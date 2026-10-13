ООО предлагают перевести на почту в Госуслугах. Почему забытый ящик может стать проблемой для всей компании

Минфин предлагает разрешить некоторым ООО получать юридически значимые сообщения через специальную электронную почту на Госуслугах. Отдельное помещение ради официальной переписки может стать ненужным. Но физический адрес из ЕГРЮЛ не исчезнет: компанию привяжут к месту жительства руководителя.
На помещении для переписки можно будет сэкономить. На контроле входящих — уже нет. Разбираем проекты законов в редакции от 7 октября 2026 года, чтобы вы знали, к чему готовиться.
Кому это вообще доступно?
Не всем подряд. Чтобы перейти на новый формат, ваше ООО должно одновременно соответствовать строгим критериям:
быть субъектом малого или среднего предпринимательства (или подходить под критерии для включения в реестр);
вести деятельность, не требующую лицензии;
не быть некредитной финансовой организацией;
не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке.
И главное: единоличным исполнительным органом должно быть физическое лицо, проживающее в РФ. Если у вас управляющая компания или управляющий ИП, этот вариант не для вас.
Как будет выглядеть переход?
Проект устанавливает четкий алгоритм, который отличается для действующих и новых компаний.
Для действующих ООО:
Общее собрание участников или единственный участник принимает решение об использовании почты на Госуслугах.
В течение 3 рабочих дней в ФНС подается это решение и заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ.
После внесения сведений нужно выждать не менее 20 календарных дней.
Затем подаются документы на регистрацию изменений. Формы заявлений, состав документов и необходимость уплаты госпошлины (которая при электронной подаче часто не взимается) нужно будет проверять по правилам, действующим на дату обращения.
Для новых ООО: этот способ связи можно будет предусмотреть сразу в решении об учреждении.
Где здесь подвох? 3 главных риска
1. Не прочитали — не значит, не получили
По проекту сообщение, доставленное на указанный в ЕГРЮЛ электронный адрес, считается полученным компанией, даже если она этим адресом не пользуется. Последствия зависят от содержания: например, компания может пропустить срок ответа на претензию контрагента или не заметить уведомление об изменении договорных отношений. Поэтому проверка ящика должна стать жесткой рабочей обязанностью конкретного сотрудника, а не задачей «когда-нибудь посмотрим».
2. Заброшенный ящик оставит отметку в ЕГРЮЛ
Если компания фактически не использует адрес 3 месяца, по проекту сведения об этом передадут регистрирующему органу для внесения записи об отсутствии связи. Если после появления записи об отсутствии связи компания оформит отказ от электронного способа взаимодействия, повторно выбрать его можно будет не раньше чем через шесть месяцев со дня внесения этой записи. Что именно будет считаться фактическим неиспользованием ящика, потребуется уточнить по правилам реализации сервиса.
3. Реальная угроза исключения из ЕГРЮЛ
Это гораздо серьезнее, чем просто отметка. Проект предлагает распространить процедуру исключения из ЕГРЮЛ на компании, у которых запись об отсутствии электронной связи сохраняется более 6 месяцев. Это не автоматическое закрытие фирмы после одного непрочитанного письма: потребуется предусмотренная законом процедура. Но оставлять такую запись без внимания опасно.
Более того, проект предусматривает основания для отказа во внесении в ЕГРЮЛ сведений о таких руководителях и участниках с долей не менее 50% голосов как об участниках или руководителях других компаний. Трёхлетние сроки зависят от основания ограничения: они могут отсчитываться от записи об отсутствии связи либо от последующего исключения компании из реестра.
А что с домашним адресом директора?
Важное уточнение: домашний адрес руководителя не становится публичным достоянием в свободной выписке. По проекту он предоставляется в специальном порядке, аналогичном порядку для адресов ИП.
Однако он сохраняет юридическое значение: место жительства руководителя будет использоваться как адрес компании для целей налогового учета и определения подсудности споров с участием компании.
Три вопроса, которые нужно задать себе уже сейчас
Вместо абстрактных размышлений проверьте свои бизнес-процессы:
Кто конкретно проверяет электронную корреспонденцию и кто заменяет этого человека в отпуске или на больничном?
Как письмо передается бухгалтеру или юристу и кто контролирует срок ответа на него?
Что происходит с доступом к ящику и регистрационными сведениями при смене директора или его места жительства? (Если смена руководителя или его места жительства меняет место нахождения компании, проект предусматривает внесение соответствующих сведений регистрирующим органом на основании полученных регистрационных данных).
Что делать прямо сейчас?
Помните: это пока проекты. Публичные обсуждения завершаются 21 октября 2026 года, а планируемая дата вступления в силу — 1 января 2028 года. Воспользоваться этим механизмом сегодня нельзя. Но понять вектор изменений стоит уже сейчас, чтобы не держать офис «для галочки» и не подставить бизнес под риски исключения из реестра.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант