ФНС получит IP-, MAC-адреса и данные SIM-карт по операциям с цифровым рублем: что изменится с 1 июля 2027 года

Здравствуй, наше будущее. В начале сентября 2026 года в СМИ («Ведомости», «Известия») активно обсуждалась новость о расширении полномочий ФНС. Однако за журналистскими заголовками часто теряется суть. Как аудитор и налоговый консультант, я предлагаю отложить эмоции и посмотреть на нормативную конструкцию. Документы говорят сами за себя, и они звучат даже тревожнее, чем публицистические прогнозы.

Что изменилось на уровне нормативных актов

19 августа 2026 года ФНС приняла три взаимосвязанных приказа, которые формируют новую реальность фискального контроля: № ЕД-1-2/589@ — порядок взаимодействия налоговых органов с банками и оператором платформы цифрового рубля; № ЕД-1-2/590@ — формы и форматы запросов ФНС; № ЕД-1-2/591@ — формы предоставления информации банками и оператором платформы, включая отдельную выписку по операциям на счете цифрового рубля. Документы зарегистрированы Минюстом 1 сентября 2026 года. Приказ № ЕД-1-2/591@ предусматривает вступление в силу по истечении девяти месяцев после официального опубликования, но не ранее 1 июля 2027 года.

Что именно появится в выписке

Новая форма выписки по операциям на счете цифрового рубля будет содержать не только стандартные финансовые данные, но и детальный технический след. Согласно приказу, в выписке будут отражены: дата и время операции;

реквизиты документа;

сведения о плательщике и получателе;

сумма и назначение платежа;

IP-адрес;

MAC-адрес;

номер SIM-карты;

номер телефона и/или иной идентификатор устройства, с которого был совершен перевод.

Главный юридический вопрос: когда именно ФНС сможет получить эти данные?

Важно понимать: закон не вводит режим автоматического, постоянного онлайн-мониторинга телефонов налогоплательщиков. Инспектор не сможет просто «открыть компьютер и посмотреть ваши операции». Запрос таких выписок возможен строго на основаниях, предусмотренных НК РФ: Для организаций и ИП: в рамках камеральных или выездных налоговых проверок, налогового мониторинга, истребования документов по ст. 93.1 НК РФ, а также в процедурах, связанных с взысканием задолженности (ст. 86 НК РФ).

Для физических лиц: режим жестче. Выписки могут быть запрошены, например, при вынесении решения о взыскании задолженности либо в рамках проверки. Ключевое условие: для получения информации о физлице требуется наличие мотивированного запроса и согласие руководителя вышестоящего налогового органа или руководства ФНС России.

Чего новая система НЕ означает

Чтобы избежать спекуляций, зафиксируем факты: ФНС не получает постоянный онлайн-доступ к телефону или компьютеру налогоплательщика. Инспектор не сможет произвольно просматривать все операции любого физлица без законных оснований и санкций руководства. Совпадение IP- или MAC-адреса само по себе не является неопровержимым доказательством того, что конкретный человек совершил сделку (устройством мог воспользоваться другой человек). Граждан не обязали открывать цифровой кошелек. Банк России прямо указывает, что открытие счета цифрового рубля остается исключительно добровольным. Но когда законные основания для запроса возникнут, объем технических данных в распоряжении ФНС действительно станет существенно больше.

Что это значит на практике для бизнеса

Для аудитории «Клерка» важнее всего не абстрактные прогнозы, а то, как эти данные будут использоваться в налоговых спорах. Техническая информация становится новым, мощным косвенным доказательством: Один аппарат — несколько налогоплательщиков. Если операции нескольких компаний, ИП или физических лиц систематически совершаются с одного устройства (совпадение MAC-адресов или IP), такие данные становятся дополнительным маркером их взаимосвязанности. Формальный владелец счета и фактический пользователь. Технические идентификаторы дадут налоговой материал для проверки того, кто фактически управлял операциями, что критично при выявлении номинальных директоров или «технических» ИП. Дробление бизнеса. Само по себе совпадение устройств ничего не доказывает. Но в совокупности с общими сотрудниками, IP-адресами, помещениями, контрагентами и единым центром управления оно существенно усиливает доказательственную базу инспекции. Взаимодействие с самозанятыми и взаимозависимыми лицами. Техническая информация может использоваться для сопоставления массовых выплат и фактического управления финансовыми потоками внутри группы. Применение ст. 54.1 НК РФ. Информация об устройстве потенциально может оказаться еще одним элементом (наряду с другими) при установлении реальности операции, фактических участников и обстоятельств исполнения сделки.