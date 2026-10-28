Патент теряет лимиты, АУСН ждут взносы, самозанятым готовят новый режим. Что будет в 2027 году?

Слухи об отмене спецрежимов преувеличены, но расслабляться рано. Пока бизнес обсуждает концепции, часть правил меняется уже сейчас. Главная новость не в том, что ФНС когда-нибудь реформирует самозанятость, а в том, что у части предпринимателей право на патент в 2027 году окажется под угрозой из-за уже действующего снижения лимита доходов. Чтобы вы не путали реальные законы с проектами и заявлениями чиновников, я разложил всё по полочкам. Госдума планирует рассмотреть законопроект № 617-9 в первом чтении 29 октября 2026 года (а это уже завтра), поэтому важно четко разделять: что уже работает, а что пока только предлагают.

Что уже действует, а что только обсуждают (на 28.10.2026)

Изменение Статус на сегодня Лимит доходов для ПСН снижен до 15 млн ₽ в 2027 году Действующая норма (ФЗ № 425-ФЗ) Лимит доходов для НПД — 2,4 млн ₽ в год Действующая норма Взносы на травматизм для АУСН (рост до 3 160 ₽) и передача администрирования в ФНС Законопроект № 617-9 Автоматическое уменьшение стоимости патента на взносы Законопроект № 617-9 (планируется с 2028 года) Индексация лимита НПД Обсуждается ФНС Единый переходный спецрежим Разрабатывается концепция

1. Патент (ПСН): не отменяют, но урезают лимит

Многие успокаивают себя тем, что патентную систему не отменят. Это так. Но гораздо важнее другое: лимит доходов для применения ПСН снижается поэтапно. В 2027 году он составит 15 млн рублей (вместо текущих 20 млн). Это уже закреплено Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. При определении права на патент в 2027 году налоговая будет смотреть на доходы не только текущего, но и предыдущего года. При совмещении ПСН и УСН доходы суммируются. Пример: ИП оказывал услуги на патенте и заработал 17 млн рублей за 2026 год. Даже если в 2027 году он планирует выручку всего 5 млн рублей, он теряет право на ПСН на весь 2027 год, так как превысил лимит в 15 млн рублей по итогам 2026-го. Ему необходимо заранее подать уведомление о переходе на УСН. Важный нюанс про НДС: Потеря права на патент не означает автоматического слета на ОСНО с НДС. Порог освобождения от НДС на УСН на 2027–2029 годы сохранен на уровне 20 млн рублей (Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ). Переход нужно оценивать комплексно, чтобы не попасть на лишние налоги. Что еще в проекте № 617-9: с 2028 года планируется автоматическое уменьшение стоимости патента на сумму страховых взносов. Достаточно подать согласие до 31 декабря 2027 года. Но есть ловушка: механизм автоматически прекращает применяться, если выявлены выплаты и вознаграждения физическим лицам, получены доходы на других режимах или если ИП сам подаст обычное уведомление об уменьшении патента. Универсальной «кнопки» для всех не будет.

2. АУСН: взносы на травматизм вырастут на 201 ₽, а контроль хотят передать ФНС

На автоматизированной упрощенке уже сейчас уплачиваются фиксированные страховые взносы на травматизм. В 2026 году эта сумма составляет 2 959 рублей в год (Постановление Правительства № 1729). Минфин подготовил проект постановления, по которому в 2027 году взнос составит 3 160 рублей. Разница — всего 201 рубль за год. Для большинства предприятий эта сумма сама по себе не станет причиной отказа от АУСН. Однако законопроект № 617-9 предусматривает более существенное организационное изменение: страховые взносы на травматизм планируют передать под администрирование ФНС и включить в систему платежей, регулируемую Налоговым кодексом. Для плательщиков АУСН сохранится фиксированный размер взносов. Предполагается ежемесячная уплата по 1/12 годовой суммы не позднее 28-го числа следующего месяца. По проекту скидки и надбавки СФР к этому взносу применяться не будут. Что я советую: не менять АУСН из-за дополнительных 201 рубля. Сравнивать нужно полную налоговую нагрузку, включая ставки АУСН и УСН, общие страховые взносы, НДС, количество работников и особенности деятельности. Бухгалтеру же необходимо заранее подготовиться к изменению порядка уплаты и администрирования взносов.

3. НПД (Самозанятость): лимит 2,4 млн ₽ и риски переквалификации

Лимит в 2,4 млн рублей пока сохраняется. Но вопросы возникают при его превышении и при работе с юрлицами. Эксперимент с НПД рассчитан до конца 2028 года, поэтому ФНС уже присматривается к тому, как его интегрировать в общую систему. Пример: Дизайнер заработал 2,3 млн рублей и ожидает оплату 200 тыс. рублей. При поступлении этой суммы лимит будет превышен. Ошибка: пытаться «разделить» чек и провести часть суммы как НПД, а часть как-то иначе. Это прямой путь к доначислениям. Решение: доход, вызвавший превышение, облагается по правилам другого налогового режима. Если дизайнер — ИП, он может перейти на иной спецрежим (например, УСН), соблюдая 20-дневный срок с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД. Если он работает как физлицо без статуса ИП, применяются правила прогрессивной шкалы НДФЛ, а порядок уплаты зависит от статуса заказчика. Регистрация ИП в такой ситуации может дать доступ к переходным правилам. Что касается работы с бизнесом (B2B): регулярные одинаковые платежи от одного заказчика являются фактором риска для переквалификации в трудовые отношения, но не автоматическим запретом. ФНС оценивает фактические отношения: подчинение, контроль рабочего времени, характер выполняемых функций. Само по себе сотрудничество с одним заказчиком не запрещено, если это не маскирует трудовой договор. Проверяйте факты, а не только текст договора.

4. Единый переходный режим: концепция, а не закон

21 октября 2026 года на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин рассказал о подготовке концепции единого переходного специального налогового режима (источник: РБК). Идея в том, чтобы при росте бизнеса налоговая нагрузка увеличивалась плавно, а не скачком. Обсуждается интеграция НПД в УСН и возможная индексация лимитов. Эксперимент с АУСН заканчивается в 2027 году, с НПД — в 2028-м, поэтому искать решения на будущее нужно уже сейчас. Важно: это пока только концепция. Готового законопроекта или утвержденных параметров нет. Мониторить ситуацию стоит, но менять текущий налоговый режим исключительно на основании выступления чиновника — преждевременно.

Что делать прямо сейчас: чек-лист