ООО предлагают перевести на почту в Госуслугах. Почему забытый ящик может стать проблемой для всей компании

На помещении для переписки можно будет сэкономить. На контроле входящих — уже нет. Разбираем проекты законов в редакции от 7 октября 2026 года, чтобы вы знали, к чему готовиться.

Кому это вообще доступно?

И главное: единоличным исполнительным органом должно быть физическое лицо, проживающее в РФ. Если у вас управляющая компания или управляющий ИП, этот вариант не для вас.

Как будет выглядеть переход?

Затем подаются документы на регистрацию изменений. Формы заявлений, состав документов и необходимость уплаты госпошлины (которая при электронной подаче часто не взимается) нужно будет проверять по правилам, действующим на дату обращения.

Где здесь подвох? 3 главных риска

1. Не прочитали — не значит, не получили

По проекту сообщение, доставленное на указанный в ЕГРЮЛ электронный адрес, считается полученным компанией, даже если она этим адресом не пользуется. Последствия зависят от содержания: например, компания может пропустить срок ответа на претензию контрагента или не заметить уведомление об изменении договорных отношений. Поэтому проверка ящика должна стать жесткой рабочей обязанностью конкретного сотрудника, а не задачей «когда-нибудь посмотрим».

2. Заброшенный ящик оставит отметку в ЕГРЮЛ

Если компания фактически не использует адрес 3 месяца, по проекту сведения об этом передадут регистрирующему органу для внесения записи об отсутствии связи. Если после появления записи об отсутствии связи компания оформит отказ от электронного способа взаимодействия, повторно выбрать его можно будет не раньше чем через шесть месяцев со дня внесения этой записи. Что именно будет считаться фактическим неиспользованием ящика, потребуется уточнить по правилам реализации сервиса.

3. Реальная угроза исключения из ЕГРЮЛ

Это гораздо серьезнее, чем просто отметка. Проект предлагает распространить процедуру исключения из ЕГРЮЛ на компании, у которых запись об отсутствии электронной связи сохраняется более 6 месяцев. Это не автоматическое закрытие фирмы после одного непрочитанного письма: потребуется предусмотренная законом процедура. Но оставлять такую запись без внимания опасно.

Более того, проект предусматривает основания для отказа во внесении в ЕГРЮЛ сведений о таких руководителях и участниках с долей не менее 50% голосов как об участниках или руководителях других компаний. Трёхлетние сроки зависят от основания ограничения: они могут отсчитываться от записи об отсутствии связи либо от последующего исключения компании из реестра.