Счет заблокирован, но зарплата еще может пройти. Главное — кто успел первым: бухгалтер или налоговая

Счет заблокирован, сотрудники ждут зарплату, а банк смотрит не на жалость, а на очередность платежей. ФНС объяснила, когда зарплата все-таки может пройти даже с замороженного счета — и почему один день в этой истории может решить всё.

Блокировка счета — это момент, когда бизнес внезапно понимает: деньги на счете есть, но пользоваться ими нельзя. Контрагенты ждут, директор нервничает, бухгалтер смотрит в банк-клиент как в сериал без счастливого финала.

Но ФНС напомнила важный нюанс: зарплата с заблокированного счета иногда все-таки может пройти. В письме от 17.03.2026 № КЧ-36-8/1991@ налоговая служба разъяснила, когда банк вправе перечислить зарплату работникам или выдать деньги на ее выплату и при этом не получить штраф за нарушение режима блокировки.

Условия три, и они должны выполняться одновременно.

Первое: платежный документ на зарплату поступил в банк раньше, чем поручение инспекции на списание денег в бюджет.

Второе: соблюдена календарная очередность списания денежных средств.

Третье: платеж действительно является оплатой труда работникам по трудовым договорам или контрактам, а не попыткой вывести деньги под красивой вывеской «зарплата».

Вот здесь и начинается самое интересное. Просто написать в платежке «заработная плата» недостаточно. Банк будет смотреть не на эмоции работодателя, а на документы, очередность и дату поступления платежки.

Если зарплатная платежка пришла раньше налогового поручения — шанс есть. Если позже — бюджет уже в очереди стоит первым в своей реальности, и спорить с этой реальностью банку обычно не хочется.

Для бухгалтера вывод простой: зарплатные платежи нельзя оставлять «на потом», особенно если у компании уже есть требования ФНС, проблемы с отчетностью, ЕНС или риск блокировки счета. В такой ситуации один день может решить, получат сотрудники зарплату вовремя или компания попадет в очередной квест под названием «объясните людям, почему денег нет, хотя деньги есть».

Для директора вывод еще проще: блокировка счета — это не техническая неприятность, а управленческий провал, который сразу бьет по сотрудникам. Налоговые требования, декларации, уведомления и сальдо ЕНС — это не «пусть бухгалтер потом посмотрит». Потом может быть уже поздно.

Что сделать заранее, чтобы зарплата не застряла в заблокированном счете

Чтобы зарплата не превратилась в заложника заблокированного счета, лучше не ждать момента, когда банк уже разведет руками.

Заранее проверяйте требования и решения ФНС, не откладывайте зарплатные платежки на последний день, храните расчетные ведомости, трудовые договоры, табели и приказы, внимательно указывайте назначение платежа и фиксируйте дату поступления платежного документа в банк.

И главное — не пытайтесь спрятать под видом зарплаты другие выплаты. Банк и налоговая такие фокусы уже видели, премия за оригинальность там не предусмотрена.

Главный вывод из письма ФНС простой: зарплата с заблокированного счета может пройти, но только если платежка успела раньше налогового поручения, соблюдена очередность списания и компания может подтвердить, что это действительно оплата труда.

Спасает не магия, не звонок «хорошему человеку в банке», а сроки, документы и нормальная организация работы.

