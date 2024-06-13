Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговая амнистия за дробление бизнеса

Какой будет предлагаемая амнистия за дробление бизнеса, сколько будет стоить для налогоплательщика обеление через амнистию и как жить после отказа от использования дробления.

Продолжаем разбор будущей таблицы «налогового» умножения. Теперь поговорим о следующей части этой «таблицы» — о том, как выглядит арифметика амнистии, каков механизм её работы предложен налогоплательщикам и останется ли у налогоплательщиков возможности для оптимизации налогообложения после отказа от дробления.

Что будет считаться дроблением бизнеса

В НК РФ предлагается внести следующее определение понятию «дробление бизнеса»: Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов.

После вступления данных поправок в силу действующая практика выявления использования налогоплательщиком схем дробления не поменяются. Легальное определение, что такое дробление бизнеса – это не более чем игра слов. Методологический инструментарий для работы с налогоплательщиками останется прежним и в обозримой перспективе мы вряд ли увидим что-то концептуально новое (Письмо ФНС от 02.05.2023 г. № КЧ-4-7/5569, Определения ВС РФ № 301-ЭС22-4481 от 21.07.2022г. и № 301-ЭС22-11144 от 27.05.2024г.).

Дробление бизнеса своей экономической сущности от предложенного легального закрепления не потеряло, оно (дробление) все также осталось разделением финансовых потоков между зависимыми лицами для получения преимуществ от применения специальных режимов налогообложения.

Все акты и решения налоговых органов, принимаемые после вступления в силу поправок в НК РФ, должны содержать подробное описание использования схем дробления и отдельно от других эпизодов должен быть посчитан размер действительной налоговой обязанность налогоплательщика.

Как будет происходить отказ от дробления

Добровольный отказ от дробления бизнеса происходит путем исчисления и уплаты налогов лицами, применяющими дробление бизнеса, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения, всей группы лиц.

Формула того, как рассчитывается действительный размер налоговых обязательств (нетто недоимки) амнистирующегося налогоплательщика, во вносимых поправках не прописана, поэтому ориентируемся на действующую правоприменительную практику по привлечению налогоплательщиков к ответственности за дробление бизнеса (Определения ВС РФ № 301-ЭС22-4481 от 21.07.2022г. и № 301-ЭС22-11144 от 27.05.2024г.).

«Инициация» новой категории налогоплательщиков («непрощенцев» — будущих бывших «упрощенцев» и других «спецрежимников» или «амнистантов») будет происходить через успешное прохождение ими мероприятий налогового контроля (камеральной и или выездной налоговой проверки).

Если в отношении амнистирующегося налогоплательщика будет проводиться КНП, то объем истребуемой информации и документов, связанных с подтверждением добровольного отказа от дробления бизнеса, не будет ограничен требованиями к КНП, предъявляемыми ст.88 НК РФ. По сути, это будет уже не КНП, а квазиВНП.

Если в отношении налогоплательщика будет проводиться ВНП, то в этом случае, кроме истребования документов, в отношении налогоплательщика будет применяться весь инструментарий налогового контроля (допросы, осмотры, выемка и др.).

Кто сможет рассчитывать на амнистию и какие выгоды она дает

В 2025 и 2026 году налогоплательщик, в отношении которого имеется принятое, но еще не вступившее в законную силу, решение налогового органа о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за использование схем дробления в 2022-2024 годах, принявший решение об обелении своего бизнеса через амнистию, может не доплачивать сумму налогов, пеней и штрафов за использование схем дробления за период 2022-2024 годы.

Налогоплательщик получит право не платить недоимку за 2022-2024 годы, если по результатам проведенной в отношении в него в 2027 году или в 2028 году ВНП не будет выявлено использование им (налогоплательщиком) схем дробления за 2025-2026 годы. Если проведенная ВНП налогоплательщика за 2025-2026 годы выявит использование им схем дробления, то вместе с решением о привлечении к ответственности за 2025-2026 годы вступает в силу решение о привлечении к ответственности за 2022-2024 годы.

Если налогоплательщик добровольно откажется от дробления за 2025-2026 годы после назначения в отношении него ВНП за данный период, то ему могут простить доначисления за дробление в 2022-2023 годах, но при условии, что он оплатит недоимку за дробление за 2024 год. Если налогоплательщик в 2025-2026 годах отказывается от дробления частично, тогда из суммы доначислений за период 2022-2024 годов будет вычтена сумма частичного отказа.

Размер выгоды за успешное прохождение «итерации» по обелению бизнеса в 2025-2028 годах будет равен размеру недоимки (со штрафами и пенями) за использование дробления в 2022-2024 годах. В отдельных случаях, размер итоговой недоимки за период 2022-2024 годов может быть уменьшен только частично. Такова «арифметика» амнистии за отказ от дробления.

Те налогоплательщики, кто в 2025 и 2026 годах прекратит (закроет) свой бизнес и начнет свою деятельность, только уже через других подставных лиц, заново, будут обязаны уплатить недоимку, доначисленную по итогам ВНП за 2022-2024 (обязанность по уплате недоимки сначала возникнет у подставных лиц, и, как итог, у бенефициара схемы).

Останутся ли возможности для оптимизации налогов после отказа от использования дробления

Очевидно, что налогоплательщики и дальше будут искать новые способы оптимизации налогов. Желание искусственно занизить базы по налогу на прибыль и НДС у ряда предпринимателей никуда не денется. Возможно, тех, кто зачет структурировать свой бизнес исходя из налоговой экономии станет на порядок меньше, но это не значит, что дробление бизнеса вымрет как мамонт.

В обозримой перспективе наибольшую популярность среди способов оптимизации получат перевод отношений с сотрудниками с трудовых отношений на отношения по гражданско-правовым договорам с самозанятыми и ИП использование «дивидендного» способа выплаты дохода сотрудникам.

Что касается оптимизации налогообложения налога на прибыль, то возможно снова приобретут актуальность такие способы белой оптимизации, как передача прибыльных активов в доверительное управление в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) или структурирования владения бизнесом через договор инвестиционного товарищества (ДИТ).

Что необходимо сделать налогоплательщику, чтобы подготовиться к обелению своего бизнеса

Во-первых, рассчитать экономику обеления через амнистию. Экономика данного способа обеления включает в себя не только потенциальный налоговый результат обеляемого бизнеса, но и расходы, которые понесет налогоплательщик, чтобы реализовать для себя этот сценарий.

Во-вторых, подготовить чек-лист с перечнем документов и подробное описание схемы взаимодействия с подконтрольными налогоплательщиками, которыми налогоплательщик будет подтверждать свое право на амнистию.

В-третьих, дождаться вступления в силу поправок в НК РФ и следовать правильной логике их толкования.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.