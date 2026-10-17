Директор поставщика оказался подставным. ФНС заберет ваш вычет по НДС?

Представьте обычную ситуацию. Ваша компания купила услуги за 1 220 000 рублей (в том числе НДС 220 000 рублей по ставке 22%, действующей с 1 января 2026 года). Договор, акт, счёт-фактура на руках, деньги ушли, вычет заявлен. Всё чисто.

А через полгода выясняется: директор поставщика — номинал. Фактически бизнесом рулили другие люди. Налоговая задаёт неудобный вопрос: кто на самом деле оказывал услуги?

Тут в новостях мелькают пугающие заголовки о новом «чёрном списке» и аннулировании деклараций задним числом. Спокойствие, только спокойствие. Разбираемся, что действительно задумали ФНС и МВД, и почему ваш вычет не исчезает автоматически.