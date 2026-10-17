Директор поставщика оказался подставным. ФНС заберет ваш вычет по НДС?

Представьте обычную ситуацию. Ваша компания купила услуги за 1 220 000 рублей (в том числе НДС 220 000 рублей по ставке 22%, действующей с 1 января 2026 года). Договор, акт, счёт-фактура на руках, деньги ушли, вычет заявлен. Всё чисто.
А через полгода выясняется: директор поставщика — номинал. Фактически бизнесом рулили другие люди. Налоговая задаёт неудобный вопрос: кто на самом деле оказывал услуги?
Тут в новостях мелькают пугающие заголовки о новом «чёрном списке» и аннулировании деклараций задним числом. Спокойствие, только спокойствие. Разбираемся, что действительно задумали ФНС и МВД, и почему ваш вычет не исчезает автоматически.
Хронология поручений (а не вступления законов в силу)
26 июня 2026 года Правительственная комиссия по профилактике правонарушений приняла протокол № 1. В нём есть конкретные поручения ведомствам. Важно понимать: это сроки отчётности чиновников о проделанной работе, а не даты автоматического вступления новых правил в силу.
01.12.2026 — Выработать единый подход к выявлению поддельных счетов-фактур и деклараций прямо на этапе камеральной проверки.
01.02.2027 — Рассмотреть вопрос создания федерального реестра подставных лиц на основе данных оперативников.
01.03.2027 — Проработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени таких лиц.
Неочевидный нюанс: в пункте 1.5 протокола есть деталь, о которой часто молчат. Отдельное поручение адресовано подразделениям МВД: при участии в совместных налоговых проверках устанавливать имущество проверяемых налогоплательщиков для возможного последующего ареста. Сам по себе статус покупателя сомнительного контрагента основанием для ареста имущества не является.
Миф: «ФНС впервые получит право не учитывать декларации»
Это неправда. Механизм уже есть.
С 2021 года действует п. 4.1 ст. 80 НК РФ. Он позволяет налоговому органу при установленных обстоятельствах признать декларацию непредставленной. Например, если её подписало неуполномоченное лицо или сведения о руководителе уже были признаны недостоверными и внесены в ЕГРЮЛ до подачи отчёта.
Как новый механизм аннулирования будет соотноситься с действующей статьёй 80 НК РФ, пока неизвестно. Но пока нового закона нет, действуют текущие нормы.
Самый неприятный вопрос: что будет с вычетом покупателя?
Вернёмся к нашим 220 000 рублей НДС. Ключевое слово здесь — «автоматически». Его в налоговом праве не существует.
П. 3 ст. 54.1 НК РФ прямо говорит: нарушение контрагентом налогового законодательства не может быть самостоятельным основанием для признания уменьшения налога неправомерным.
Всё упирается в реальность сделки. Возможны два сценария:
Сценарий А (Всё реально). Услуги оказаны, есть переписка с исполнителями, технические задания, результаты работ, следы доставки. Поставщик реально участвовал в исполнении обязательств. В этом случае вы вправе защищать вычет, даже если к руководству поставщика позже возникли претензии.
Сценарий Б (Только бумага). Налоговая установила, что поставщик не исполнял обязательства и не организовывал их исполнение, а использовался только для оформления документов. В таком случае право на вычет зависит от действительных обстоятельств сделки и установленных законом условий.
Здесь вступает в силу важная правовая деталь. Согласно разъяснениям ФНС России (письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@), инспекция должна доказать не просто проблемы поставщика, а основания для отказа конкретному покупателю. Налоговики обязаны исследовать реальность исполнения, участие покупателя в формальном документообороте и его осведомлённость о техническом характере контрагента. Бремя доказывания фиктивности именно вашей сделки лежит на инспекции.
Инструкция: пришло требование из ФНС
Самое опасное решение — немедленно подавать уточнённую декларацию и снимать вычет только потому, что инспекция назвала поставщика «проблемным». Сначала нужно выдохнуть и сделать следующее:
Изучите требование: поймите, какие именно операции, счета-фактуры и периоды вызвали вопросы.
Проверьте поставщика: зайдите в сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Не собирайте документы ради папки. Проверяйте наличие ресурсов для исполнения конкретного договора и сохраняйте доказательства реальной работы.
Соберите доказательства реального исполнения: переписка, акты сверки, фотоотчёты, транспортные накладные, результаты работ.
Соблюдайте сроки и формат! На пояснения по п. 3 ст. 88 НК РФ у вас обычно 5 рабочих дней. Для налогоплательщиков, обязанных сдавать НДС-декларации электронно, эти пояснения необходимо направлять по ТКС через оператора ЭДО в утверждённом формате. Пояснения на бумаге или не по формату считаются непредставленными. За это по ст. 129.1 НК РФ грозит штраф 5 000 рублей, при повторном нарушении — 20 000 рублей.
Возражения на акт: если дело дошло до проверки, на возражения по п. 6 ст. 100 НК РФ даётся 1 месяц со дня получения акта.
Уточнённая декларация: само требование инспекции не обязывает снимать вычет. Но если проверка подтвердит ошибку, которая привела к занижению налога, уточнённую декларацию необходимо представить по правилам статьи 81 НК РФ.
Меня в этой инициативе беспокоит не сама борьба с фиктивными счетами-фактурами (она необходима и оправдана).
Вопрос в другом: не превратится ли запись в ведомственном реестре в универсальный штамп «виновен» для всех покупателей контрагента? Если будущий механизм позволит проверять признаки фиктивности быстрее и точнее — это хорошо. Если же само попадание лица в реестр станет формальным основанием для массового отказа в вычетах без исследования реальных сделок — это проблема прав налогоплательщиков.
Добросовестный покупатель не должен лишаться вычета только потому, что у поставщика обнаружился подставной директор. Налоговая должна доказывать нарушения в конкретной сделке, а не подменять доказательства записью в реестре.
Если вы уже получили требование или хотите заранее проверить свою цепочку поставщиков на прочность, давайте разберём вашу ситуацию. Без давления, запугивания и пустых гарантий — только трезвый взгляд на риски и законные способы защиты.
👉 Разбор личной ситуации и консультация: https://taplink.cc/nalogpro
Налоговые решения и льготы для бизнеса: https://sivkovtax.ru/
Книги в официальном магазине автора: https://booksivkov.ru/
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.