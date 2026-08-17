Экспертиза книг при РКС: почему издателям пока рано менять учетную политику

Что реально происходит в учёте, когда магазин снимает книгу с полки

А вот это уже территория бухгалтера. Сегодня типичная ситуация выглядит так:

Розничный продавец или маркетплейс получает сигнал (письмо, публикацию, устное указание), решает перестраховаться и убирает тираж из продажи. Никакого официального запрета нет. Есть внутреннее решение и страх.

С точки зрения учёта и налогов это порождает несколько вопросов:

Можно ли признать расход? Пункт 1 ст. 252 НК РФ требует экономической обоснованности и документального подтверждения. «Мы испугались» — не обоснование. Если книга не запрещена решением суда, не включена в федеральный список экстремистских материалов и нет прямого нормативного запрета на её оборот, инспекция вправе не признать расход на списание.

Что делать с товаром физически? Вариантов несколько, и для каждого — свой комплект документов:

Вернуть издателю. Нужны акт возврата, корректировочные документы, согласие контрагента.

Продать со скидкой или перенаправить в другой канал. Обычная реализация, никаких особенностей.

Утилизировать. Здесь потребуется приказ руководителя, акт комиссии с перечнем ISBN и тиража, договор с утилизатором, акт выполненных работ, при необходимости — фотофиксация. Именно этот набор документов подтверждает факт выбытия. Без него риск: инспекция не видит уничтожения и трактует ситуацию как недоказанное выбытие.

Хранить до прояснения ситуации. Товар остаётся на балансе, но нужно оценить, не произошло ли обесценение.