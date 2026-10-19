НДФЛ — 0%, взносы — 0%. Как законно выплатить семье сотрудника 2 млн рублей и списать это в расходы

С 1 февраля 2027 года материнский капитал снова проиндексируют. Суммы уверенно переваливают за миллион, но главное даже не в этом. В законе есть нюансы, которые важно знать не только родителям, но и бухгалтерам.
Разбираем без воды (максимально по делу): один законный способ получить деньги на счёт, одну частую ошибку при покупке жилья и налоговую льготу, о которой стоит знать работодателям.
Суммы на 2027 год: прогноз и реальность
Сразу оговоримся: цифры ниже — это прогноз Минтруда, основанный на ожидаемой инфляции за 2026 год (6,8%). Окончательные размеры утвердят ближе к февралю 2027-го по фактической инфляции. Но тренд уже понятен:
На первого ребёнка: 778 489 руб.
На второго (если ранее право на маткапитал не возникало): 1 028 744 руб.
Доплата при рождении второго (если право уже было на первого): +250 255 руб.
Важный нюанс. Право на маткапитал возникает один раз в жизни. Но его размер может увеличиться. При рождении второго ребёнка сумма материнского капитала по сертификату увеличивается на установленную доплату. Новый сертификат обычно оформлять не требуется: Социальный фонд (СФР) просто актуализирует размер вашего права. Это не свободная денежная выплата на банковский счёт, а увеличение лимита для целевых расходов.
Кому положено (и при чём тут отцы)
По общему правилу (ст. 3 Закона № 256-ФЗ) маткапитал предоставляется, если заявитель имел гражданство РФ на день рождения ребёнка, а ребёнок приобрёл российское гражданство по рождению. Гражданство второго родителя само по себе не является обязательным условием.
Однако право на сертификат может перейти и к мужчине. Закон чётко оговаривает эти случаи:
смерть матери или объявление её умершей;
лишение матери родительских прав;
мужчина является единственным усыновителем ребёнка.
На что потратить и «правило трёх лет»
Закон предусматривает основные направления: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия мамы, ежемесячная выплата малоимущим и товары для детей-инвалидов.
Здесь работает «правило трёх лет»: в общем случае распоряжаться средствами можно только после того, как ребёнку, с рождением которого возникло право, исполнится 3 года.
Исключения (ждать не нужно):
Погашение ипотеки или внесение первоначального взноса.
Оплата дошкольного образования (детский сад).
Ежемесячная выплата малоимущим семьям.
Расходы на социальную адаптацию детей-инвалидов.
Законное получение остатка до 10 000 рублей.
Как законно получить 10 000 рублей на счёт
Вокруг маткапитала жив миф, что получить деньги на руки невозможно ни при каких обстоятельствах. Это не так.
С сентября 2024 года (Федеральный закон № 313-ФЗ, добавивший ст. 11.3 в закон № 256-ФЗ) семьи вправе получить неиспользованный остаток материнского капитала, если он не превышает 10 000 рублей.
Как это работает: вы оплатили маткапиталом часть ипотеки или кружок для ребёнка, а на сертификате осталось 8 500 рублей. Вы подаёте заявление, и СФР переводит этот «хвост» на ваш банковский счёт. Доходы семьи и возраст ребёнка значения не имеют. Деньги можно тратить по собственному усмотрению.
❗ Где проходит граница с уголовным делом?
Законный вывод остатка до 10 000 рублей — это ваше право, а не преступление. Уголовная ответственность (ст. 159.2 УК РФ) наступает за мошенничество: использование поддельных документов, фиктивные сделки по покупке жилья или обналичивание всей суммы через «серые» схемы. Не путайте законную государственную выплату копеечного остатка с хищением бюджета.
Подводные камни недвижимости: детские доли
Если вы направляете маткапитал на покупку или строительство жилья (или гасите ипотеку), вступает в силу ст. 10 закона № 256-ФЗ. Жильё нужно оформить в общую собственность родителей и всех детей с определением размеров долей по соглашению.
Многие забывают выделить доли после снятия обременения по ипотеке, что ведёт к проблемам с опекой и невозможности продажи квартиры.
Важно: при выделении детских долей проверьте, требуется ли нотариальное удостоверение соглашения. Это зависит от того, кому принадлежит недвижимость и изменяется ли режим собственности супругов. В предусмотренных случаях (например, когда доля супругов, приобретённая на общие средства, продолжает находиться в их совместной собственности) достаточно простой письменной формы с последующей регистрацией прав в Росреестре.
Блок для бухгалтеров: Работодатель может выплатить семье 2 млн рублей без НДФЛ
Коллеги, внимание! Маткапитал — это деньги от государства. Но работодатель тоже может помочь сотруднику при рождении ребёнка, и это выгодно обоим.
С 1 января 2026 года единовременная материальная помощь при рождении ребёнка в пределах 1 млн рублей на каждого родителя освобождается от налогов при соблюдении условий (п. 8 ст. 217 НК РФ).
Более того, в установленных пределах такая выплата:
Не облагается страховыми взносами (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Учитывается во внереализационных расходах по налогу на прибыль для организаций на ОСНО (подп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Пример. В одной организации работают супруги. У них родился ребёнок. Работодатель принимает решение выплатить каждому по 1 млн рублей единовременной материальной помощи. При соблюдении условий обе выплаты освобождаются от НДФЛ. Семья получает 2 млн рублей «чистыми».
Главное условие: выплаты должны быть произведены в течение первого года после рождения ребёнка. Проверьте положение о материальной помощи, подготовьте приказ и правильно отразите выплату в учёте.
Конкретные действия: сроки и оформление
Получение сертификата. Происходит автоматически. СФР получает данные из ЗАГСа и формирует электронный сертификат. Стандартный срок — 5 рабочих дней. Но если фонду потребуются дополнительные сведения из других ведомств, срок может увеличиться до 15 рабочих дней.
Распоряжение средствами. Заявление подаётся через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР. Срок рассмотрения — 5 рабочих дней (может быть продлён до 12 рабочих дней при запросе дополнительных документов), ещё 5 рабочих дней уходит на перевод денег.
Лайфхак для ипотеки. Если вы гасите жилищный кредит, заявление о распоряжении можно подать напрямую через ваш банк. Кредитная организация сама выступит посредником с СФР, что экономит время.
Семейное и налоговое законодательство меняется быстро. Чтобы не упустить законные способы оптимизации и не нарваться на штрафы, держите руку на пульсе.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.