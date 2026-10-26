СФР доначислил 563 тыс. ₽ С матпомощи и детсадов. Компания все отбила в суде и сохранила скидку: свежий кейс 2026 года

При проверке Социальный фонд России (СФР) решил включить социальные выплаты работникам в базу для начисления взносов на травматизм. Логика проверяющих на первый взгляд проста: есть трудовые отношения — значит, облагаем всё.
Однако свежая арбитражная практика 2026 года подтверждает: социальная поддержка — это не оплата труда. Разбираем показательное дело, где предприятие не только отменило доначисления, но и сохранило свою тарифную скидку.
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В споре участвовало не абстрактное ООО, а крупное предприятие. СФР оспаривал систему социальных выплат по коллективному договору за 2022–2024 годы.
Что именно отменил суд (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.06.2026 по делу № А27-14725/2025):
Недоимка по взносам на травматизм: 377 938,04 ₽
Пени: 109 871,48 ₽
Штраф: 75 587,61 ₽
Итого суд отменил начисления и санкции на сумму 563 397,13 ₽.
Второй, не менее важный результат: суд признал недействительным приказ СФР об отмене скидки к страховому тарифу компании на 2023–2025 годы. Предприятие защитило соцпакет и сохранило льготу.
За что СФР пытался доначислить взносы
Инспекторы решили, что компания должна была включить в базу следующие выплаты:
компенсацию обязательных медосмотров (расходы на которые работодатель и так обязан нести по трудовому законодательству), абонементов в спорт и путевок в детские лагеря;
материальную помощь свыше 4 000 руб. (вступающим в брак, одиноким и многодетным, участникам боевых действий, по семейным обстоятельствам);
оплату дополнительных отпусков при рождении ребенка, браке, смерти родственника, проводах в армию, а также дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами (последние предусмотрены ст. 262 ТК РФ и имеют специальный порядок оплаты и возмещения, что отличает их от добровольного соцпакета);
пособия по уходу за ребенком до трех лет и при выходе на пенсию;
возмещение расходов на детские сады.
Почему суд не признал соцпакет зарплатой
Судьи трех инстанций поддержали компанию. Ключевой аргумент: сам факт трудовых отношений не превращает автоматически любую выплату в оплату труда.
Суд выделил шесть обстоятельств, доказавших социальный характер выплат:
Они предусмотрены специальным разделом 6 коллективного договора.
Не входят в систему оплаты труда.
Не учитываются при расчете среднего заработка.
Не влияют на принятые в организации надбавки и доплаты.
Не зависят от квалификации, сложности и результатов труда.
Направлены на поддержку работников в конкретных жизненных обстоятельствах.
Суд также отметил, что СФР не представил доказательств, опровергающих социальный характер выплат. Кассация сослалась на классические правовые позиции: Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12 и Определение ВС РФ от 13.04.2020 № 309-ЭС20-3763.
Главная юридическая ловушка: разные взносы — разные правила
Здесь кроется деталь, которую часто упускают. Суд рассматривал взносы на травматизм, регулируемые Законом № 125-ФЗ. Это не значит, что можно автоматически применить этот вывод ко всем остальным платежам.
Вид обязательства
Как оценивать
Взносы на травматизм (125-ФЗ)
Суд поддержал компанию: спорные социальные выплаты не включаются в базу при доказанных обстоятельствах.
Единый тариф (НК РФ)
В данном деле не рассматривались. Нужно анализировать отдельно через призму ст. 420 и 422 НК РФ.
НДФЛ
Суд не рассматривал. Возможны самостоятельные налоговые обязательства.
Налог на прибыль и УСН
Суд не решал вопрос признания стоимости соцпакета в расходах.
Почему позиция Минфина по взносам НК РФ строже, чем выводы суда по травматизму
Прямого противоречия здесь нет: ведомства и суды рассматривали разные виды взносов и разные нормы права. Однако Минфин по некоторым аналогичным выплатам придерживается гораздо более строгого подхода к единому тарифу.
Фитнес. Письмо Минфина от 25.04.2025 № 03-15-05/42369: оплата занятий фитнесом и компенсация таких расходов рассматриваются как облагаемые взносами выплаты. (При этом Минфин отдельно разъяснял: прямая оплата организацией услуг фитнес-центра для членов семьи работника, которые сами не являются работниками, не образует объект страховых взносов по НК РФ в отношении этих членов семьи).
Детские сады. Письмо Минфина от 28.06.2023 № 03-15-05/60166: компенсация расходов на детсады, предусмотренная трудовыми договорами, облагается страховыми взносами.
Эти письма не отменяют судебную практику, но отлично показывают, как мыслит инспектор на местах и к каким спорам по НК РФ нужно готовиться.
Миллион рублей при рождении ребёнка: не только без НДФЛ и взносов, но и в налоговых расходах
С 1 января 2026 года действует освобождение в пределах 1 млн рублей на каждого ребёнка при предоставлении единовременной помощи в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки.
Этот лимит работает сразу по трем направлениям:
НДФЛ (п. 8 ст. 217 НК РФ).
Страховые взносы по НК РФ (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Взносы на травматизм (пп. 3 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ).
Важная новация 2026 года: соответствующую помощь в пределах 1 млн ₽ теперь можно учитывать в расходах по налогу на прибыль (пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ). Для УСН «доходы минус расходы» также предусмотрена возможность учета при соблюдении условий главы 26.2 НК РФ. Это подтверждено ФНС 9 сентября 2026 года.
ФНС также разъяснила: лимит освобождения от НДФЛ может применяться к каждому родителю, если оба работают и получают соответствующую помощь у своих работодателей.
Пример: Компания выплачивает сотруднице 500 000 ₽ при рождении ребёнка. Сумма полностью освобождается от НДФЛ и страховых взносов, а также законно включается в расходы, уменьшая налог на прибыль (или УСН).
Практический пример: как одна и та же выплата оценивается по-разному
Предположим, работник получил 20 000 рублей единовременной помощи при регистрации брака и ранее в этом году не получал другой матпомощи, использующей общий лимит.
НДФЛ: 4 000 ₽ освобождаются, оставшиеся 16 000 ₽ по общему правилу облагаются налогом.
Взносы по НК РФ: По позиции Минфина и общему порядку ст. 422 НК РФ, взносы начисляются на 16 000 ₽.
Взносы на травматизм: Возможна защита по подходу рассмотренного суда, если доказано, что выплата действительно социальная, предусмотрена коллективным договором и не входит в оплату труда.
Документы: Для защиты позиции нужны коллективный договор, решение работодателя и документы, подтверждающие основания конкретной выплаты. Универсального требования о копии свидетельства ЗАГС для любой социальной гарантии нет, но подтверждение самого жизненного события (например, для отпусков или целевой помощи) критически важно.
Что делать, если СФР уже выставил акт проверки
Не паниковать и не соглашаться с актом автоматически. Исход спора зависит от условий коллективного договора, фактического содержания выплаты и применяемого законодательства.
Порядок действий:
Проверьте акт и расчет.
Сформируйте письменные возражения по каждой категории выплат. Согласно п. 5 ст. 26.19 Закона № 125-ФЗ, у вас есть 15 рабочих дней со дня получения акта, чтобы представить возражения и приложить подтверждающие документы (коллективный договор, положения, доказательства социального характера).
Если фонд одновременно отменил установленную тарифную скидку, оспаривайте это решение отдельно. В рассматриваемом деле компания успешно оспорила два самостоятельных документа: решение о доначислениях от 09.06.2025 и приказ об отмене скидки от 30.06.2025 № 8-СН.
Соцпакет — не обязательно зарплата. Но победа по взносам на травматизм не освобождает автоматически от НДФЛ и остальных страховых взносов. В налоговом споре решают не название выплаты, а её экономическое содержание, условия предоставления и доказательства.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант