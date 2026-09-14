⚠️ Нормы вступают в силу 1 октября 2026 года. На дату публикации они еще не действуют. Самозанятые с 1 октября: кого затронет правило 60 часов и что теперь увидят контролеры С 1 октября 2026 года работа самозанятых через цифровые платформы меняется. У операторов платформ появляются собственные обязанности по ограничению длительной работы исполнителя с одним заказчиком, а информационное взаимодействие платформ с ФНС становится формализованным. При этом прямые договоры бизнеса с самозанятыми никто не запрещает. Важно: правило касается не только самозанятых на НПД. Для целей главы 3 Закона № 289-ФЗ к партнерам-исполнителям относятся также индивидуальные предприниматели, лично выполняющие работы или оказывающие услуги через платформу. Разбираем, что именно меняется, как платформы будут ограничивать исполнителей и как бухгалтеру защитить компанию.

1. Правило 60 часов: как платформы будут ограничивать исполнителей

Если партнер-исполнитель оказывает услуги одному заказчику через платформу более 60 часов в каждом из шести последовательных месяцев, возникает установленный Правительством критерий систематической и продолжительной работы (Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ). Превышение этого критерия само по себе не превращает гражданско-правовые отношения в трудовые. Его прямое последствие — обязанность оператора установить предусмотренные законом ограничения на систематическую и продолжительную работу у одного заказчика. На какие отрасли распространяется правило 60 часов: Сфера ОКВЭД Строительство 41–43 Склады и вспомогательная транспортная деятельность 52 Оптовая и розничная торговля 46, 47 Обслуживание зданий 81 Пищевое производство 10 Общепит 56 Недвижимость 68 Образование 85 Разработка ПО 62 Подбор персонала 78 ИТ 63 Реклама и исследования рынка 73 Сухопутный и трубопроводный транспорт 49 Спорт, отдых и развлечения 93 Перечень закрытый и приведен в п. 2 постановления № 760. Курьерская деятельность по коду 53 в этом перечне отсутствует. Бухгалтерские и юридические услуги в перечень пока не вошли.

2. Реестр платформ и обмен данными с ФНС

Не любая площадка становится посреднической цифровой платформой. Для этого предусмотрены критерии: Для российской платформы: не менее 100 тыс. пользователей в России в сутки за предшествующий год

одновременно хотя бы один из двух показателей: не менее 10 тыс. лиц, совершивших оплаченные сделки, либо совокупная стоимость сделок не менее 50 млрд руб.

Правила ведения реестра вступают в силу 1 октября, однако Минэкономразвития должно сформировать и разместить сам реестр не позднее 2 ноября 2026 года (постановление № 504). Поэтому октябрь фактически станет переходным месяцем запуска новой системы. Обмен данными с ФНС: С 1 октября информационное взаимодействие посреднических цифровых платформ с ФНС переводится в специальный электронный режим по правилам постановления Правительства № 766. По постановлению № 766 оператор при наличии согласия партнера передает ФНС имеющуюся у него информацию о договоре с партнером, сведения о самом партнере, данные о согласии или отказе от снижения цены за его счет, а также сведения об актах сверки и связанных с ними документах. Обмен осуществляется в электронной форме. При этом постановление № 766 само по себе не устанавливает автоматическую передачу в ФНС количества отработанных часов по критерию «60 часов × 6 месяцев».

3. Новые гарантии для исполнителей

Закон о платформенной занятости закрепляет важные правила для операторов: Исполнитель вправе принять заказ либо отказаться от него без применения мер ответственности (кроме случая, когда он сам добровольно выбрал период, в течение которого обязался выполнять работы). Платформа обязана сообщать основные условия заказа, включая минимальное вознаграждение, и предоставлять информацию о применении технологий автоматизированного принятия решений. Платформа должна информировать самозанятых о программах добровольного страхования. Минимальный объем преференций. Если партнер-исполнитель добровольно участвует в предусмотренных законом программах пенсионного, социального или иного указанного в законе страхования, оператор должен предоставить предусмотренные законом преференции. Их минимальный объем — 2,9% дохода исполнителя через платформу за предыдущий месяц (постановление Правительства от 16.05.2026 № 563). Пример. Если партнер-исполнитель в сентябре получил через платформу 100 000 руб., в октябре платформа должна предоставить преференции на сумму не менее 2900 руб. (100 000 ₽ × 2,9%).

Не путайте три разных фильтра контроля

Сейчас в инфополе часто смешиваются разные наборы цифр. Давайте их разведем, чтобы понимать, кто и что именно проверяет: Платформа → 60 / 6

Более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд у одного заказчика Роструд → 35 / 35 000 / 3 / 75%

Более 35 плательщиков НПД, каждый свыше 35 тыс. руб. среднемесячно, более трех месяцев, доля дохода от заказчика 75% и более Межведомственная комиссия → 35 / 35 000 / 3

Более 35 самозанятых, доход свыше 35 тыс. руб., более трех месяцев. Отдельно: более 10 бывших работников с доходом свыше 25 тыс. руб.

Чем рискует компания при переквалификации

При переквалификации отношений у заказчика могут возникнуть обязанности налогового агента по НДФЛ, обязательства по страховым взносам, пени и налоговые санкции, а также необходимость представить или скорректировать соответствующую отчетность за затронутые периоды. Плюс штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП — для юрлиц от 50 000 до 100 000 руб., а за повторное нарушение — от 100 000 до 200 000 руб.

Что НЕ изменится с 1 октября

Чтобы снять лишнюю панику, зафиксируем базу: Закон № 289-ФЗ не запрещает компаниям работать с самозанятыми напрямую.

Не меняется лимит НПД в 2,4 млн руб.

Сам по себе длительный договор ГПХ также не превращается автоматически в трудовой. Главный риск по-прежнему возникает тогда, когда фактические отношения обладают признаками трудовых.

Что сделать уже сейчас: 5 действий до 1 октября

Выгрузить всех НПД и ИП, с которыми компания работает. Отдельно выделить тех, кто получает выплаты регулярно более трех месяцев. Проверить бывших сотрудников — прошло ли два года после увольнения. Для работы через платформы определить, попадает ли деятельность под ОКВЭД из постановления № 760. Назначить ответственного за уведомления платформы и сохранение подтверждения статуса НПД и чеков. При оценке риска учитывайте совокупность обстоятельств: наличие устойчивого графика, подчинение внутреннему распорядку, включенность исполнителя в обычный производственный процесс заказчика, характер и периодичность выплат, оплату самого процесса труда вместо конкретного результата.

Чек-лист для бухгалтера перед выплатой самозанятому

Проверяйте статус НПД на дату выплаты , а подтверждение проверки сохраняйте в досье сделки.

Проверил связь с работодателем. Самозанятый не является действующим работником заказчика и с даты прекращения трудовых отношений с этим заказчиком прошло не менее двух лет. (Доход от нынешнего работодателя или работодателя, от которого человек ушел менее двух лет назад, не относится к объекту НПД).

Получил чек. При наличных расчетах или переводе на карту чек формируется в момент расчета, а при обычной безналичной оплате на банковский счет — не позднее 9-го числа следующего месяца. При отсутствии чека возникают серьезные налоговые риски для заказчика.

Контролирую часы (для платформ). Если работаем через агрегатор, отслеживаю уведомления от оператора, чтобы не потерять исполнителя из-за ограничений.

Проверил договор. Оцениваю совокупность признаков, чтобы не допустить переквалификации в трудовые отношения.

Главный вывод