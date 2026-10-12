Вознаграждение совету директоров не уменьшает прибыль. А страховые взносы — уменьшают

Вознаграждение члену совета директоров бухгалтер убрал из налоговых расходов. Следом убрал и страховые взносы: раз выплата не учитывается, значит, и взносы с неё нельзя. Вот здесь излишняя осторожность становится дорогой. При условиях нашего примера она обойдётся компании в 22 500 рублей лишнего налога.
Разберём условную ситуацию и покажем, как не потерять законный расход.
Что говорит закон
Согласно п. 48.8 ст. 270 НК РФ, суммы вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров, прямо поименованы в перечне расходов, не учитываемых при расчёте налога на прибыль.
Однако статья 270 НК РФ не содержит положений, запрещающих учесть страховые взносы, начисленные на эти выплаты. Минфин в письме от 17.09.2026 № 03-03-07/81840 лишь подтверждает давно известный подход: такие взносы можно включить в состав прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Пример в цифрах
Компания начислила члену совета директоров вознаграждение 300 000 рублей (до удержания НДФЛ). Предположим, вся сумма облагается взносами по общему тарифу 30% (в 2026 году он действует в пределах годовой базы 2 979 000 рублей на человека).
Само вознаграждение налоговую прибыль не уменьшает: 0 руб.
Страховые взносы: 90 000 руб.
Экономия на налоге на прибыль (при ставке 25% в 2026 году и достаточной налогооблагаемой прибыли): 22 500 руб.
Если не учесть этот расход, компания просто переплатит налог. При применении пониженных тарифов расчёт будет иным, но сама логика учёта взносов в расходах сохраняется.
Важный нюанс: разделяем основания выплат
Для этого порядка учёта не принципиально, состоит ли член совета директоров в штате компании. Важно правильно определить основание выплаты и начислить страховые взносы.
Если человек одновременно работает в компании, нужно чётко разделять зарплату за трудовые обязанности и вознаграждение за участие в совете директоров.
Одна из возможных ошибок — исключить из налоговых расходов не только вознаграждение за участие в совете директоров, но и начисленные на него страховые взносы.
Какие документы подготовить
Для подтверждения основания выплаты и расчёта взносов подготовьте:
решение об избрании члена совета;
решение общего собрания о вознаграждении и его размере;
документы, подтверждающие выполнение условий выплаты;
расчёт вознаграждения и взносов, налоговый регистр.
Обратите внимание: акт выполненных работ не является универсально обязательным документом. Например, в акционерном обществе основанием для вознаграждения и определения его размера служит решение общего собрания акционеров.
Конкретные действия для бухгалтера
Проверьте настройки учётной программы: убедитесь, что взносы не исключаются из налоговых расходов автоматически вместе с самим вознаграждением.
Соблюдайте сроки признания: при методе начисления такие взносы учитываются в расходах на дату их начисления, а не фактического перечисления денег (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
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У вас взносы с непризнаваемых выплат учитываются отдельно автоматически или приходится корректировать налоговый учёт вручную?
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант