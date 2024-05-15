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Антон Свирякин

Нужно ли платить налоги при выходе из ООО

Налоговые последствия выхода участника из ООО: в каких случаях и какие налоги будет необходимо уплатить.

Когда из ООО выходит физическое лицо

При выходе* из ООО, физическое лицо обязано уплатить налог с дохода, полученного им в размере действительной стоимости его доли в уставном капитале общества при выходе из состава участников этого общества, - НДФЛ по ставке13% (15%).

От уплаты НДФЛ физическое лицо будет освобождено только в том случае, если на дату реализации таких долей участия они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 (пяти) лет (пункт 17.2 статьи 217 Налогового кодекса РФ).

Минфин в письмах от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80175, от 14 февраля 2024 г. № 03-04-06/1248 данную позицию также подтверждает.

Налоговым агентом будет выступать само ООО, которое выплатит бывшему участнику действительную стоимость доли уже за вычетом НДФЛ (п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ).

Когда из ООО выходит юридическое лицо

При выходе* юридического лица из ООО и выплате ему действительной стоимости доли у него может возникнуть дивидендный доход. Доход возникает в том случае, когда действительная стоимость доли в уставном капитале превышает первоначальный взнос участника - юридического лица. Об этом указано в п.1 ст. 250 и пп.4 п.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Минфин в своем письме от 22 ноября 2022 № 03-03-07/113972 данную позицию подтверждает.

При выходе юридического лица из участников ООО, это юридическое лицо обязано заплатить налог на прибыль по ставке 0% или 13%. При этом, не важно, на какой системе налогообложения находится это юрлицо (общей или упрощенной), платится именно налог на прибыль. Если получателем дохода является иностранное юридическое лицо (нерезидент), то размер ставки будет равен 15% (ст. 284 Налогового кодекса РФ).

От уплаты налога на прибыль освобождаются российские организации, владевшие непрерывно в течение 365 дней не менее 50% долей в уставном капитале ООО (пп.1 п.3 ст. 284 Налогового кодекса РФ).

Налоговым агентом будет выступать само ООО (п. 3 ст. 275 Налогового кодекса РФ, Письмо Минфина от 22.11.2022г. № 03-03-07/113972).

* Под выходом из ООО мы понимаем действия участника (физлица или юрлица) в соответствии с абз. 6 п.1 ст.8 Закона об ООО.

Что делать, если ООО покидает недружественный резидент

Важно помнить, что для выхода нерезидента, являющегося лицом государства, совершающего в отношении РФ недружественные действия, из российского ООО, потребуется получение разрешения подкомиссии.

Налогообложение операции в данном случае не меняется, однако порядок выплаты такому участнику в каждом конкретном случае будет определяться в решении подкомиссии (счет типа С, в российский банк или иностранный банк).

Благодарю за то, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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Антон Свирякин

Нужно ли платить налоги при выходе из ООО

Налоговые последствия выхода участника из ООО: в каких случаях и какие налоги будет необходимо уплатить.

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