ИТ-льготы для книжных сервисов: почему одной подписки и 70% доходов недостаточно

Подписка на электронные книги может помочь сервису выполнить условие о 70% профильных ИТ-доходов. Законопроект № 617-9 предлагает расширить их перечень. Но одной подписной модели недостаточно: значение имеют аккредитация, программное обеспечение платформы и содержание договоров. Разбираемся, что проверить до расчета экономии.

Что именно меняется в законе

Проект расширяет перечень профильных доходов за счет предоставления прав использования (доступа) к электронным книгам, другим электронным публикациям и графическим изображениям. В пояснительной записке разработчики прямо связывают эти изменения с поддержкой подписных сервисов электронных и аудиокниг.

Проект не устанавливает отдельную льготу для книжного бизнеса. Он расширяет перечень доходов, которые могут учитываться при выполнении условий уже существующих ИТ-льгот. Поэтому доступ к электронным книгам — только одно из условий, а не готовый пропуск к пониженным налогам.

О каких ставках идет речь на самом деле

Для соответствующих условиям ИТ-организаций в 2025–2030 годах ставка налога на прибыль составляет 5% (5% в федеральный бюджет, 0% в региональный). Нулевая региональная часть не означает полного освобождения от налога.

Что касается страховых взносов, то с 2026 года для ИТ-компаний предусмотрены тарифы:

15% — в пределах единой предельной базы;

7,6% — сверх нее.

Сколько это в деньгах? При налоговой базе по прибыли 10 млн рублей налог по общей ставке 25% составляет 2,5 млн рублей, а по ИТ-ставке 5% — 500 тысяч. Разница — 2 млн рублей. Расчет условный: предполагается, что компания вправе применять соответствующую ставку ко всей указанной базе и выполняет остальные условия льготы.

Главный барьер: правило 70% и аналитика

Льгота не включается автоматически. Для льготы по налогу на прибыль доля профильных доходов должна составлять не менее 70% доходов, участвующих в расчете по п. 1.15 ст. 284 НК РФ. Их определяют по данным налогового учета с предусмотренными законом исключениями. Для пониженных страховых взносов условия проверяют отдельно по статье 427 НК РФ.

Здесь есть несколько важных нюансов:

Не отождествляйте налоговые доходы с общей выручкой или просто поступлениями на расчетный счет. Не объявляйте любую рекламу непрофильным доходом: действующая норма отдельно предусматривает определенные рекламные услуги с использованием собственного зарегистрированного ПО. Квалификация зависит от фактического содержания услуг, условий договора и выполнения требований к используемому ПО. Проверять долю нужно не только по итогам года, но и в каждом отчетном периоде.

Пример. Допустим, доходы, участвующие в расчете доли, составили 100 млн рублей. Из них 72 млн соответствуют перечню профильных доходов — условие 70% выполнено. Если после проверки договоров окажется, что 5 млн не подходят под этот перечень, доля снизится до 67%. Поэтому важно не название платежа «подписка», а его содержание и строгое выполнение условий НК.

4 шага: что проверить уже сейчас

Не ждите окончательного принятия закона. Подготовка инфраструктуры должна начаться до начала применения льгот.

1. ИТ-аккредитация и реестр ПО. Проверьте не только структуру доходов, но и наличие государственной ИТ-аккредитации, права на программное обеспечение платформы и выполнение требования о включении ПО в единый реестр российских программ (или включение в реестр составной части собственной программы). Само по себе наличие сайта или приложения с книгами права на льготы не дает.

2. Соответствие ОКВЭД. Проверьте соответствие фактической деятельности и кодов ОКВЭД действующим требованиям ИТ-аккредитации. Помните: одна лишь смена основного кода права на льготу не создает.

3. Аналитический учет. Организуйте аналитический учет. Без аналитики будет сложнее подтвердить состав профильных доходов и обосновать расчет доли.

4. Своевременность отчетности. Проект предлагает исключить применение соответствующих ИТ-льгот организациями, которые не представили годовую бухгалтерскую отчетность за предыдущий год в течение шести месяцев после его окончания. Это дополнительное условие применения льгот, а не перенос общего срока сдачи отчетности.

Когда нужна помощь специалиста

На бумаге правило 70% и перечень ПО выглядят понятно. На практике стыковка пользовательских соглашений, учетной политики и требований Минцифры часто становится полем для споров с инспекцией.

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Евгений Сивков, налоговый консультант