Филиала в ЕГРЮЛ нет — УСН потеряли и получили 30 млн ₽ доначислений. Как такое возможно?

У компании есть офис в другом городе. В ЕГРЮЛ филиал не зарегистрирован. Руководство уверено: значит, право на упрощенку в безопасности. Но ФНС смотрит не только в реестр. В другом офисе работают более 70% сотрудников, там обслуживают клиентов и оформляют документы. Инспекция признает подразделение фактическим филиалом, а суд поддерживает доначисление более 30 миллионов рублей налога на прибыль. А вот формально зарегистрированный филиал, который существует лишь на бумаге, может не дать компании права досрочно отказаться от УСН. Где же проходит граница между обычным обособленным подразделением и филиалом? Разбираем парадоксы судебной практики и актуальные правила.

Иллюзия ЕГРЮЛ: зачем компании сами создают «бумажные» филиалы

Сведения о филиалах обязательно отражаются в ЕГРЮЛ, но могут содержаться и в уставе (особенно если компания использует старую редакцию). Казалось бы, есть запись — есть филиал. Но Верховный суд РФ смотрит на суть. В пункте 3 Обзора судебной практики ВС РФ от 04.07.2018 описана любопытная ситуация. Компания формально создала филиал, чтобы досрочно отказаться от УСН, перейти на общую систему (ОСНО) и претендовать на возмещение НДС. Инспекция с таким переходом не согласилась. Суды установили, что филиал фактически не создан: у него не было ни персонала, ни реальных функций. В итоге суд поддержал налоговый орган и не дал компании использовать фиктивную структуру для получения налоговой выгоды. Вывод: формальная запись при отсутствии реальных признаков не всегда влечет налоговые последствия. Но и легального способа «слететь» с УСН по своему желанию таким образом не существует.

Реальность фактов: когда скрытый филиал стоит 30 млн рублей

Гораздо опаснее обратная ситуация: вы фактически создали филиал, но «забыли» его оформить. Яркий пример 2026 года — дело КПК «Траст Эвент Клаб» (Постановление АС Московского округа от 10.04.2026 № Ф05-2988/26 по делу № А40-24563/2025, определение ВС РФ от 02.06.2026 № 305-ЭС26-5241).

В Челябинске работало подразделение, которое в ЕГРЮЛ филиалом не числилось. Но суды посмотрели на факты: там работало более 70% сотрудников кооператива;

арендованное помещение было больше, чем головной офис;

преимущественно там обслуживались пайщики. Суд признал: подразделение фактически выполняло функции филиала. Итог — утрата права на УСН и доначисление 30 635 073 рубля налога на прибыль. Верховный суд отказал в передаче жалобы на пересмотр. Важное уточнение: в этом же деле были колоссальные претензии по НДФЛ (более 250 млн рублей), но они связаны с самостоятельными нарушениями кооператива, а не с наличием филиала. Не нужно думать, что один лишь факт скрытого филиала автоматически генерирует штрафы на сотни миллионов.

Ловушка для вычетов: фиктивный филиал ради НДС

Есть и третий сценарий, когда компании пытаются обмануть систему. В деле ООО «Вилрус» (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.10.2024 № Ф08-6979/2024 по делу № А53-30287/2023) компания формально создала филиал, чтобы перейти с УСН на ОСНО и получить вычеты по НДС. Инспекция выяснила, что подразделение фактически не работает. Суды поддержали отказ в применении вычетов. Итог для компании: доначисленный НДС 105 326 рублей и штраф 42 130 рублей. Сопоставьте два дела: в одном реальный, но не оформленный филиал привел к доначислениям на 30 млн рублей, а в другом искусственно созданный филиал не позволил получить даже небольшой вычет НДС.

Цена ошибки: считаем налоги по правилам 2026 года

Многие бухгалтеры по старинке считают, что при потере УСН налоги пересчитываются с начала года. Это опасное заблуждение. Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ, организация теряет право на УСН с первого числа месяца, в котором допущено несоответствие условиям. Пример: Если фактически филиал начал работать 17 августа 2026 года, то право на УСН утрачено с 1 августа 2026 года. (Примечание: в деле КПК проверялись периоды 2020–2023 годов, поэтому к ним применяются старые ставки, но для 2026 года правила и ставки уже другие). И считаем доначисления по актуальным ставкам 2026 года: Налог на прибыль: основная ставка 25%.

НДС: основная ставка 22%. Прибавьте к этому пени и штрафы. Суммы получаются очень внушительными.

Филиал действительно появился. Какие сроки нельзя пропустить?

Если право на УСН утрачено в августе 2026 года, вам нужно успеть сдать отчетность и заплатить налог. Сроки жесткие: Уведомление об утрате права на УСН. Представить не позднее 15 октября 2026 года. Внимание: с 31 июля 2026 года действует обновленная форма уведомления (приказ ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@). Старый образец использовать нельзя. Декларация по УСН. Сдать не позднее 26 октября 2026 года (с учетом переноса с выходного дня). Налог по УСН. Заплатить за период применения режима не позднее 28 октября 2026 года.

Чек-лист: как правильно закрыть «бумажный» филиал