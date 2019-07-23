Подводные камни судебного исключения недружественного участника из российской компании

Отсутствие перспектив смены внешней конъюнктуры на позитивную указывает на то, что в обозримой перспективе текущая санкционная практика не только продолжит свое существование, но и будет развиваться дальше.

Действующая правоприменительная практика допускает использование судебного исключения участника (акционера) из недружественного государства из российской компании (дела №№ А41-81896/2022, А40-128945/2023, А40-77843/2022 и А87-245/2023).

Что примечательно, во всех четырех кейсах участники из недружественных государств признали исковые требования. В третьем кейсе, помимо недружественности и признания акционером факта неучастия в управлении компании по причинам, зависящим от него, иностранный акционер еще и осуществлял в РФ конкурирующую деятельность.

В данных кейсах, по сути, не было спора о праве (у иностранного акционера реально отсутствовал интерес на продолжение участия в бизнесе и он сам желал его покинуть), а требования истцов были подтверждены корпоративной документацией, подтверждающей неучастие иностранного акционера из недружественной юрисдикции в управлении обществом.

В четвертом кейсе (в деле № А87-245/2023) также было установлено отсутствие у ответчиков (участников - граждан Украины) интереса и имелись документы, подтверждающие их отказ этих лиц (ответчиков) от дальнейших партнерских отношений в компании, принявшей сторону российской юрисдикции, но, суд первой инстанции (АС ЛНР) решил перестраховаться и отказал в удовлетворении требований истца об исключении украинских лиц из состава участников Общества, по сути, применив к истцу максимально жесткий стандарт доказывания.

Суть позиции суда первой инстанции

Исключение участника из общества возможно только при грубых нарушениях, которые нельзя устранить иначе (ст. 67 ГК РФ и ст. 10 Закона № 14-ФЗ).

Для исключения участника должно быть доказано, что неучастие ответчиков в собраниях существенно навредило Обществу, должны быть установлены факты действий против интересов Общества и подтверждено причинение существенного вреда.

Утрата участником Общества интереса на продолжение ведения общего дела с действующими участниками (участия в управлении в нем) не является основанием для исключения такого участника из Общества.

Как решила вопрос апелляционная инстанция

Суд апелляционной инстанции поправил суд первой инстанции и подтвердил, что отсутствие у участника интереса на продолжение участия в Обществе (и порожденное этим нежелание участвовать в управлении Обществом) может являться основанием для исключения такого участника из Общества.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ (дело № 40-265796/2022), при затяжном корпоративном конфликте с взаимными действиями участников, в том числе имеющими внешне правомерный характер (отказ в принятии решений другого участника из-за сомнений в их целесообразности без предложения альтернатив, блокирование решений по важным вопросам деятельности общества и т.д.), суд должен оценить доказательства и сделать вывод, кто из участников сохраняет интерес в ведении общего дела, а кто извлекает выгоду из конфликта, создавая препятствия для реализации целей Общества.

Утрата участником Общества интереса на продолжение ведения общего дела с действующими участниками (участия в управлении в нем) является основанием для исключения такого участника из Общества.

❗ В деле № А87-245/2023 апелляция обязала истца подтвердить электронную переписку с иностранными участниками (включая их признание иска) нотариальными протоколами осмотра доказательств.

Вывод из свежего кейса - судебное исключение участников российских компаний из недружественных стран работает, но надо очень внимательно подходить к оформлению документов в обоснование предъявляемых требований.

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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