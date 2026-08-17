Экспертиза книг при РКС: почему издателям пока рано менять учетную политику

Что произошло и чего пока не произошло
17 августа «Коммерсантъ» опубликовал материал, в котором директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев сообщил о проработке законопроекта, способного придать решениям Экспертного центра при Российском книжном союзе статус государственной экспертизы. Цитата:
«Этот статус может быть получен несколькими способами. Один из них мы сейчас отрабатываем: это законодательное наделение уполномоченного органа правительства РФ аккредитацией государственной экспертизы в области книгоиздания».
В пресс-службе Минцифры изданию подтвердили, что вопрос находится «на стадии предварительной экспертной проработки и межведомственного обсуждения концепции законопроекта».
Подчеркну: нормативный акт не опубликован. Ни постановление, ни закон, ни приказ, придающий центру при РКС статус обязательной государственной экспертизы, на момент написания этой статьи не существует. Центр работает, принимает обращения и даёт заключения — но его выводы сегодня не являются обязательными ни для рынка, ни для налоговых органов.
Поводом для дискуссии стала ситуация, которую на заседании Организационного комитета по поддержке литературы в апреле описал президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков: книги, где упоминаются авторы, признанные иноагентами или включённые в перечни террористов, розница и библиотеки не берут — не потому что есть запрет, а потому что нет единых правил. Президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина подтвердила: магазины снимают книги с продажи «по своему решению из-за страха перед возможными последствиями».
Вот с этим страхом и его бухгалтерскими последствиями мы и будем разбираться.
Что сегодня делает эксперт РКС и чего не делает
Экспертный центр при РКС рассматривает обращения издателей и распространителей и выносит заключения по конкретным изданиям. Это полезный инструмент: он позволяет получить профессиональную оценку спорной книги и использовать её как внутренний аргумент при принятии управленческих решений.
Но важно понимать границы:
Заключение РКС не является нормативным актом и не создаёт обязанности для третьих лиц.
Оно не заменяет документы о фактическом выбытии товара и не формирует автоматически расход по ст. 252 НК РФ.
Оно не связано со ставкой НДС, по которой облагается реализация книжной продукции. Ставка определяется видом продукции по пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ и перечнем, утверждённым Постановлением Правительства № 41 от 23.01.2003. Если книга запрещена к продаже — вопрос не в смене ставки, а в невозможности реализации как таковой.
Оно не привязано к требованиям маркировки. Эксперимент по маркировке печатных учебников завершился 31 августа 2025 года; обсуждение возможной маркировки отдельных учебных изданий не связано с экспертизой РКС.
Что реально происходит в учёте, когда магазин снимает книгу с полки
А вот это уже территория бухгалтера. Сегодня типичная ситуация выглядит так:
Розничный продавец или маркетплейс получает сигнал (письмо, публикацию, устное указание), решает перестраховаться и убирает тираж из продажи. Никакого официального запрета нет. Есть внутреннее решение и страх.
С точки зрения учёта и налогов это порождает несколько вопросов:
Можно ли признать расход? Пункт 1 ст. 252 НК РФ требует экономической обоснованности и документального подтверждения. «Мы испугались» — не обоснование. Если книга не запрещена решением суда, не включена в федеральный список экстремистских материалов и нет прямого нормативного запрета на её оборот, инспекция вправе не признать расход на списание.
Что делать с товаром физически? Вариантов несколько, и для каждого — свой комплект документов:
Вернуть издателю. Нужны акт возврата, корректировочные документы, согласие контрагента.
Продать со скидкой или перенаправить в другой канал. Обычная реализация, никаких особенностей.
Утилизировать. Здесь потребуется приказ руководителя, акт комиссии с перечнем ISBN и тиража, договор с утилизатором, акт выполненных работ, при необходимости — фотофиксация. Именно этот набор документов подтверждает факт выбытия. Без него риск: инспекция не видит уничтожения и трактует ситуацию как недоказанное выбытие.
Хранить до прояснения ситуации. Товар остаётся на балансе, но нужно оценить, не произошло ли обесценение.
Обратите внимание: я намеренно не привожу универсальную проводку. Ситуации разные — возврат, уценка, недостача, уничтожение, — и в каждом случае основание, первичный документ и корреспонденция счетов будут своими.
Обесценение запасов: что говорит ФСБУ 5/2019 и при чём тут налог на прибыль
Если книга снята с продажи и перспективы её реализации туманны, бухгалтер обязан проверить запасы на обесценение (п. 28 ФСБУ 5/2019). Чистая стоимость продажи определяется как ожидаемая цена реализации за вычетом ожидаемых затрат на продажу. Если она ниже балансовой стоимости — создаётся резерв под обесценение.
Здесь критически важное уточнение, которое часто упускают:
Резерв под обесценение запасов в бухгалтерском учёте сам по себе не уменьшает налог на прибыль.
В налоговом учёте аналогичного резерва для товаров нет. Расход возникнет только в момент фактического выбытия — продажи по сниженной цене, возврата, списания при уничтожении — и при условии, что выбытие документально оформлено и экономически обоснованно.
Поэтому связка «заключение РКС → резерв → уменьшение налога на прибыль» не работает. Работает другая: «заключение РКС как элемент обоснования управленческого решения → фактические действия с тиражом → первичные документы → расход в налоговом учёте».
Практический чек-лист: что делать с проблемным тиражом уже сейчас
Пока законопроект не принят и статус экспертизы не изменился, рекомендую следующий порядок действий:
1. Провести инвентаризацию. Определить, какие позиции сняты с продажи, по какому основанию, каким внутренним документом это оформлено. Зафиксировать остатки в штуках и по себестоимости.
2. Оценить варианты. Можно ли продать тираж со скидкой? Вернуть издателю по договору поставки? Передать на переработку? Каждый вариант имеет разные налоговые последствия, и выбирать стоит не только из соображений безопасности, но и из экономической целесообразности.
3. Определить чистую стоимость продажи. Если реализация возможна, но по цене ниже себестоимости — отразить обесценение в бухучёте по ФСБУ 5/2019. Помнить, что для налога на прибыль это пока не расход.
4. Оформить решение о прекращении продаж. Приказ руководителя, служебная записка, при необходимости — заключение экспертного центра РКС как дополнительный аргумент обоснованности решения. Заключение не заменяет приказ, но укрепляет позицию.
5. Документировать фактическое выбытие. В зависимости от выбранного варианта: акт возврата, акт уничтожения с комиссией и перечнем ISBN, договор с утилизатором, транспортные документы, фотофиксация. Чем полнее комплект, тем устойчивее позиция при проверке.
6. Следить за законопроектом, но не менять учётную политику. До опубликования и вступления в силу нормативного акта оснований для изменений нет. Мониторить стоит портал regulation.gov.ru и публикации Минцифры. Если закон будет принят — пересмотреть локальные регламенты и, возможно, порядок взаимодействия с экспертным центром.
Чего не стоит делать
Менять учётную политику или создавать новые резервы в налоговом учёте на основании газетной публикации о готовящемся законопроекте.
Считать, что заключение РКС автоматически делает списание «безопасным» для целей ст. 252 НК РФ. Безопасным его делают первичные документы о фактическом выбытии.
Уничтожать тираж без комиссии, без перечня и без акта. Именно отсутствие этих бумаг, а не отсутствие экспертизы, создаёт налоговый риск.
Привязывать ставку НДС или порядок маркировки к экспертизе. На сегодня эти вопросы регулируются иными нормами и не зависят от заключений РКС.
Итог
Инициатива Минцифры понятна: рынку нужен единый и предсказуемый механизм оценки спорных изданий. Но пока этот механизм существует в виде обсуждаемой концепции, а не действующего закона.
Для бухгалтера и налогового консультанта это означает простую вещь: правила игры не изменились. Расход признаётся по факту выбытия, подтверждённому документами. Обесценение в бухучёте не равно расходу в налоговом учёте. Заключение экспертного центра — полезный аргумент в комплекте, но не замена акту комиссии, приказу и договору с утилизатором.
Работаем с тем, что есть. А когда появится нормативный акт — разберём его отдельно.
Евгений Сивков, налоговый консультант
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной налоговой консультацией. По конкретным ситуациям обращайтесь к специалистам.
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