⚠️ Нормы вступают в силу 1 октября 2026 года. На дату публикации они еще не действуют.
Самозанятые с 1 октября: кого затронет правило 60 часов и что теперь увидят контролеры
С 1 октября 2026 года работа самозанятых через цифровые платформы меняется. У операторов платформ появляются собственные обязанности по ограничению длительной работы исполнителя с одним заказчиком, а информационное взаимодействие платформ с ФНС становится формализованным. При этом прямые договоры бизнеса с самозанятыми никто не запрещает.
Важно: правило касается не только самозанятых на НПД. Для целей главы 3 Закона № 289-ФЗ к партнерам-исполнителям относятся также индивидуальные предприниматели, лично выполняющие работы или оказывающие услуги через платформу.
Разбираем, что именно меняется, как платформы будут ограничивать исполнителей и как бухгалтеру защитить компанию.
1. Правило 60 часов: как платформы будут ограничивать исполнителей
Если партнер-исполнитель оказывает услуги одному заказчику через платформу более 60 часов в каждом из шести последовательных месяцев, возникает установленный Правительством критерий систематической и продолжительной работы (Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ).
Превышение этого критерия само по себе не превращает гражданско-правовые отношения в трудовые. Его прямое последствие — обязанность оператора установить предусмотренные законом ограничения на систематическую и продолжительную работу у одного заказчика.
На какие отрасли распространяется правило 60 часов:
Сфера
ОКВЭД
Строительство
41–43
Склады и вспомогательная транспортная деятельность
52
Оптовая и розничная торговля
46, 47
Обслуживание зданий
81
Пищевое производство
10
Общепит
56
Недвижимость
68
Образование
85
Разработка ПО
62
Подбор персонала
78
ИТ
63
Реклама и исследования рынка
73
Сухопутный и трубопроводный транспорт
49
Спорт, отдых и развлечения
93
Перечень закрытый и приведен в п. 2 постановления № 760. Курьерская деятельность по коду 53 в этом перечне отсутствует.
Бухгалтерские и юридические услуги в перечень пока не вошли.
2. Реестр платформ и обмен данными с ФНС
Не любая площадка становится посреднической цифровой платформой. Для этого предусмотрены критерии:
Для российской платформы:
не менее 100 тыс. пользователей в России в сутки за предшествующий год
одновременно хотя бы один из двух показателей:
не менее 10 тыс. лиц, совершивших оплаченные сделки, либо
совокупная стоимость сделок не менее 50 млрд руб.
Правила ведения реестра вступают в силу 1 октября, однако Минэкономразвития должно сформировать и разместить сам реестр не позднее 2 ноября 2026 года (постановление № 504). Поэтому октябрь фактически станет переходным месяцем запуска новой системы.
Обмен данными с ФНС:
С 1 октября информационное взаимодействие посреднических цифровых платформ с ФНС переводится в специальный электронный режим по правилам постановления Правительства № 766.
По постановлению № 766 оператор при наличии согласия партнера передает ФНС имеющуюся у него информацию о договоре с партнером, сведения о самом партнере, данные о согласии или отказе от снижения цены за его счет, а также сведения об актах сверки и связанных с ними документах. Обмен осуществляется в электронной форме.
При этом постановление № 766 само по себе не устанавливает автоматическую передачу в ФНС количества отработанных часов по критерию «60 часов × 6 месяцев».
3. Новые гарантии для исполнителей
Закон о платформенной занятости закрепляет важные правила для операторов:
Исполнитель вправе принять заказ либо отказаться от него без применения мер ответственности (кроме случая, когда он сам добровольно выбрал период, в течение которого обязался выполнять работы).
Платформа обязана сообщать основные условия заказа, включая минимальное вознаграждение, и предоставлять информацию о применении технологий автоматизированного принятия решений.
Платформа должна информировать самозанятых о программах добровольного страхования.
Минимальный объем преференций. Если партнер-исполнитель добровольно участвует в предусмотренных законом программах пенсионного, социального или иного указанного в законе страхования, оператор должен предоставить предусмотренные законом преференции. Их минимальный объем — 2,9% дохода исполнителя через платформу за предыдущий месяц (постановление Правительства от 16.05.2026 № 563).
Пример. Если партнер-исполнитель в сентябре получил через платформу 100 000 руб., в октябре платформа должна предоставить преференции на сумму не менее 2900 руб. (100 000 ₽ × 2,9%).
Не путайте три разных фильтра контроля
Сейчас в инфополе часто смешиваются разные наборы цифр. Давайте их разведем, чтобы понимать, кто и что именно проверяет:
Платформа → 60 / 6
Более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд у одного заказчика
Роструд → 35 / 35 000 / 3 / 75%
Более 35 плательщиков НПД, каждый свыше 35 тыс. руб. среднемесячно, более трех месяцев, доля дохода от заказчика 75% и более
Межведомственная комиссия → 35 / 35 000 / 3
Более 35 самозанятых, доход свыше 35 тыс. руб., более трех месяцев. Отдельно: более 10 бывших работников с доходом свыше 25 тыс. руб.
Чем рискует компания при переквалификации
При переквалификации отношений у заказчика могут возникнуть обязанности налогового агента по НДФЛ, обязательства по страховым взносам, пени и налоговые санкции, а также необходимость представить или скорректировать соответствующую отчетность за затронутые периоды.
Плюс штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП — для юрлиц от 50 000 до 100 000 руб., а за повторное нарушение — от 100 000 до 200 000 руб.
Что НЕ изменится с 1 октября
Чтобы снять лишнюю панику, зафиксируем базу:
Закон № 289-ФЗ не запрещает компаниям работать с самозанятыми напрямую.
Не меняется лимит НПД в 2,4 млн руб.
Сам по себе длительный договор ГПХ также не превращается автоматически в трудовой. Главный риск по-прежнему возникает тогда, когда фактические отношения обладают признаками трудовых.
Что сделать уже сейчас: 5 действий до 1 октября
Выгрузить всех НПД и ИП, с которыми компания работает.
Отдельно выделить тех, кто получает выплаты регулярно более трех месяцев.
Проверить бывших сотрудников — прошло ли два года после увольнения.
Для работы через платформы определить, попадает ли деятельность под ОКВЭД из постановления № 760.
Назначить ответственного за уведомления платформы и сохранение подтверждения статуса НПД и чеков.
При оценке риска учитывайте совокупность обстоятельств: наличие устойчивого графика, подчинение внутреннему распорядку, включенность исполнителя в обычный производственный процесс заказчика, характер и периодичность выплат, оплату самого процесса труда вместо конкретного результата.
Чек-лист для бухгалтера перед выплатой самозанятому
Проверяйте статус НПД на дату выплаты, а подтверждение проверки сохраняйте в досье сделки.
Проверил связь с работодателем. Самозанятый не является действующим работником заказчика и с даты прекращения трудовых отношений с этим заказчиком прошло не менее двух лет. (Доход от нынешнего работодателя или работодателя, от которого человек ушел менее двух лет назад, не относится к объекту НПД).
Получил чек. При наличных расчетах или переводе на карту чек формируется в момент расчета, а при обычной безналичной оплате на банковский счет — не позднее 9-го числа следующего месяца. При отсутствии чека возникают серьезные налоговые риски для заказчика.
Контролирую часы (для платформ). Если работаем через агрегатор, отслеживаю уведомления от оператора, чтобы не потерять исполнителя из-за ограничений.
Проверил договор. Оцениваю совокупность признаков, чтобы не допустить переквалификации в трудовые отношения.
Главный вывод
С 1 октября не появляется нового запрета на работу бизнеса с самозанятыми. Меняется прежде всего регулирование платформенной модели: для отдельных отраслей вводится критерий «более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд», появляются специальные обязанности операторов и формализованный электронный обмен платформ с ФНС. А риск переквалификации ГПХ в трудовой по-прежнему определяется не одной цифрой, а фактическим содержанием отношений.
Коллеги, а как вы готовитесь к изменениям с 1 октября? Переводите часть исполнителей в штат или пересматриваете модель сотрудничества и договоры? Делитесь опытом в комментариях!
Евгений Сивков, налоговый консультант
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