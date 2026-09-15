Мама перевела деньги — ФНС посчитала доход? Где самозанятых подстерегает ловушка авточеков

Режим налога на профессиональный доход (НПД) привлекает простотой: нет деклараций, ставки 4 и 6 %, всё управление — в смартфоне. Но автоматизация имеет обратную сторону: постороннее поступление иногда ошибочно превращается в чек и увеличивает налог. Разбираемся, откуда в доходе самозанятого берутся суммы, которые доходом не являются, и как это исправить без риска нарваться на проверку.
Главное: ФНС не считает каждое поступление на карту самозанятого доходом. Риск возникает, когда банк или площадка, уполномоченные самозанятым, автоматически передают конкретное поступление как профессиональный доход.
Сначала — база: что вообще считается доходом самозанятого
Объект НПД определён в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Это доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Ключевое слово — реализации.
Сам факт поступления денег на банковскую карту ещё не превращает сумму в профессиональный доход. Перевод между собственными счетами, возврат основной суммы ранее выданного займа, безвозмездная помощь родственника и иные поступления, не являющиеся оплатой вашей профессиональной деятельности, объект НПД не образуют. Налог с них платить не нужно — и это не льгота, а прямое следствие закона.
Проблема начинается тогда, когда такие поступления автоматически попадают в учёт как профессиональный доход.
Откуда берутся «лишние» чеки (и при чём тут не «Мой налог»)
Распространённое заблуждение: достаточно привязать карту в приложении «Мой налог» — и ФНС начинает видеть все движения по счёту и считать их доходом. Это не так. Сама по себе привязка карты в «Мой налог» не означает автоматическую передачу ФНС всех операций по ней и автоматическое признание каждого поступления доходом НПД. Эта карта используется для уплаты налога и настройки автоплатежа.
Реальный риск возникает в другой ситуации. Если вы регистрировались как самозанятый через банк, маркетплейс, биржу фриланса, сервис доставки или иную электронную площадку — партнёра ФНС, — вы могли уполномочить такого партнёра автоматически передавать сведения о доходах. Возможность уполномочить банк или оператора электронной площадки взаимодействовать с ФНС прямо предусмотрена ч. 3 ст. 3 Закона № 422-ФЗ, а порядок передачи сведений о расчётах через уполномоченный банк или площадку регулирует ст. 14 того же закона.
Конкретный порядок зависит от условий соглашения с сервисом, но суть одна: платформа или банк по заданному алгоритму формирует чек на каждое поступление, которое считает оплатой ваших услуг.
И вот здесь в доход могут попасть:
перевод от родственника на карту, привязанную к партнёрскому сервису;
возврат основной суммы ранее выданного займа от знакомого;
ваш собственный перевод с другого счёта;
иные поступления, не связанные с профессиональной деятельностью.
ФНС России прямо разъясняла это различие: привязка карты в «Мой налог» и автоматический учёт через уполномоченного партнёра — это разные механизмы с разными последствиями (разъяснение ФНС России от 11.05.2021).
«Я просто аннулирую лишние чеки — и всё?» Не совсем
Если чек сформирован на сумму, которая фактически не является профессиональным доходом, ошибочный чек необходимо аннулировать. Само по себе правомерное аннулирование нарушением не является: вы исправляете ошибку, приводя учёт в соответствие с реальностью. Если в чеке допущена ошибка в реквизитах — после аннулирования формируется правильный чек.
Правовое основание — ч. 4 ст. 8 Закона № 422-ФЗ: корректировка ранее переданных сведений допускается при возврате денежных средств либо некорректном вводе сведений о расчёте. Свежие разъяснения ФНС от 18.05.2026 и 19.08.2026 подтверждают: ошибочный чек аннулируется, затем при необходимости создаётся новый, срок аннулирования законом не ограничен.
Риск возникает в другом случае. ФНС рассматривает систематическое аннулирование чеков по реально полученной оплате как возможный признак сокрытия дохода. Иными словами:
аннулировать чек на мамин перевод — законно и правильно;
аннулировать чек на оплату от клиента, потому что «не хочется платить налог», — это уже проблема, которая может повлечь проверку.
Грань проходит не по количеству аннулирований, а по их обоснованности.
Отдельная карта: помогает, но не панацея
Практическая рекомендация, которую я даю своим клиентам: откройте отдельную банковскую карту (или счёт) и используйте её преимущественно для получения оплаты от клиентов. Это существенно упрощает контроль и снижает вероятность того, что личный перевод случайно попадёт в автоматический учёт.
Важно понимать: отдельная карта не является требованием закона. ФНС прямо указывает, что плательщик НПД не обязан разделять счета. Более того, даже на выделенную карту можно по ошибке перевести собственные деньги, получить возврат займа или ошибочный банковский перевод. Поэтому правило «все поступления на эту карту — автоматически мой доход» не работает. Проверяйте назначение каждого автоматически учтённого поступления, даже если карта «рабочая».
А если налог уже заплатили?
Справедливый вопрос: если ошибочный чек уже попал в учёт и налог с него уплачен, деньги пропали? Нет.
При аннулировании ошибочного чека ФНС пересчитывает сумму НПД. Возникшая переплата автоматически отражается в приложении «Мой налог» и может быть:
зачтена в счёт будущих платежей по НПД — это происходит без дополнительных заявлений;
возвращена на банковский счёт по вашему заявлению в порядке ст. 78 НК РФ.
То есть уплаченный с личного перевода налог вернуть можно — главное, корректно аннулировать сам чек и сохранить подтверждение природы поступления.
Чек-лист: как понять, есть ли у вас проблема прямо сейчас
Откройте «Мой налог» и просмотрите историю операций за последние месяцы.
Сверьте чеки, сформированные банком или площадкой-партнёром, с реальными расчётами с клиентами. Каждая сумма в чеке должна соответствовать реальной сделке.
Выясните, какой банк или площадку вы уполномочили на взаимодействие с ФНС. Это можно проверить в настройках приложения и в личном кабинете партнёрского сервиса.
Изучите условия автоматического учёта именно у этого партнёра: какие поступления он считает доходом, можно ли настроить фильтры.
Если обнаружен личный перевод, ошибочно отражённый как доход, — аннулируйте ошибочный чек и сохраните документы, подтверждающие природу поступления.
Что именно сохранять:
банковскую выписку по операции;
договор займа, расписку или назначение платежа при возврате займа;
документы, подтверждающие возврат ошибочного платежа;
подтверждение принадлежности обоих счетов одному лицу (для переводов между своими картами);
переписку с контрагентом — как дополнительный материал, поясняющий контекст.
Последний пункт — не формальность. Через год объяснить налоговой инспекции перевод на 150 000 ₽ словами «это Серёга долг вернул» будет значительно сложнее, чем показать расписку или выписку с датой.
А что будет, если вообще не пробивать чеки?
Если вы отключили авточеки и перешли на ручное формирование, не забывайте о сроках. Срок формирования чека зависит от формы расчёта. При оплате наличными или с использованием электронных средств платежа, в том числе при переводе на карту, чек формируется в момент расчёта. При иных формах безналичных расчётов — не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведён расчёт (ч. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ; разъяснение ФНС России от 12.08.2026).
За нарушение порядка или сроков передачи сведений о расчёте предусмотрена ответственность по ст. 129.13 НК РФ:
при первом нарушении — штраф в размере 20 % суммы расчёта;
при повторном нарушении в течение шести месяцев — 100 % суммы расчёта.
Поэтому «забыл — ничего страшного» — не самая безопасная стратегия.
Резюме
ФНС не облагает налогом каждый перевод на карту самозанятого. Проблема возникает, когда банк или площадка-партнёр по подключённому вами механизму автоматически передаёт конкретное поступление как профессиональный доход.
Проверьте свои настройки, разделите финансовые потоки там, где это удобно, сохраняйте подтверждения природы спорных поступлений и не бойтесь аннулировать ошибочные чеки — закон это прямо разрешает. Это займёт полчаса сейчас и может сэкономить десятки тысяч рублей и нервы при возможной проверке.
Источники:
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ: ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 8, ст. 14;
разъяснение ФНС России от 11.05.2021 о порядке автоматического учёта доходов через партнёров и привязке банковских карт;
разъяснение ФНС России от 18.05.2026 об аннулировании чеков плательщиками НПД;
разъяснение ФНС России от 12.08.2026 о сроках формирования чека в зависимости от формы расчёта;
разъяснение ФНС России от 19.08.2026 об исправлении ошибочного чека и корректировке сведений.
Евгений Сивков