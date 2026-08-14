Бесплатное питание вахтовиков: когда Минфин требует начислить взносы и как работает позиция Верховного суда

Минфин выпустил письмо от 31.07.2026 № 03-15-07/66365, в котором рассмотрел вопрос обложения страховыми взносами стоимости ежедневного трехразового горячего питания вахтовых работников. Ведомство пришло к выводу: если питание предоставляется на основании коллективного договора или локального акта, оно облагается взносами как выплата в натуральной форме.

Означает ли это, что любой корпоративный обед на вахте автоматически приводит к начислению взносов? Нет. Сам по себе коллективный договор — это лишь форма документа. Налоговую судьбу выплаты определяет ее экономическая и правовая природа.

Разберем, как на практике разграничить обязанности работодателя, элементы оплаты труда и социальные гарантии, и в каких случаях позицию компании готов поддержать Верховный суд.