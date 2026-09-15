Мама перевела деньги — ФНС посчитала доход? Где самозанятых подстерегает ловушка авточеков

Откуда берутся «лишние» чеки (и при чём тут не «Мой налог»)

Распространённое заблуждение: достаточно привязать карту в приложении «Мой налог» — и ФНС начинает видеть все движения по счёту и считать их доходом. Это не так. Сама по себе привязка карты в «Мой налог» не означает автоматическую передачу ФНС всех операций по ней и автоматическое признание каждого поступления доходом НПД. Эта карта используется для уплаты налога и настройки автоплатежа.

Реальный риск возникает в другой ситуации. Если вы регистрировались как самозанятый через банк, маркетплейс, биржу фриланса, сервис доставки или иную электронную площадку — партнёра ФНС, — вы могли уполномочить такого партнёра автоматически передавать сведения о доходах. Возможность уполномочить банк или оператора электронной площадки взаимодействовать с ФНС прямо предусмотрена ч. 3 ст. 3 Закона № 422-ФЗ, а порядок передачи сведений о расчётах через уполномоченный банк или площадку регулирует ст. 14 того же закона.

Конкретный порядок зависит от условий соглашения с сервисом, но суть одна: платформа или банк по заданному алгоритму формирует чек на каждое поступление, которое считает оплатой ваших услуг.

И вот здесь в доход могут попасть:

перевод от родственника на карту, привязанную к партнёрскому сервису;

возврат основной суммы ранее выданного займа от знакомого;

ваш собственный перевод с другого счёта;

иные поступления, не связанные с профессиональной деятельностью.

ФНС России прямо разъясняла это различие: привязка карты в «Мой налог» и автоматический учёт через уполномоченного партнёра — это разные механизмы с разными последствиями (разъяснение ФНС России от 11.05.2021).