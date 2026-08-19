ФНС пересчитала пени уже после оплаты долга: когда это законно, а когда сроки взыскания спасут бизнес

Коллеги, приветствую. На связи Евгений Сивков, налоговый консультант. Сегодня разбираем ситуацию, которая вызывает много споров и ошибок на практике. Казалось бы, компания погасила долг по итогам проверки, но инспекция вспоминает о пенях, пересчитывает их и выставляет новую сумму. Законно ли это? Разбираем свежую практику и подводные камни сроков взыскания.

Фабула дела: долг погашен, но пени пересчитали на 34,6 млн ₽

В деле ООО «ГидроСпецПром» (дело № А40-183847/2025) история развивалась не так просто, как «оплатили и забыли». Налогоплательщик обжаловал решение сначала в УФНС, затем в ФНС, а потом оспаривал действия по перерасчёту пеней в суде. Недоимку компания полностью погасила 28.08.2024. Однако 09.01.2025 инспекция пересчитала пени, увеличив их на 34,6 млн ₽. Организация обратилась в суд, но три инстанции поддержали проверяющих.

Почему налоговая пересчитала пени?

Здесь важно понимать суть претензий. Инспекция не «вспомнила» о новых законах задним числом. Спор касался периода до 09.03.2022. В тот момент для организаций действовали другие правила: первые 30 дней просрочки считались из 1/300 ключевой ставки, а далее — из 1/150. При первичном расчете инспекция применила не ту редакцию статьи 75 НК РФ. То есть это не применение нового закона задним числом, а исправление неверного расчёта по правилам, которые действовали в спорном периоде.

Позиция суда: ЕНС не отменяет обязанность

Кассация (Постановление АС Московского округа от 02.07.2026 № Ф05-9813/26) сформировала четкую логику, которую нужно взять на вооружение. Суды установили, что срок принудительного взыскания на дату перерасчета пеней и их учета на ЕНС не истек. Ключевой тезис кассации звучит так: «ЕНС не создаёт новую обязанность по пеням. Но отражение суммы на ЕНС не мешает инспекции исправить расчёт, пока не истёк срок её взыскания». Суд подчеркнул: ошибка при первоначальном исчислении не прекращает обязанность по уплате пеней в размере, который реально определил НК РФ. Перерасчет не изменил обязанность организации и не повлек новую. Он лишь определил размер уже существовавшей обязанности. Иное означало бы, что ошибка инспекции исключает возможность налогоплательщика исполнить обязанности в размере, который установил закон.

Опасное упрощение: разбираем цепочку сроков взыскания

В профессиональной среде часто можно услышать совет: «Если инспекция пропустила 2-месячный срок на вынесение решения о взыскании — смело идите в суд, долг отменят». Это опасная ошибка, которая может навредить бизнесу. Два месяца — это только срок для решения о бесспорном взыскании после окончания срока исполнения требования. Чтобы признать перерасчет и взыскание незаконными, нужно проверять всю цепочку сроков: Дату полной уплаты недоимки. Срок направления требования. Срок его добровольного исполнения. Два месяца на принятие решения о взыскании. Возможный шестимесячный срок обращения инспекции в суд. Важный нюанс про ЕНС: Сейчас на ЕНС требование формируется на сумму отрицательного сальдо и действует до нулевого или положительного сальдо. Новое «уточнённое» требование при каждом изменении суммы (например, при перерасчете пеней) не обязательно. Поэтому запомните: пропуск двух месяцев ещё не означает, что долг исчез. Инспекция может обратиться в суд. Защита возникает только тогда, когда пропущена вся предусмотренная НК РФ цепочка сроков взыскания, а суд не восстановил этот срок.

Выгодная практика: когда перерасчет всё-таки незаконен

Налоговая не может пересчитывать пени бесконечно. Если инспекция пропустила сроки взыскания, суды встают на сторону бизнеса. Яркий пример — Постановление 13 ААС от 28.02.2026 № 13АП-30491/2025 по делу № А42-3359/2025. Там суд признал перерасчёт пеней незаконным именно потому, что инспекция пропустила сроки взыскания. Важно: суд считал не один孤立чный срок, а оценил всю процедуру взыскания в комплексе.

Практический чек-лист: что запросить у инспекции

Чтобы проверить законность нового расчета пеней и не пропустить момент, когда сроки взыскания уже истекли, запросите у инспекции следующий пакет данных: Расчёт пеней по дням;

Дату погашения каждой части недоимки;

Дату формирования отрицательного сальдо на ЕНС;

Требование об уплате;

Решение о взыскании;

Сведения о судебном взыскании, если внесудебный срок пропущен.

Главный вывод