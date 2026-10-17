Не успели привыкнуть к налогам 2026 года — Минфин уже готовит повышение на 2027-й

Не успели привыкнуть к налогам 2026 года, а Минфин уже готовит новые сюрпризы! Зарплату хотят сложить с дивидендами, зарубежные покупки обложить НДС 22%, а для отдельных фондов ввести новый налог. Кто заплатит больше в 2027 году и сколько денег потеряет? Разбираем с цифрами.

Пока бухгалтеры закрывают девять месяцев 2026 года, в Госдуме уже лежат проекты налоговых изменений на 2027 год (законопроекты № 617-9 и № 618-9).

Минфин предлагает объединить зарплату, дивиденды и другие доходы для расчёта прогрессивного НДФЛ, ввести налог для отдельных ПИФов, изменить правила для зарубежных интернет-покупок и обложить сверхдоходы добывающих компаний.

Минфин уже посчитал, сколько эти меры могут принести бюджету (около 450 млрд руб. только от НДФЛ). Теперь пора посчитать, сколько они могут стоить налогоплательщикам. Кому действительно придётся платить больше, а кого просто пугают громкими цифрами? Разберём на примерах.

1. НДФЛ: зарплату сложат с дивидендами

Главное предложение: унифицировать налоговую базу. «Пассивные» доходы (дивиденды, проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, продажа имущества) хотят включить в общую базу с зарплатой. Ставка будет зависеть от совокупного размера дохода, а не от его источника.

Важный нюанс: необлагаемым остаётся не сам вклад до 1 млн рублей, а предельная величина процентного дохода, рассчитываемая по ст. 214.2 НК РФ. Также изменения не коснутся доходов участников СВО. Ещё одна деталь: удерживать НДФЛ с процентов по вкладам предлагается напрямую через банки как налоговых агентов.

Считаем на пальцах:

Предположим, учредитель получает зарплату 3 млн ₽ и дивиденды 3 млн ₽ за год (льготы и вычеты не учитываем).

Правила 2026 года: НДФЛ с зарплаты (402 000 ₽) + НДФЛ с дивидендов (402 000 ₽) = 804 000 ₽ .

Предложение на 2027 год: Совокупный доход 6 млн ₽ попадает под прогрессивную шкалу (13% до 2,4 млн, 15% от 2,4 до 5 млн, 18% свыше 5 млн). Итоговый налог = 882 000 ₽ .

Разница: +78 000 ₽ дополнительных расходов в год с одного человека.

Иллюстративный расчёт. Фактический результат зависит от окончательного текста закона и обстоятельств налогоплательщика.

2. Зарубежные покупки: сначала обещали 7%, теперь предлагают 22%

При покупке товаров электронной трансграничной торговли (из третьих стран) предлагается применять стандартную ставку НДС 22% с 2027 года. Уплачивать его как налоговые агенты будут электронные торговые площадки. Дополнительно вводится таможенный сбор 100 рублей за каждую почтовую посылку для личного пользования стоимостью до 200 евро.

Что это значит для бизнеса: изменение конечной цены будет зависеть от модели реализации, продавца и условий конкретного договора. Однако если вы или ваши сотрудники заказывали образцы, мелкое оборудование или расходники через зарубежные маркетплейсы, стоит заложить возможный рост затрат в бюджет на будущий год.

3. ПИФы: кто действительно заплатит 15%

В проекте речь идёт не обо всех фондах, а конкретно о закрытых и интервальных ПИФах для квалифицированных инвесторов. Сейчас такие ПИФы не платят налог на прибыль, и налогообложение возникает только при выплате дохода пайщику, что позволяло легально откладывать налоговые платежи.

Минфин предлагает обязать их платить 15% с пассивных доходов. При этом в проекте предусмотрен механизм зачёта: налог, уплаченный ПИФом, должен вычитаться из налога пайщика при выплате дохода. Двойного налогообложения быть не должно, но насколько гладко этот механизм заработает на практике, мы узнаем только из окончательной редакции закона.

4. Сверхдоходы сырьевиков: не 30% со всей прибыли

Для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, возникшего из-за роста мировых цен в рублёвом эквиваленте.

Смягчающие условия: налог возникает только при росте соответствующей мировой цены не менее чем на 10% к базовому уровню. Кроме того, законом предусмотрено ограничение максимальной суммы этого налога с учётом уже уплаченного НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и расчётной выручки. Это точечная мера, а не тотальное повышение нагрузки на весь сектор.

5. А хоть что-нибудь налогоплательщикам дадут?

Да, пакет содержит и позитивные изменения:

Жильё для семей с детьми: льготу по НДФЛ при улучшении жилищных условий предлагается расширить. Она будет распространяться не только на покупку, но и на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС).

Медицина: вводится социальный налоговый вычет на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций.

Практический план на конец 2026 года

Законопроекты находятся в стадии рассмотрения, паниковать и срочно что-то переделывать не нужно. Но сделать домашнюю работу стоит уже сейчас:

Учредителям и топ-менеджерам: смоделируйте совокупный доход (зарплата + дивиденды + проценты) на 2027 год, чтобы понять, на какую ступень прогрессивной шкалы вы выходите. Инвесторам: проверьте структуру владения активами. Если вы использовали ПИФы для квалифицированных инвесторов исключительно ради отсрочки налога, оцените новые вводные. Импортёрам и закупщикам: проанализируйте договоры с зарубежными поставщиками и маркетплейсами на предмет условий о распределении налоговых рисков.

Налоговое планирование — это не гадание, а работа с цифрами и сценариями. Если вы хотите спокойно разобрать вашу ситуацию, оценить риски и наметить шаги без давления и пустых обещаний, приглашаю на консультацию.

Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант