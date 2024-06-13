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Антон Свирякин
Налоговые изменения 2025

Налоговые перспективы на 2025 год. Прогрессивная шкала НДФЛ для удаленщиков-релокантов

Какими будут налоговые ставки НДФЛ для удаленщиков-релокантов в 2025 году и останутся ли возможности для оптимизации данного налога.

Продолжаем разбор будущей таблицы «налогового» умножения. Теперь поговорим о следующей части этой «таблицы» — шкале налогообложения доходов граждан РФ, уехавших из РФ, но продолжающих получать в РФ доход, на 2025 и 2026 годы.

Размер ставки, по которой в 2023 году было необходимо рассчитать налог, подлежащий к удержанию с работника (исполнителя по гражданско-правовому договору), работающего удаленно с территории другого государства, составлял 13% (15% при превышении порога 5 млн руб. в год) и 30%, если такой работник лишился статуса налогового резидента РФ, от всех доходов работника от источников в РФ.

Раньше (до 2024 года), для сохранения работником (исполнителем по договору) статуса налогового резидента РФ, ему было необходимо фактически находится на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

В 2024 году вступили в действие поправки к НК РФ в отношении доходов физических лиц, потерявших статус налогового резидента РФ (п.3.1 ст. 224 НК РФ в действующей редакции):

  • Если сумма таких доходов не превышает 5 млн руб. — 13%;

  • Если сумма таких доходов у работника, который потерял статус налогового резидента, будет превышать 5 млн руб. — 650 тыс руб. и 15% от Σ соответствующих доходов свыше 5 млн руб.

Планируемая к введению с 2025 года прогрессивная шкала НДФЛ не обошла стороной и доходы удаленщиков-релокантов. С 1 января 2025 года для указанных лиц будут действовать новые ставки НДФЛ.

В 2025 году от всех доходов работника (работающего удаленно с территории иностранного государств по трудовому или гражданско-правовому договору) от источников в РФ НДФЛ необходимо рассчитывать следующим образом (п.3.1 ст. 224 НК РФ в будущей редакции):

  • Если сумма соответствующих доходов за налоговый период не превысит 2,4 млн руб. — 13%;

  • Если сумма соответствующих доходов за налоговый период будет более 2,4 млн руб., но менее 5 млн руб. — 312 тыс руб. и 15% от Σ соответствующих доходов свыше 2,4 млн руб.;

  • Если сумма соответствующих доходов за налоговый период более 5 млн руб., но менее 20 млн руб. — 702 тыс руб. и 18% от Σ соответствующих доходов свыше 5 млн руб.;

  • Если сумма соответствующих доходов за налоговый период более 20 млн руб., но менее 50 млн руб. — 3 402 тыс. руб. и 20% от Σ соответствующих доходов свыше 20 млн руб.;

  • Если сумма соответствующих доходов за налоговый период более 50 млн руб. — 9 402 тыс руб. и 22% от Σ соответствующих доходов свыше 50 млн руб.

Расчет прогрессии для удаленщиков-релокантов осуществляется аналогичен принципу расчета 15-типроцентного НДФЛ. В 2025 и 2026 году, будет также, как и сейчас, повышенная ставка будет применяться только к сумме превышения его дохода над заданными пределами.

Налоговым агентом доходов удаленщика выступает российская организация (работодатель или заказчик услуг).

Способы оптимизация налога для удаленщиков-релокантов не отличаются от способов оптимизации обычного НДФЛ или других налогов, которыми пользуется некоторые налогоплательщики. Основным способом оптимизации, так и останется перевод отношений с сотрудниками с трудовых на отношения по гражданско-правовым договорам с самозанятыми и ИП. Возможно некоторые работодатели увидят преимущества в использовании «дивидендного» способа выплаты дохода.

Изменения в НК РФ готовят для бизнеса и обычных людей интересные сценарии, поэтому не будем забегать вперед, а просто наблюдаем за практикой и учитываем ее опыт при достижения сбалансированного налогообложения.

Антон Свирякин, практикующий юрист, руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.

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