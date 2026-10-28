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Евгений Сивков
Право
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«Гав-гав!» — выговор, «гнида» — 53 000 ₽. Что рабочие чаты творят с судебными делами

«Гав-гав!» — выговор, «гнида» — 53 000 ₽. Что рабочие чаты творят с судебными делами

Пошутил над начальником — получил выговор. Оскорбил коллегу — попал на 53 000 ₽. А кого-то от увольнения спасли два смайлика! Разбираем реальные судебные дела: за какие сообщения наказывают, когда переписка защищает сотрудника и как не стать крайним из-за рабочего чата.

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Сарказм, оскорбления, смайлики, сообщения по выходным и «объяснитесь в WhatsApp». Восемь судебных сюжетов о том, когда переписка становится доказательством — и кому это обходится дороже.

Один и тот же мессенджер в одном деле помогает уволить, в другом — восстановиться на работе, в третьем — превращает работодателя в ответчика на 122 тысячи рублей. Секрет не в самом чате, а в его содержании, контексте и том, как стороны умеют доказывать.

Разбираем, где заканчивается «мы просто общались» и начинается процесс.

1. «Слушаю и повинуюсь. Гав-гав!» — и выговор в кармане

Замдиректора поставила задачу в чате. Сотрудница решила, что работу должны делать сами руководители. В ответ на напоминание появился шедевр корпоративной вежливости:

«Вы здесь хозяйка! Слушаю и повинуюсь. Гав-гав!»

Чуть позже — продолжение:

«Упала на колени и прошу великодушно простить! Не отчиталась сразу. Забылась. Задача выполнена, госпожа».

Руководство объявило выговор: в компании действовали правила делового этикета, запрещающие пренебрежительный тон и заносчивость. Нарушения, к тому же, были не первыми — на сотрудницу уже жаловался клиент.

Суд выговор поддержал. Первоисточник: решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 31.10.2025 № 2-4145/2025.

Что здесь решает. Не сарказм сам по себе, а связка: рабочий чат + прописанный в локальных актах этикет + повторность + соблюденная процедура.

Не путайте виды ответственности. По ст. 192 ТК РФ работник отвечает замечанием, выговором или увольнением — и только при наличии законного основания для увольнения. Денежного штрафа «за хамство» трудовое законодательство не знает. Кивок на «можно уволить за грубость» — плохая инструкция: нужен конкретный пункт закона и конкретное нарушение.

2. «Какой ты гнилой»: 3 000 ₽ государству и 50 000 ₽ потерпевшему

Коллега получил замечание по работе и ответил в общем чате: «Какой ты гнилой». Потом ушел в личку — там уже летели «слышь, гнида», «лох» и комментарии к профессиональным способностям собеседника.

Мужчина обратился в прокуратуру, а затем подал иск о моральном вреде. Утверждал, что переживал унижение, плохо себя чувствовал, сменил работу и переехал к родителям.

Итог:

Итого 53 тысячи за словарный запас, который в приличном чате не используют. Первоисточник: решение Шуйского городского суда Ивановской области от 10.09.2024 № 2-1184/2024.

Что здесь решает. Оценку слов дал специалист: «гнида», «лох», «какой ты гнилой» — грубое просторечие, унижающее достоинство. Переход в личку ничего не отменил: место отправки не превращает оскорбление в норму общения.

Три разные риски, три разных кошелька:

Основание

Последствие

Ст. 192 ТК РФ

Замечание, выговор, увольнение по предусмотренному законом основанию

Ст. 5.61 КоАП РФ

Штраф: гражданам 3 000–5 000 ₽ по ч. 1, 5 000–10 000 ₽ по ч. 2 (публичное оскорбление)

Ст. 151, 1099–1101 ГК РФ

Компенсация морального вреда — сумму определяет суд

Это не альтернативы. Один эпизод может породить все три линии сразу.

3. Смайлики, которые помогли работнику

Машиниста уволили. Среди прочего работодатель ссылался на его сообщения начальнику: по версии компании — нарушение субординации и угрозы.

Суд встал на сторону работника. Эмодзи и общий характер переписки не подтвердили угрожающий тон. Но важное уточнение: спасли не только смайлики. Суд также учел недостатки в уведомлении о результатах испытания и отсутствие доказательств нарушения трудовых обязанностей.

Первоисточник: постановление Седьмого КСОЮ от 06.05.2024 № 88-8561/2024.

Что здесь решает. Оценка сообщения — всегда в контексте. А если кадровая процедура хромает, даже убедительный скриншот не вытянет увольнение.

Мой вывод простой: не стройте защиту на теории «он же поставил смеющийся смайлик». Стройте ее на совокупности обстоятельств.

4. «Напиши заявление» в чате: начальник проиграл

Руководитель ООО «Элемент-Трейд» требовал от работницы заявление об увольнении — прямо в переписке. В итоге женщина ушла по собственному желанию, но потом оспорила увольнение.

Суды признали: добровольной воли здесь не было, было давление. Увольнение — незаконное. Первоисточник: решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 31.07.2025 № 2-4592/2025; апелляционное дело № 33-14425/2025.

Что здесь решает. Формально безупречное заявление не перевешивает переписку, из которой видно принуждение.

Мой вывод: чат — обоюдоострый инструмент. Он фиксирует не только хамство работника, но и методы руководителя.

5. «Некомпетентный слон в посудной лавке»: наказание отменили

Сотрудник назвал представителя контрагента «некомпетентным слоном в посудной лавке». Компания объявила замечание. Сотрудник авторство сообщения оспорил.

Суд взыскание не удержал: работодатель не доказал ни сам факт высказывания, ни то, что писал именно истец. Сами судьи грубым выражение тоже не сочли. Первоисточник: решение Головинского районного суда г. Москвы от 30.01.2024 по делу № 2-193/2024.

Что здесь решает. Доказательственная база, а не красноречие кадровика. Языковая экспертиза нужна, когда без специальных знаний не разобраться, — она не обязательна в каждом споре. Но без подтверждения факта и авторства не помогает ничего.

6. А резкая критика — можно?

Директор колледжа разложил в чате претензии преподавателю: неверно учит реанимации, самовольно берет оборудование, признаваться не хочет — «Как мужчина. Как русский офицер. Принять с честью». Преподаватель требовал удалить сообщения, извиниться и выплатить компенсацию. Суд отказал: оскорблений не нашли, а свидетели подтвердили изложенные факты.

Первоисточник: решение Свердловского районного суда г. Перми от 29.11.2022 № 2-5243/2022.

Но вывод здесь не «критикуй что угодно, лишь бы было правдой». Достоверность важна в споре о порочащих сведениях. Она не легализует оскорбительную форму. Правота по сути и уважение к личности — разные обязанности.

7. Переписка в субботу в личном Telegram: 287 356 ₽ не взыскали

Сотрудницы IT-компании «Норбит» выясняли отношения по поводу проекта. Разговор продолжился в субботу в Telegram. Одна передала руководству скриншоты.

Вторая посчитала это нарушением тайны переписки: аккаунт личный, время нерабочее, согласия не было, а сообщения выбрали выборочно. Потребовала 287 356 ₽ компенсации и уничтожения копий.

Суд отказал: спор касался рабочих задач, сроков и качества проекта, а передача сообщений руководству участницей разговора была направлена на разрешение служебной ситуации.

Первоисточник: решение Новгородского районного суда от 15.04.2026 по делу № 2-1484/2026 (мотивированный текст — 29.04.2026). Решение первой инстанции, обжалование не подтверждено.

Что здесь решает. Содержание, а не название платформы. Личный аккаунт и выходной не превращают рабочий конфликт в частную жизнь.

Но из этого не следует, что работодатель может собирать любые сообщения сотрудников. Здесь решал другой вопрос: вправе ли участник разговора показать его руководству для урегулирования рабочего конфликта.

8. «Объяснитесь в WhatsApp» — и увольнение за прогул развалилось

ООО «Центр бухгалтерской практики „Унисон“» уволило сотрудницу за прогул. В обоснование ссылалось на запрос объяснений через WhatsApp.

Кассация увидела нарушение процедуры: в обстоятельствах дела сообщение в мессенджере не подтвердило надлежащее и своевременное истребование письменных объяснений, двух рабочих дней работнице не дали.

Увольнение признали незаконным, основание изменили на инициативу работницы. Взыскали 107 064,16 ₽ заработка за вынужденный прогул и 15 000 ₽ морального вреда.

Первоисточник: определение Шестого кассационного суда от 11.09.2025 № 88-15429/2025.

Что здесь решает. Чат доказывает нарушение, но не заменяет кадровую процедуру.

Напомню механику ст. 193 ТК РФ: работодатель обязан затребовать письменное объяснение, у работника — два рабочих дня. Не дал объяснение — составляется акт, и процедура продолжается. Запросить — обязательно; получить — не всегда возможно. Запрос должен быть таким, чтобы можно было подтвердить факт и дату его вручения. Мессенджер в отдельных обстоятельствах этому не соответствует.

«Меня взломали»: Верховный суд и штраф за чат

Мужчина получил 5 000 ₽ штрафа за оскорбления в групповом чате гаражного кооператива. В суде заявил: писал не он, а «вредоносная программа».

Суды посмотрели на номер телефона, содержание переписки, реакции участников и показания потерпевшей. Вирус в материалы дела не явился. Штраф оставили. Первоисточник: постановление ВС РФ от 21.01.2026 № 66-АД26-1-К8.

Важнее другое: вывод включен в п. 45 Обзора практики ВС РФ № 2 за 2026 год — оскорбление в групповом чате может квалифицироваться как публичное, по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Для граждан это 5 000–10 000 ₽.

Дело не трудовое, но для корпоративной группы логика та же: общий чат — не приватная беседа. Квалификация зависит от обстоятельств, в том числе от публичности высказывания.

Как сохранить переписку так, чтобы суд ее принял

Распечатанный скриншот — не «точно не доказательство». Суды принимают и такие, а обязательного нотариального удостоверения электронной переписки закон не требует.

Но просто картинка с обрывком диалога — слабая позиция. Фиксируйте:

  • весь контекст, а не одну вырванную фразу;

  • дату, время, название чата;

  • участников и привязку аккаунта к конкретному человеку;

  • исходное устройство и сам мессенджер — не только PDF;

  • возможных свидетелей.

Если оспариваются подлинность или авторство, может потребоваться нотариальный осмотр либо экспертиза. Не «придется обязательно», а «разумно предусмотреть» — с учетом цены спора.

И еще: прежде чем объявлять взыскание, проверьте локальные акты, факт нарушения, авторство, объяснение и сроки. Половина проигранных дел работодателей — не про содержание сообщений, а про процедуру.

Рабочий чат давно перестал быть местом, где можно расслабиться. Сегодня вы отправили «гав-гав», завтра кадровик составляет объяснительную, послезавтра судья читает вашу метафору вслух.

Но есть и обратная сторона: переписка одинаково охотно поворачивается против того, кто ее написал.

Мое правило простое: перед отправкой представьте, что сообщение завтра зачитают в суде. Не как шутку — как доказательство.

А у вас над начальником в чате шутить можно или уже собирают объяснительные?

Если нужна помощь с разбором конкретной ситуации — записи и контакты здесь: https://taplink.cc/nalogpro

Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант

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Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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