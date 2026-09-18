ИИ начнет читать иски и готовить проекты решений: что Верховный Суд запланировал до 2030 года

Коллеги, свершилось то, о чем мы говорили на семинарах последние пару лет: цифровизация правосудия перешла из разряда футурологии в плоскость официально утвержденной Концепции Верховного Суда РФ. Приказом от 03.09.2026 № 59-П ВС определил, где и как планирует применять искусственный интеллект в судопроизводстве . Как человек, который ежедневно работает с судебной практикой по налоговым спорам, я вижу здесь не просто «технологический апгрейд», а фундаментальное изменение правил игры. Давайте разберем документ без лишнего официоза и посмотрим, что юристам и налоговым консультантам стоит учитывать уже сейчас.

Зачем судам нейросети?

ВС РФ четко обозначил цель: ИИ — это не замена судье, а вспомогательный инструмент для снижения нагрузки, уменьшения ошибок человеческого фактора и повышения прозрачности . Для представителей сторон это важный сигнал: ИИ сможет еще на этапе подачи выявлять формальные недостатки, отсутствие приложений, проблемы с подсудностью и потенциальные основания для оставления заявления без движения или возврата. Поэтому техническое качество процессуальных документов станет еще важнее.

Что конкретно будет делать ИИ?

Концепция предусматривает использование технологий на всех этапах. Выделю четыре ключевые функции, которые изменят нашу рутину: Умная подача и оценка рисков. Самая необычная функция — предварительная оценка рисков заявителя. Сервис сможет показывать вероятный исход по типовой категории дел. При этом ВС специально оговаривает: речь не идет о прогнозировании решения по конкретному спору. Это скорее «диагностика» позиции на основе статистики. Контроль единообразия практики. Для налоговых споров это критически важно. ИИ сравнит проект решения с позициями ВС и решениями по аналогичным делам, выявит противоречия и предупредит судью о возможных ошибках. Практический вывод для представителя: в жалобах и письменных позициях станет еще важнее четко показывать фактические и правовые отличия конкретного спора от дел, сформировавших типовую практику. Автоматическое протоколирование. Цель — повысить качество и полноту протоколов и ускорить их подготовку. К 2030 году доля таких протоколов должна превысить 90%. Создание проектов судебных актов. То есть речь уже не только о поисковике судебной практики. ИИ предполагается допустить непосредственно к черновику судебного акта — при том, что финальная ответственность остается на судье. Концепция предусматривает автоматическое формирование структуры и текста проекта решения исходя из материалов дела.

Целевые показатели: амбициозно и конкретно

Документ задает очень четкие KPI к 2030 году: Более 95% судей должны постоянно использовать судебные ИИ-сервисы.

С помощью ИИ планируется готовить более 90% протоколов.

30–50% проектов процессуальных документов будут генерироваться с ИИ.

Целевой показатель — не менее 80% таких проектов должны утверждаться судьями без существенных правок. Кроме того, ВС рассчитывает к 2030 году сократить сроки рассмотрения простых типовых дел на 20–30%, а число жалоб и изменений или отмен судебных актов — на 15–20%. То есть эффективность ИИ предполагается оценивать не количеством красивых интерфейсов, а вполне измеримыми результатами судебной работы.

Гарантии и риски: что говорит Концепция

В документе есть важные предохранители. Важно понимать их статус: пока эти положения находятся в матрице рисков (приложение № 3) и мер по их минимизации, а не являются действующими процессуальными нормами: Декларирование использования. В матрице рисков Концепции в качестве одной из мер предусмотрено обязательное декларирование использования ИИ при подаче документов. Там же названы автоматическая проверка ссылок на судебные акты и НПА и процессуальные санкции. Однако какие именно санкции, в каких случаях и в каком процессуальном порядке будут применяться, Концепция не устанавливает. Соответствующих обязанностей в АПК, ГПК или КАС РФ сама Концепция не вводит.

Право знать и оспаривать. В качестве меры защиты права на справедливое судебное разбирательство Концепция называет право стороны знать о применении ИИ, право оспаривать его выводы и обязательную финальную роль судьи. Конкретный процессуальный механизм реализации этих гарантий еще предстоит определить.

Запрет на профайлинг судей. Отдельный предохранитель касается самих судей: ВС предлагает полностью запретить ИИ-профайлинг конкретного судьи по его решениям. Для аналитики сведения о судьях должны обезличиваться.

Когда ждать изменений?

Внедрение идет поэтапно. Согласно календарному плану: В III квартале 2026 года должен быть сформирован Центр судебных компетенций в сфере ИИ.

В IV квартале определяются технологические решения.

В I квартале 2027 года проводится пилот приоритетных сценариев.

Ко II кварталу 2027 года доступ к судебным ИИ-сервисам должен быть обеспечен всем судам .

Что изменится для юриста уже сейчас?