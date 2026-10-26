СФР доначислил 563 тыс. ₽ С матпомощи и детсадов. Компания все отбила в суде и сохранила скидку: свежий кейс 2026 года

Миллион рублей при рождении ребёнка: не только без НДФЛ и взносов, но и в налоговых расходах

С 1 января 2026 года действует освобождение в пределах 1 млн рублей на каждого ребёнка при предоставлении единовременной помощи в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки.

Этот лимит работает сразу по трем направлениям:

Важная новация 2026 года: соответствующую помощь в пределах 1 млн ₽ теперь можно учитывать в расходах по налогу на прибыль (пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ). Для УСН «доходы минус расходы» также предусмотрена возможность учета при соблюдении условий главы 26.2 НК РФ. Это подтверждено ФНС 9 сентября 2026 года.

ФНС также разъяснила: лимит освобождения от НДФЛ может применяться к каждому родителю, если оба работают и получают соответствующую помощь у своих работодателей.

Пример: Компания выплачивает сотруднице 500 000 ₽ при рождении ребёнка. Сумма полностью освобождается от НДФЛ и страховых взносов, а также законно включается в расходы, уменьшая налог на прибыль (или УСН).