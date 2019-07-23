Какие перспективы у амнистии за дробление бизнеса в 2025 году

1.Простят ли по амнистии потенциальную недоимку за последний квартал 2024 года, если в этом квартале налогоплательщик начинает специально дробиться, чтобы не потерять преимущества от УСН в 2024 году и, при этом, сохранить возможность вернуться на УСН в 2025 году, если его совокупная выручка не превысит 337 млн руб. за 2024 год.

2.Так ли радужно будет проходить амнистия, как нам ее представили.

Простят ли по амнистии потенциальную недоимку за последний квартал 2024 года

Амнистия - станет рабочим способом для избавления от потенциальных налоговых доначислений за 2024 год в 2025 и последующих годах. Однако, если учитывать наличие осведомленности сторон о порядке ее проведения, то лучше на нее не надеяться.

Умышленные действия налогоплательщика по созданию схемы дробления в конце 2024 года (прямо в преддверии возможности получить амнистии) могут быть квалифицированы как злоупотребление правом для получения налоговых преимуществ и в праве на применение амнистии такому налогоплательщику может быть отказано.

Перспективы правоприменения в отношении амнистии за дробленку на 2025 год

ФНС, в аккурат после подписания Президентом РФ закона об амнистии, поделилась новым письмом о практике по делам о дроблении (Письмо ФНС России № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024г.).

Ничего хорошего в данное письмо, увы, не попало. Данное письмо - лишь набор отрицательной практики и бесконтекстных выжимок из неё. В данное письмо войдут дела №№ А43-21183/2020, А63-18516/2020, А27-16351/2019, А40-9440/2018, А29-2698/2020, А09-875/2021, А75-20885/2020, А43-3918/2020, А27-7789/2020. Все дела отрицательные, ничего ценностного из области налогового права в них нет.

Очень жаль, что в этот обзор (Письмо ФНС) не попали примеры положительной для налогоплательщиков практики - дела №№ А55-39692/2022, А28-8439/2022, А56-4952/2023. Устрашающее содержание письма - явный сигнал того, что налоговые органы будут очень активно работать в направлении работы с потенциальными аминстантами. Возможно, мы увидим вал побуждений о добровольном отказе налогоплательщиком от использования спецрежима и переходе на общий режим налогообложения.

Думается, что это письмо неспроста вышло перед подписанием закона о поправках в НК РФ. По сути, это письмо представляет из себя обычный чек-лист, на соответствие которому будут тестировать проверяемых налогоплательщиков. Скорее всего, данное письмо и будет определять правила применения будущей амнистии.

Оценить, как будет работать механизм амнистии на техническом уровне, возможности, пока, нет. Предложенное ФНС письмо механику процесса не раскрывает. Необходимо дождаться разъяснений Минфина или новых инструкций от ФНС для своих территориальных органов либо ждать появления судебной практики.

Есть опасения, что применение в отношении обеляющегося налогоплательщика амнистии за дробленку станет правом налогового органа, а не его обязанностью. То есть налогоплательщику придётся доказывать право на амнистию в суде, как это, например, периодически происходит с налоговой реконструкцией.

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель налоговых, M&A и GR-проектов