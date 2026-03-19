Надо ли платить взносы с МРОТ при передаче управления ИП или управляющей компании

С 2026 года за директора коммерческой организации введена минимальная база взносов – если за месяц его фактические выплаты ниже МРОТ, то при начислении «директорских» страховых взносов берётся сумма МРОТ (п. 1 ст. 421 НК РФ).
Иными словами, компании обязаны уплачивать взносы исходя не менее чем из одного МРОТ при любых выплатах руководителю. Эта норма касается исключительно физического лица как единоличного исполнительного органа.
Однако ФНС уточнила: если полномочия ЕИО переданы индивидуальному предпринимателю или управляющей компании по договору, такие отношения не считаются трудовыми, и правило о платеже взносов с МРОТ не применяется. ИП или управляющая фирма выступают в этих случаях как контрагенты по гражданско-правовому договору, а не как штатные сотрудники, соответственно их выплаты не формируют базу, облагаемую «директорскими» взносами.
ФНС прямо указывает: если управление компанией поручено ИП-управляющему, взносы из МРОТ не начисляются. Аналогичное правило относится и к услугам управляющей компании по договору управления.
Преимущества передачи управления
Для бизнеса передача полномочий стороннему управляющему (ИП или компании) даёт ряд очевидных «плюсов»:
Экономия на директорских взносах. Схема избавляет от обязанности начислять взносы с МРОТ, поскольку формально у организации нет физлица-директора.
Стратегическое планирование. При подготовке к запуску или реорганизации управляющая компания может разработать план развития, провести анализ рынка и подготовить бизнес к перезапуску.
Оптимизация управленческой структуры. В группах компаний привлечение единой управляющей фирмы позволяет централизовать управление и снизить административные издержки.
Внедрение систем контроля и сопровождение ликвидации. Управляющая организация может подготовить необходимые документы при закрытии компании, а также внедрять внутренние процедуры и учёт.
Сохранение юридического статуса. Даже при простое или паузе деятельность организация сохраняется как актив группы, без риска нежелательной ликвидации.
Таким образом, передача управления может быть оправдана не только экономией на взносах, но и реальными деловыми задачами и оптимизацией. Сторонний менеджмент часто сопровождается оформлением договоров и отчётности, что на практике упорядочивает работу бизнес-процессов.
Риски и «красные флаги» при проверке
Однако важно помнить о налоговых рисках такой схемы. ФНС и суды пристально проверяют реальность взаимоотношений с ИП-управляющим или управляющей компанией. Так, специалисты указывают на следующие признаки, которые могут вызвать вопросы:
Одна и та же управляющая компания или ИП обслуживают несколько аффилированных фирм, особенно если они входят в одну группу.
Все компании, передавшие управление, показывают минусовой или нулевой баланс (нет прибыли).
Размер вознаграждения управляющего существенно превышает рыночные расценки за аналогичные услуги.
Ранее в управляемых фирмах единоличные директора получали зарплату ниже МРОТ или вообще не получали её.
Все компании в группе одновременно заменили директоров на менеджеров-ИП ровно в момент вступления в силу новых правил по взносам.
Налоговики проверяют, не является ли договор управления формальной схемой для вывода средств. Анализ практики показывает: компании, сотрудничающие с ИП, находятся в «зоне риска», и такие сделки часто привлекают внимание инспекторов.
Если выясняется, что услуги ИП или управляющей компании фальсифицированы (например, вознаграждение не соответствует реальному труду или ИП связан с владельцем компании), суд может признать сделку мнимой и исключить расходы из налоговой базы.
Анализ практики показывает: компании, сотрудничающие с ИП, находятся в «зоне риска», и такие сделки часто привлекают внимание инспекторов.
Например, в одном решении арбитражного суда отмечалось: если практически 98% доходов организации уходят стороннему «управляющему», существование компании становится сомнительным. Судебные инстанции в таких случаях склонны считать, что стоимость услуг должна быть разумной и соизмеримой с реальным вкладом в бизнес. В противном случае риски доначислений существенно возрастают.
Таким образом, передача управления лишь ради ухода от «директорских» взносов – рискованное решение. При проверке налоговая будет требовать бизнес-обоснования: почему именно нужен внешний менеджмент, какие конкретные задачи он решает. Неспособность доказать деловую цель может привести к пересмотру налоговой выгоды и штрафам.
Передача управления лишь ради ухода от «директорских» взносов – рискованное решение.
Практические советы при выездной проверке
Если компания решила передать управление ИП или сторонней фирме, важно заранее оформить всё «чисто» и подготовить аргументы на случай проверки:
Документальное обоснование. Составьте подробную стратегию или положение об управлении, в котором описаны обязанности управляющего, цели аутсорсинга управления и ожидаемая выгода для бизнеса. Прикладывайте бизнес-план, анализ рынка или протоколы собраний, подтверждающие необходимость такого шага.
Рыночное вознаграждение. Заключайте договор по обоснованной цене – желательно, на уровне рыночных ставок за подобные услуги. Избегайте чрезмерного завышения выплат, так как суды могут снизить их до разумного уровня.
Налоговая отчётность. Убедитесь, что все выплаты по договору управляющей компании отражены в учёте как прочие расходы. ИП-управляющий сам платит свои взносы «за себя» по НК (п. 7 ст. 430 НК РФ), вы же фактически минимизируете свои «директорские» расходы законно.
Прозрачность отношений. Документы не должны содержать признаков трудового договора (чёткий объём работ, сроки оказания услуг, отсутствие субординации). Если ИП является родственником учредителя или бывшим директором, будьте готовы доказать реальность услуг (актами выполненных работ, отчетностью).
Обращение к специалистам. При подготовке и проверке таких схем рекомендуется проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.
В итоге схема с ИП-управляющим или управляющей компанией может привести к экономии за счёт «избежания» взносов с МРОТ, но требует тщательного оформления и продуманной защиты в случае налоговой проверки.
При выездной проверке важно вовремя предоставить убедительные обоснования деловой цели такой передачи и соблюдения рыночных условий сотрудничества.
При подготовке к проверке ориентируйтесь на законодательство и практику, а в спорных ситуациях используйте опыт профильной литературы.
