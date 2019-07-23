Налогообложение операций с иностранными платежными агентами в 2025 году

Подробнее на примере работы с платежным агентом из данной юрисдикции.

Компании, зарегистрированные в дружественных юрисдикциях, стали предлагать российскому бизнесу услуги платежного агента (услуги по перечислению денежных средств заказчика в пользу его иностранных поставщиков). Одной из самых популярных у российского бизнеса юрисдикций сегодня является ОАЭ.

Доход агента-резидента ОАЭ не облагается налогом на прибыль в РФ (при условии отсутствия взаимозависимости);

2. Налог на прибыль (п.п. 1 и 2 ст. 309 и п. 4 ст. 310 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 27.05.2024г. № 03-08-05/48520):

Услуги иностранного агента по перечислению денежных средств не облагаются НДС в РФ;

Компания (налогоплательщик) вправе учесть выплаченную иностранному платежному агенту комиссию за перечисление этим агентом денежных средств в пользу иностранных поставщиков компании в бухгалтерском учете в составе прочих расходов, так как данные расходы связаны с осуществлением расчетов, а не непосредственно с приобретением товаров (п. 5 ПБУ 10/99).

В налоговом учете данную комиссию можно учесть в составе внереализационных расходов (пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ), так как данные расходы не относятся к производству и реализации товаров, а являются обоснованными затратами на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и реализацией (ст. 252 НК РФ).

Действующее законодательство не регламентирует порядок учета комиссии, поэтому компания вправе самостоятельно определить подходящий способ. Выбор способа учета комиссии (в себестоимости товаров, в составе текущих или внереализационных расходов) закрепляется в учетной политике организации (п. 7, 7.1 ПБУ 1/2008, ст. 320 НК РФ).

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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