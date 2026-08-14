Бесплатное питание вахтовиков: когда Минфин требует начислить взносы и как работает позиция Верховного суда

Минфин выпустил письмо от 31.07.2026 № 03-15-07/66365, в котором рассмотрел вопрос обложения страховыми взносами стоимости ежедневного трехразового горячего питания вахтовых работников. Ведомство пришло к выводу: если питание предоставляется на основании коллективного договора или локального акта, оно облагается взносами как выплата в натуральной форме.
Означает ли это, что любой корпоративный обед на вахте автоматически приводит к начислению взносов? Нет. Сам по себе коллективный договор — это лишь форма документа. Налоговую судьбу выплаты определяет ее экономическая и правовая природа.
Разберем, как на практике разграничить обязанности работодателя, элементы оплаты труда и социальные гарантии, и в каких случаях позицию компании готов поддержать Верховный суд.
Три сценария налогообложения питания
Чтобы понять, начислять ли НДФЛ и страховые взносы, а также можно ли учесть расходы в налоге на прибыль, ситуацию нужно оценить по одному из трех сценариев.
Сценарий 1. Питание прямо предусмотрено законом (ЛПП)
Речь идет о лечебно-профилактическом питании (ЛПП), которое выдается работникам, занятым на работах с особо вредными условиями труда.
Основание: ст. 222 ТК РФ, Приказ Минтруда России от 16.05.2022 № 298н.
Налоги и взносы: Стоимость ЛПП в пределах установленных норм рассматривается как компенсационная выплата. Она не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ) и страховыми взносами (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Важно: ЛПП — это специальная гарантия по охране труда. Обычное трехразовое питание в вахтовом поселке к нему не относится, даже если условия труда признаны вредними по результатам СОУТ, но работа не входит в специализированный Перечень № 298н.
Сценарий 2. Питание как элемент системы оплаты труда
Если работодатель использует питание как инструмент стимулирования: его стоимость зависит от отработанных смен, квалификации, сложности работ, выполнения KPI или оно прямо включено в трудовой договор как часть совокупного вознаграждения.
Налоги и взносы: Это классическая выплата в натуральной форме в рамках трудовых отношений (ст. 420, ст. 421 НК РФ). Минфин в таких случаях требует начислять НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Налог на прибыль: расходы можно учесть в составе расходов на оплату труда, если питание предусмотрено трудовым или коллективным договором и включено в систему оплаты труда. Персонифицированный учёт нужен прежде всего для НДФЛ и страховых взносов, а не как самостоятельное условие для налога на прибыль.
Работодатель организует бесплатное питание, чтобы поддержать работников в суровых условиях вахты (например, в удаленных районах Крайнего Севера), но эта мера носит исключительно социальный характер. Питание не зависит от того, сколько деталей выточил рабочий или какой объем породы перевез водитель.
Страховые взносы: Здесь кроется главный риск и одновременно возможность для защиты. Минфин по умолчанию требует начислить взносы. Однако судебная практика позволяет доказать, что такие выплаты не являются объектом обложения.
Важно: определение Верховного суда касается страховых взносов, а не НДФЛ. Социальный характер питания может помочь в споре о взносах, но сам по себе не создаёт освобождения от НДФЛ. Если стоимость питания можно определить по каждому работнику, НДФЛ следует анализировать отдельно как доход в натуральной форме.
Обязательное ли питание на вахте по закону?
Пункт 6.1 Основных положений о вахтовом методе организации работ предусматривает ежедневное трёхразовое горячее питание в вахтовых посёлках. Однако в нём не сказано, что работодатель обязан предоставлять его бесплатно. Статья 302 ТК РФ также не устанавливает такой обязанности.
Поэтому бесплатное питание, введённое коллективным договором или ЛНА, Минфин и ФНС не считают компенсацией, установленной законодательством, для целей статьи 422 НК РФ.
Пять вопросов бухгалтеру
Прежде чем принимать решение о начислении взносов, прогоните вашу систему питания через этот чек-лист:
Есть ли прямая норма закона о бесплатном питании именно для этих работников (например, ЛПП)?
Является ли питание лечебно-профилактическим по ст. 222 ТК РФ или это просто горячие обеды в столовой вахтового поселка?
Зависит ли стоимость питания от количества смен, должности, выполнения плана или других трудовых показателей?
Закреплено ли питание в трудовых договорах именно как часть вознаграждения за труд?
Можно ли документально определить точную стоимость питания, приходящуюся на каждого конкретного сотрудника?
Комментарий к пятому вопросу: Отсутствие персонифицированного учёта не отменяет НДФЛ автоматически. Оно лишь осложняет определение дохода конкретного работника. Если по табелям, пропускам, меню, числу смен и документам столовой стоимость можно распределить между сотрудниками, налоговая может попытаться доначислить НДФЛ.
Судебная практика: как работает позиция Верховного суда
Письмо Минфина от 31.07.2026 № 03-15-07/66365 — это безопасный ориентир для работодателя. Следуя ему, вы существенно снизите риск претензий по страховым взносам. Но это не приговор для компаний, готовых отстаивать социальную природу выплат.
Ключевым аргументом в спорах остается Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2021 № 302-ЭС21-2582. Судьи указали: если дотации на питание по коллективному договору носят социальный характер, не заменяют заработную плату и не зависят от квалификации, сложности, качества и количества выполненной работы, они не являются объектом обложения страховыми взносами (ст. 420 НК РФ).
Как защитить позицию Сценария № 3?
Одного коллективного договора, в котором просто написано «работодатель обеспечивает трехразовое питание», будет недостаточно. Понадобится пакет документов, подтверждающих социальную, а не стимулирующую природу выплаты:
Положение о социальном пакете, где питание отделено от системы премирования и оплаты труда;
Правила внутреннего трудового распорядка, подтверждающие, что питание предоставляется всем сотрудникам вахты в равном объеме независимо от производственных успехов;
Локальные акты, из которых прямо следует, что цель расходов — сохранение здоровья работников в условиях изоляции и сурового климата, а не оплата их трудовых функций.
Резюме
Коллективный договор или ЛНА сами по себе не означают ни автоматические взносы, ни автоматическое освобождение от них. Решает содержание гарантии.
Если вы готовы к консервативному подходу — начисляйте взносы на стоимость обедов, не предусмотренных законом (как советует Минфин), и учитывайте их в расходах по налогу на прибыль через систему оплаты труда. Если же ваша компания готова к взвешенному налоговому спору и питание носит демонстративно социальный характер — у компании появляются аргументы для защиты позиции; целесообразность спора зависит от суммы доначислений и качества документов.
Евгений Сивков, налоговый консультант
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