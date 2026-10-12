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Евгений Сивков
Налоговое право (НК РФ)
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Вознаграждение совету директоров не уменьшает прибыль. А страховые взносы — уменьшают

Вознаграждение совету директоров не уменьшает прибыль. А страховые взносы — уменьшают

Вознаграждение совету директоров не уменьшает налог на прибыль. Но можно ли учесть в расходах страховые взносы с этих выплат? Да, и Минфин это подтвердил. Разбираем, как законно сэкономить 25% с суммы взносов и какие документы подготовить, чтобы налоговая не сняла расход.

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Вознаграждение члену совета директоров бухгалтер убрал из налоговых расходов. Следом убрал и страховые взносы: раз выплата не учитывается, значит, и взносы с неё нельзя. Вот здесь излишняя осторожность становится дорогой. При условиях нашего примера она обойдётся компании в 22 500 рублей лишнего налога.

Разберём условную ситуацию и покажем, как не потерять законный расход.

Что говорит закон

Согласно п. 48.8 ст. 270 НК РФ, суммы вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров, прямо поименованы в перечне расходов, не учитываемых при расчёте налога на прибыль.

Однако статья 270 НК РФ не содержит положений, запрещающих учесть страховые взносы, начисленные на эти выплаты. Минфин в письме от 17.09.2026 № 03-03-07/81840 лишь подтверждает давно известный подход: такие взносы можно включить в состав прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Пример в цифрах

Компания начислила члену совета директоров вознаграждение 300 000 рублей (до удержания НДФЛ). Предположим, вся сумма облагается взносами по общему тарифу 30% (в 2026 году он действует в пределах годовой базы 2 979 000 рублей на человека).

  • Само вознаграждение налоговую прибыль не уменьшает: 0 руб.

  • Страховые взносы: 90 000 руб.

  • Экономия на налоге на прибыль (при ставке 25% в 2026 году и достаточной налогооблагаемой прибыли): 22 500 руб.

Если не учесть этот расход, компания просто переплатит налог. При применении пониженных тарифов расчёт будет иным, но сама логика учёта взносов в расходах сохраняется.

Важный нюанс: разделяем основания выплат

Для этого порядка учёта не принципиально, состоит ли член совета директоров в штате компании. Важно правильно определить основание выплаты и начислить страховые взносы.

Если человек одновременно работает в компании, нужно чётко разделять зарплату за трудовые обязанности и вознаграждение за участие в совете директоров.

Одна из возможных ошибок — исключить из налоговых расходов не только вознаграждение за участие в совете директоров, но и начисленные на него страховые взносы.

Какие документы подготовить

Для подтверждения основания выплаты и расчёта взносов подготовьте:

  • решение об избрании члена совета;

  • решение общего собрания о вознаграждении и его размере;

  • документы, подтверждающие выполнение условий выплаты;

  • расчёт вознаграждения и взносов, налоговый регистр.

Обратите внимание: акт выполненных работ не является универсально обязательным документом. Например, в акционерном обществе основанием для вознаграждения и определения его размера служит решение общего собрания акционеров.

Конкретные действия для бухгалтера

  1. Проверьте настройки учётной программы: убедитесь, что взносы не исключаются из налоговых расходов автоматически вместе с самим вознаграждением.

  2. Соблюдайте сроки признания: при методе начисления такие взносы учитываются в расходах на дату их начисления, а не фактического перечисления денег (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Проверим, какие взносы компания исключила из расходов вместе с выплатами, и оценим, есть ли основания исправить налоговый учёт: https://taplink.cc/nalogpro

Книги и материалы автора: https://booksivkov.ru/ и https://sivkovtax.ru/

У вас взносы с непризнаваемых выплат учитываются отдельно автоматически или приходится корректировать налоговый учёт вручную?

Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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