Работодатель удержал НДФЛ, а ФНС просит доплатить: что проверить в уведомлении — 2026

Работодатель удерживал НДФЛ весь год, а осенью сотруднику пришло налоговое уведомление: нужно доплатить. Первый вопрос — в бухгалтерию: «Вы неправильно посчитали?» Не обязательно. Причиной могут оказаться доходы у нескольких работодателей, которые ФНС объединила при годовом расчёте. В 2026 году гражданам направили 69,9 млн налоговых уведомлений за 2025 год. Разберём, какие начисления закономерны, где возможна ошибка и как добиться перерасчёта.

Откуда взялась доплата по НДФЛ

НДФЛ может появиться в едином уведомлении из-за процентов по банковским вкладам, налога, который не смог удержать налоговый агент, или перерасчёта по прогрессивной шкале после объединения доходов. Пример: за 2025 год человек получил по 1,8 млн рублей зарплаты у двух работодателей. Каждый удержал 13% — вместе 468 тыс. рублей. При отсутствии вычетов и иных особенностей налог с совокупных 3,6 млн составляет 492 тыс. рублей (с учётом применения ставки 15% к сумме дохода, превышающей 2,4 млн рублей). Доплата — 24 тыс. рублей. Она возникает из-за объединения доходов, хотя каждый работодатель правильно рассчитал налог со своих выплат. Бухгалтеру на заметку: доплата в личном уведомлении сотрудника сама по себе не означает ошибку работодателя. Сначала сопоставьте расчёт ФНС со сведениями о доходах и удержанном налоге. Корректировать отчётность только из-за появления доплаты не нужно.

Цифры и правило 300 рублей

Общая сумма начислений по имуществу и транспорту в этом году составила 452,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем в кампанию 2025 года. Важно понимать: это рост совокупных начислений по стране, а не автоматическое повышение налога каждого гражданина на 10%. Меньше 300 рублей: почему уведомление может прийти позднее

Если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей, уведомление обычно не направляется (п. 4 ст. 52 НК РФ). Исключение — год, после которого инспекция утратит возможность его направить. Небольшая сумма налога не списывается. Поэтому такие начисления могут появиться в уведомлении позднее, в том числе вместе с налогами за другие периоды.

Уведомление не пришло. План действий

Отсутствие бумажного письма ещё не означает, что уведомление не направлено. Сначала проверьте Личный кабинет налогоплательщика и Госуслуги. Если уведомления действительно нет, обратитесь в инспекцию (получить бумажный экземпляр можно в любой инспекции либо через МФЦ, оказывающий такую услугу). Дата 15 октября — это рекомендация ФНС обратиться за уточнением, а не жёсткий срок из НК РФ. Для оценки пеней важны порядок и дата направления и получения уведомления, установленный срок уплаты и фактическое наличие задолженности (п. 4 ст. 57 НК РФ). Общий срок уплаты — не позднее 1 декабря 2026 года (для отдельных категорий налогоплательщиков в Курской области срок продлен).

Нашли ошибку — как исправить

Сравните уведомления за два года по каждому объекту: налоговую базу, ставку, долю, период владения, льготы и перерасчёты. Отдельно проверьте НДФЛ. Важно: большая сумма ещё не доказывает ошибку. Сначала выясните, вырос налог по прежнему объекту или в уведомлении просто появился новый платёж. Если обнаружили ошибку, подайте заявление о перерасчёте через Личный кабинет или непосредственно в инспекцию. Укажите объект, год, спорную сумму, причину несогласия и приложите подтверждения. Сохраните номер обращения. Приложения подбирайте под причину ошибки: например, выписку ЕГРН — для проверки доли и периода владения недвижимостью, документы о праве на льготу — если она не учтена, справку о доходах и удержанном налоге — при расхождении в расчёте НДФЛ. При подтверждении оснований инспекция пересчитает налог и направит новое уведомление.

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