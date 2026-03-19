Надо ли платить взносы с МРОТ при передаче управления ИП или управляющей компании

Риски и «красные флаги» при проверке

Однако важно помнить о налоговых рисках такой схемы. ФНС и суды пристально проверяют реальность взаимоотношений с ИП-управляющим или управляющей компанией. Так, специалисты указывают на следующие признаки, которые могут вызвать вопросы:

Одна и та же управляющая компания или ИП обслуживают несколько аффилированных фирм , особенно если они входят в одну группу.

Все компании, передавшие управление, показывают мину­совой или нулевой баланс (нет прибыли).

Размер вознаграждения управляющего существенно превышает рыночные расценки за аналогичные услуги.

Ранее в управляемых фирмах единоличные директора получали зарплату ниже МРОТ или вообще не получали её.

Все компании в группе одновременно заменили директоров на менеджеров-ИП ровно в момент вступления в силу новых правил по взносам.

Налоговики проверяют, не является ли договор управления формаль­ной схемой для вывода средств. Анализ практики показывает: компании, сотрудничающие с ИП, находятся в «зоне риска», и такие сделки часто привлекают внимание инспекторов.



Если выясняется, что услуги ИП или управляющей компании фальсифицированы (например, вознаграждение не соответствует реальному труду или ИП связан с владельцем компании), суд может признать сделку мнимой и исключить расходы из налоговой базы.

Например, в одном решении арбитражного суда отмечалось: если практически 98% доходов организации уходят стороннему «управляющему», существование компании становится сомнительным. Судебные инстанции в таких случаях склонны считать, что стоимость услуг должна быть разумной и соизмеримой с реальным вкладом в бизнес. В противном случае риски доначислений существенно возрастают.

Таким образом, передача управления лишь ради ухода от «директорских» взносов – рискованное решение. При проверке налоговая будет требовать бизнес-обоснования: почему именно нужен внешний менеджмент, какие конкретные задачи он решает. Неспособность доказать деловую цель может привести к пересмотру налоговой выгоды и штрафам.