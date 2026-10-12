Вознаграждение совету директоров не уменьшает прибыль. А страховые взносы — уменьшают

Вознаграждение члену совета директоров бухгалтер убрал из налоговых расходов. Следом убрал и страховые взносы: раз выплата не учитывается, значит, и взносы с неё нельзя. Вот здесь излишняя осторожность становится дорогой. При условиях нашего примера она обойдётся компании в 22 500 рублей лишнего налога. Разберём условную ситуацию и покажем, как не потерять законный расход.

Что говорит закон

Согласно п. 48.8 ст. 270 НК РФ, суммы вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров, прямо поименованы в перечне расходов, не учитываемых при расчёте налога на прибыль. Однако статья 270 НК РФ не содержит положений, запрещающих учесть страховые взносы, начисленные на эти выплаты. Минфин в письме от 17.09.2026 № 03-03-07/81840 лишь подтверждает давно известный подход: такие взносы можно включить в состав прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Пример в цифрах

Компания начислила члену совета директоров вознаграждение 300 000 рублей (до удержания НДФЛ). Предположим, вся сумма облагается взносами по общему тарифу 30% (в 2026 году он действует в пределах годовой базы 2 979 000 рублей на человека). Само вознаграждение налоговую прибыль не уменьшает: 0 руб.

Страховые взносы: 90 000 руб.

Экономия на налоге на прибыль (при ставке 25% в 2026 году и достаточной налогооблагаемой прибыли): 22 500 руб. Если не учесть этот расход, компания просто переплатит налог. При применении пониженных тарифов расчёт будет иным, но сама логика учёта взносов в расходах сохраняется.

Важный нюанс: разделяем основания выплат

Для этого порядка учёта не принципиально, состоит ли член совета директоров в штате компании. Важно правильно определить основание выплаты и начислить страховые взносы. Если человек одновременно работает в компании, нужно чётко разделять зарплату за трудовые обязанности и вознаграждение за участие в совете директоров. Одна из возможных ошибок — исключить из налоговых расходов не только вознаграждение за участие в совете директоров, но и начисленные на него страховые взносы.

Какие документы подготовить

Для подтверждения основания выплаты и расчёта взносов подготовьте: решение об избрании члена совета;

решение общего собрания о вознаграждении и его размере;

документы, подтверждающие выполнение условий выплаты;

расчёт вознаграждения и взносов, налоговый регистр. Обратите внимание: акт выполненных работ не является универсально обязательным документом. Например, в акционерном обществе основанием для вознаграждения и определения его размера служит решение общего собрания акционеров.

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