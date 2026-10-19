НДФЛ — 0%, взносы — 0%. Как законно выплатить семье сотрудника 2 млн рублей и списать это в расходы

С 1 февраля 2027 года материнский капитал снова проиндексируют. Суммы уверенно переваливают за миллион, но главное даже не в этом. В законе есть нюансы, которые важно знать не только родителям, но и бухгалтерам.

Разбираем без воды (максимально по делу): один законный способ получить деньги на счёт, одну частую ошибку при покупке жилья и налоговую льготу, о которой стоит знать работодателям.