажоритарий через признание иска согласился с требованиями миноритарного участника, так сказать, во благо сохранения действующего бизнеса, в котором он был участником.

В данном деле суд первой инстанции обратил особое внимание, «что фактический отказ мажоритарного участника от управления обществом вызван исключительно санкционными ограничениями ЕС, ООН, США и Великобритании, а процессуальные действия Компании, направленные на признание исковых требований, направлены на избежание остановки реализации инвестиционного проекта и возникновения на стороне общества убытков, что является безусловным благом для общества».

В деле № А40-77843/2022 рассматривался спор по иску российских акционеров об исключении акционера, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным на территории недружественной шведской юрисдикции. В данном деле, основанием для исключения недружественного акционера стало то, что данный акционер не принимал участие в деятельности с 2010 года и через свою дочернюю структуру на территории РФ осуществлял конкурирующую деятельность.

В данном деле суд первой инстанции также отдельно отметил и при принятии решения учел, «что между Обществом и Ответчиком имеет место конфликт интересов, вызванный нахождением Ответчика в недружественном РФ государстве».

Последствия исключения недружественного участника из российской компании в судебном порядке

После исключения из состава участников (акционеров) российской компании (ООО или АО) в судебном порядке у выбывшего участника (акционера) появляется право требования о выплате обществом действительной стоимости его доли (стоимости акций). На данную выплату может потребоваться получение разрешения подкомиссии (Указ Президента РФ № 95). С учетом практики работы подкомиссии, выплата доли (стоимости акций) выбывшему недружественному участнику (акционеру), с высокой долей вероятности (99%), будет осуществляться на счет типа С.

Однако, если в судебном акте об исключении недружественного участника (акционера) из российской компании будет указано, что общество будет обязано осуществить такую выплату, то получать разрешение на исполнение обязанности по выплате стоимости доли (акций) выбывшему недружественному участника (акционера) не нужно.

Выбывший недружественный участник (акционер) российской компании может отказаться от выплаты ему действительной стоимости доли (ну или просто не востребовать стоимость доли (акций), которая ему причитается). Вопрос только в налоговых последствиях для российской компании.

Очевидно, что исключение недружественных участников из ООО (АО) в судебном порядке является более простой и удобной «процедурой» нежели выход таких участников в добровольном порядке. Добровольный порядок подразумевает получение разрешения подкомиссии, а это, как известно, очень длительная и дорогостоящая процедура. С учетом загрузки Минфина, срок получения такого разрешения может составить не менее 12 месяцев.

Что касается стоимости добровольного выхода, то она будет складываться из трех составляющих: стоимость услуг консультантов, стоимость услуг по проведению обязательной оценке приобретаемого актива и добровольный взнос, который придется уплачивать приобретателю долей (акций), принадлежащих недружественному резиденту. Цифры для всех случаев будут немаленьким.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR