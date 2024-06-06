Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение бизнеса

Какими будут налоговые ставки для бизнеса в 2025 году и останется ли у налогоплательщиков желание заниматься оптимизацией налогов.

После «тонны» информации из СМИ и многочисленных прогнозов и комментариев разных экспертов, продолжаем краткую серию разборов о налоговых перспективах на 2025 год. В прошлый раз мы разбирались в шкале налогообложения доходов граждан, обозвав ее таблицей «налогового» умножения. Теперь поговорим о следующей части этой «таблицы» - шкале налогообложения доходов бизнеса на 2025 год и последующую обозримую перспективу.

03.06.2024г. завеса тайн с поправок в НК РФ окончательно пала, поэтому теперь мы будем ссылаться не на СМИ, а на их официальный текст. В 2024 году размер поправок в НК небольшой — всего чуть больше100 (ста) страниц «вордовского» текста. Объем тех же поправок, которые вносились НК в 2023 году, был больше 300 (трехсот) страниц текста в том же «вордовском» варианте.

Теперь налогообложение бизнеса будет выглядеть следующим образом:

1.НДС для УСН:

при доходах до 60 млн руб. — 0% ;

при доходах от 60 до 250 млн руб. — 5% ;

при доходах от 250 до 450 млн руб. — 7%.

Вычет НДС при применении льготных ставов НДС невозможен. При доходах от 60 млн руб. налогоплательщик обязан выставлять счета-фактуры, вести книги продаж и сдавать декларации по НДС. Для УСН на объекте «доходы – расходы» оставлена возможность ставить входящий НДС в расходы.

2.Лимиты для применения УСН:

доходы (в год) — 450 млн руб. ;

остаточная стоимость основных средств — 200 млн руб. ;

среднесписочная численность работников — 130 чел. ;

лимит доходов для перехода на УСН с ОСНО (за 9 мес. предыдущего года) — 337,5 млн руб. + коэффициент-дефлятор.

3.Налог на прибыль организаций:

для всех — 25%;

для IT-компаний — 5%.

4.Страховые взносы:

для обрабатывающих производственных предприятий МСП, у которых основным ОКВЭДом в ЕГРЮЛ является код «Обрабатывающие производства» (ОК 029-2014) и выручка от такой деятельности за 2024 год составляла не меньше 70 % от валовой выручки — 7,6% (на выплаты сверх МРОТ).

Как и в случае с НДФЛ, оптимизация данных налогов представляется возможной и при применении новых ставок. Способы оптимизации, которыми будет пользоваться часть налогоплательщиков, не поменяются. Поменяются только коэффициенты в калькуляторе налоговых рисков потенциальных нарушителей налогового законодательства.

Также, как и всегда, из практики налоговой оптимизации никуда не уйдет:

Использование «техничек», «помоек» и «однодневок» — обналичка, занижение налоговой базы по НДС за счет использования «бумаги», манипулирование размером реальных расходов для целей занижения налоговой базы по Налогу на прибыль; «Дробление» бизнеса, то есть разделение финансовых потоков между зависимыми лицами для получения преимуществ от применения специальных режимов налогообложения; Перевод отношений с сотрудниками с трудовых на отношения по гражданско-правовым договорам с самозанятыми и ИП и использование преференциальных режимов обложения страховыми взносами отдельных видов деятельности (как раз про обрабатывающие производства).

Основными способами поиска налоговых «уклонистов» в 2025 и на последующие годы остаются предпроверочный анализ и/или налоговый контроль.

Поправок, меняющих порядок проведения мероприятий налогового контроля, в проекте изменений нет. Расширен только объем документов, которые может затребовать у «амнистанта» (лица, добровольно отказавшегося от использования дробления), подавшего для целей амнистии уточненною налоговую декларацию за 2024 год, налоговый орган при проведении в отношении него камеральной проверки.

Не будем забегать вперед. Еще немного позже мы увидим новые показательные кейсы (положительную и отрицательную судебную практику). Тем, кто не хочет попасть в жернова налогового правоприменения, нужно помнить, что у всего должна быть правильная деловая цель. Разборами и аналитикой по выстраиванию правильной деловой цели мы обязательно поделимся позже.

Антон Свирякин, практикующий юрист, руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.