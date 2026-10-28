«Гав-гав!» — выговор, «гнида» — 53 000 ₽. Что рабочие чаты творят с судебными делами

Сарказм, оскорбления, смайлики, сообщения по выходным и «объяснитесь в WhatsApp». Восемь судебных сюжетов о том, когда переписка становится доказательством — и кому это обходится дороже.

Один и тот же мессенджер в одном деле помогает уволить, в другом — восстановиться на работе, в третьем — превращает работодателя в ответчика на 122 тысячи рублей. Секрет не в самом чате, а в его содержании, контексте и том, как стороны умеют доказывать.

Разбираем, где заканчивается «мы просто общались» и начинается процесс.