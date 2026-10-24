Выписка есть — вычета нет: за что ФНС снимает НДС по сделкам с контрагентами

Приветствую, коллеги. Если вы до сих пор считаете, что распечатанная выписка из ЕГРЮЛ — это непробиваемый щит от налоговых претензий, у меня для вас новости из судебной практики 2026 года. Миф о том, что «бумажная» должная осмотрительность работает как универсальная защита, окончательно развеян. Но давайте сразу снимем напряжение: суды не «наказывают» за отсутствие толстой папки с документами. Они оценивают реальные обстоятельства сделок. А ФНС обязана доказывать основания для доначислений, а не просто тыкать пальцем в список формальных рисков. Разберем без паники и “без воды”, как сегодня работает статья 54.1 НК РФ, где налоговая перегибает палку, а где бизнес сам создает себе проблемы.

1. Урок на 10 миллионов: почему победа в первой инстанции не гарантирует успеха

Начнем с цифр, чтобы прочувствовать масштаб риска. Постановление АС Уральского округа от 04.02.2026 № Ф09-6126/25 по делу № А47-7531/2025 (ООО «Аврора»). Компания собрала полный пакет первичных документов и ссылалась на проявленную осмотрительность. В первой инстанции суд даже встал на сторону налогоплательщика. Однако апелляция решение отменила, а кассация согласилась с налоговиками. Итог: доначисление НДС на 4,12 млн ₽ и налога на прибыль на 5,77 млн ₽. Итого почти 9,89 млн ₽ только основных платежей, без учета пеней и штрафов. Почему? Суды установили, что спорные контрагенты фактически не исполняли заявленные операции. Идеальные «бумажки» не смогли подменить отсутствие реального движения товара и работ.

2. Почему выписка из ЕГРЮЛ — это не магический щит

2 октября 2026 года ФНС в очередном разъяснении напомнила: прямая универсальная обязанность проверять всех контрагентов законом не установлена. Однако проявление коммерческой осмотрительности имеет решающее значение при оценке налоговых рисков. Выписка из ЕГРЮЛ подтверждает лишь факт государственной регистрации. Она не доказывает, что у контрагента есть ресурсы для исполнения договора, что сделка имеет деловую цель, и что обязательства исполняет именно та сторона, которая указана в договоре.

3. Что на самом деле требует статья 54.1 НК РФ

Часто требования закона упрощают до «реальности операции и отсутствия умысла». Это юридически неверно и опасно. Действующая редакция статьи 54.1 НК РФ содержит несколько самостоятельных правил, которые проверяет ФНС: Запрет на искажение сведений (п. 1): нельзя искажать факты хозяйственной жизни. Деловая цель (подп. 1 п. 2): основной целью сделки не должно быть неправомерное уменьшение налоговой базы. Надлежащий исполнитель (подп. 2 п. 2): обязательство по сделке должно исполняться стороной договора либо лицом, которому исполнение передано на основании договора или закона. Защита от формализма (п. 3): нельзя отказать в вычете исключительно из-за отдельных формальных недостатков документов, если реальность операции доказана. Важно разделить два понятия: отказ в вычете и штраф. Для отказа в вычете ФНС достаточно доказать, что вы должны были знать о техническом характере контрагента (Письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). А вот для применения штрафа в размере 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ) налоговый орган обязан доказать именно ваш умысел на неуплату налога.

4. Одна проверка, два разных результата: почему суд защитил не всех

Показательное Постановление АС Уральского округа от 14.05.2026 № Ф09-1335/26 по делу № А60-1449/2025. Налогоплательщик прошел проверку по целому ряду поставщиков, и суд вынес решение лишь в пользу части из них. Где компания выиграла: В отношении поставщиков (в том числе ООО «Автоопт», «Новые Промышленные Технологии») суд признал выводы инспекции необоснованными. Компания представила не только договоры, но и доказательства реальных поставок, движения товаров, их отражения в складском учете и последующей реализации.

Где компания проиграла: По другим контрагентам претензии ФНС остались в силе. Суд исследовал обстоятельства и увидел чисто формальный документооборот при отсутствии реального исполнения заявленными поставщиками. Вывод: Реальность исполнения конкретным лицом и наличие следов хозяйственной деятельности (логистика, склад, переписка) весят в суде больше, чем просто корректно заполненные акты.

5. Практический пример: подрядчик на 40 млн рублей с «красными флагами»

Ситуация: вы собираетесь заключить договор подряда на 40 млн ₽. Подрядчик зарегистрирован месяц назад, собственной техники в выписке не видно, но он уверяет, что работы выполнят привлеченные субподрядчики. Бежать? Не обязательно, но действовать нужно аккуратно. Алгоритм действий: Запросите подтверждение компетенции: не обязательно требовать все договоры с субподрядчиками (это может быть коммерческой тайной), но попросите подтвердить наличие рамочных соглашений с профильными организациями или штат квалифицированных инженеров. Оцените деловую цель: почему выбран именно этот новый игрок? Есть ли протокол разногласий, коммерческие предложения, сравнение с другими участниками рынка? Обеспечьте риски: предложите включить в договор условия о банковской гарантии или удержании части оплаты до окончательной приемки работ. Примите решение: если контрагент уклоняется от предоставления разумных подтверждений или отказывается от гарантий исполнения, от сделки целесообразно отказаться. Важно: отсутствие собственных работников или техники не является безусловным доказательством фиктивности. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков или использовать арендованные ресурсы (Письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

6. Цена ошибки: расчет рисков по ставкам 2026 года

Чтобы понять финансовый масштаб, рассмотрим упрощенный пример. Компания провела операцию на 12,2 млн ₽ (включая НДС 22%). Заявленный вычет НДС: 2,2 млн ₽ .

Расходы без НДС: 10 млн ₽.

Эффект по налогу на прибыль (при ставке 25%): 2,5 млн ₽. Если ФНС исключит эту сделку из расходов и вычетов, сумма основных претензий составит 4,7 млн ₽. К этой сумме добавятся пени за каждый день просрочки и штраф: 20% (940 тыс. ₽) или 40% (1,88 млн ₽), если будет доказан умысел. Итого риск превышает 7,5 млн ₽.

7. Проверка контрагента: система трех этапов и 4 инструмента

Чтобы не утонуть в бюрократии, внедрите соразмерную проверку. Это рекомендуемая система доказательств, а не жесткий закон. Этап Что проверяем Что сохраняем (доказательная база) До договора ЕГРЮЛ, полномочия, лицензии, репутация, способность исполнить. Выписку, результаты проверок, коммерческие предложения, обоснование выбора. Во время исполнения Кто фактически поставляет/выполняет, кто обеспечивает доставку и приемку. Деловую переписку, заявки, транспортные накладные, журналы работ. После сделки Принятие товара, оплата, использование в деятельности, претензии. УПД, платежные поручения, складские карточки, акты сверки. 4 практических инструмента для бухгалтера: Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru): проверяйте не только факт регистрации, но и сведения о недостоверности данных, среднесписочную численность, финансовую отчетность и наличие задолженностей. Внутреннее досье контрагента: создайте простую таблицу для утверждения сделки. Поля: кто рекомендовал поставщика, какие альтернативы рассматривали, кто вел переговоры, какие риски выявили и почему сделку одобрили. Алгоритм реакции на красные флаги: (см. пример с подрядчиком на 40 млн ₽ выше). Действия при получении акта ФНС: не пишите шаблонные отписки. Установите, что именно инспекция считает фиктивным. Сопоставьте каждый довод с первичными документами, логистикой и реальными исполнителями. Подготовьте подробные возражения.

8. Товар получили, а поставщик «технический»: позиция ВС РФ

Один из самых болезненных вопросов. В Обзоре судебной практики ВС РФ № 3 (утв. 14.10.2026), основанном на Определении ВС РФ от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805, Суд дал важнейшие разъяснения по налоговой реконструкции. Если вы получили реальный товар, но поставщик оказался «технической» компанией, ФНС может переквалифицировать отношения. По налогу на прибыль: для реконструкции расходов необходимо установить фактического исполнителя и реальные параметры сделки. Нельзя просто легализовать затраты по фиктивным документам «расчетным методом», если вы умышленно использовали техническую компанию.

По НДС: право на вычет зависит от соблюдения статей 169, 171, 172 НК РФ, реального исполнения и результатов оценки вашей осмотрительности. Автоматической реконструкции не бывает.

9. Что нового в 2026 году, а что действовало раньше?