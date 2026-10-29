Свежая практика-2026: за какие курсы можно требовать деньги с уволившегося, а где суд откажет работодателю. Пошаговый разбор с цифрами

Вы оплатили сотруднику дорогой курс, он получил диплом, а через месяц принес заявление об увольнении. Знакомая боль? Деньги потрачены, компетенции ушли, а в остатке — надежда на справедливость. Взыскать расходы можно. Но только если выполнены три условия ст. 249 ТК РФ: увольнение произошло досрочно и без уважительных причин, есть письменное соглашение об обучении, а затраты документально подтверждены. Разберем свежую судебную практику 2026 года: за какие курсы реально вернуть деньги, как правильно посчитать сумму и почему попытка удержать всё из зарплаты может обернуться новым штрафом.

Не всякое обучение можно «повесить» на работника

Есть важное исключение: если обучение было обязательным в силу прямых норм закона (например, для медработников, педагогов, водителей), и обязанность обеспечить его лежит на работодателе, это расходы бизнеса, а не долг сотрудника. Из практики 2026 года: Работодатель оплатил медицинской работнице курсы повышения квалификации и включил в соглашение условие о пятилетней отработке. Сотрудница уволилась досрочно, но суд отказал компании в иске (Определение Третьего кассационного суда от 14.01.2026 № 88-121/2026). Вывод: Наличие подписанного соглашения не меняет правовую природу расходов. Если закон обязывает работодателя обеспечить обучение, взыскать эти деньги при увольнении не получится.

Провалил экзамен — значит, должен вернуть всё? Не всегда

Распространенная ошибка — считать, что любая неудачная учеба автоматически означает полный возврат денег. Согласно ст. 207 ТК РФ, ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ученическому договору без уважительных причин. Из практики 2026 года: Компания обучала будущего проводника пассажирского вагона. На итоговой аттестации ученик получил «неуд». Ему предложили пересдачу, но он отказался, не стал трудоустраиваться и покинул место обучения. Суд взыскал с него выплаченную ученическую стипендию (17 409 ₽), так как уважительных причин для отказа от продолжения обучения не было (Определение Третьего кассационного суда от 13.04.2026 № 88-5053/2026). Вывод: Взыскание возможно, но не из-за самой плохой оценки, а из-за необоснованного отказа работника выполнять условия договора.

Даже подписанный ученический договор и факт оплаты не гарантируют возврат денег. Вот как компании теряют иски в 2026 году. 1. Внутреннее обучение без чеков

Компания пыталась взыскать расходы на внутреннее обучение и «ученическую стипендию». Первая инстанция иск удовлетворила, но апелляция и кассация отказали. Причина: работодатель не подтвердил фактические затраты надлежащей сметой, обучение проводили штатные сотрудники, а «стипендия» по факту имела признаки заработной платы (Определение Шестого кассационного суда от 26.03.2026 № 88-4943/2026).

Нельзя выставить работнику внутренний «прайс-лист» компании вместо подтвержденных расходов. 2. Обещали одно, сделали другое

Работодатель оплатил подготовку ветеринарного врача с условием 5-летней отработки. Но после обучения сотрудника приняли на должность помощника ветеринара. Когда он уволился, кассация существенно снизила сумму взыскания, поскольку работодатель сам не выполнил условия соглашения о предоставлении обещанной должности (Определение Пятого кассационного суда от 17.09.2026 № 88-8110/2026). 3. Штрафы за увольнение

Работодатель потребовал не только возместить стоимость обучения, но и взыскать штраф и неустойку за досрочное увольнение. Суд частично удовлетворил требование по затратам на обучение, но категорически отказал в штрафе (Определение Первого кассационного суда от 16.03.2026 № 88-5412/2026). Трудовое право не допускает произвольных финансовых санкций за расторжение договора. 4. Игнорирование ст. 250 ТК РФ (Главный кейс)

Компания потратила 590 000 ₽ на обучение системного аналитика. При увольнении работодатель рассчитал долг пропорционально неотработанному времени и заявил в суд 455 614,20 ₽. Первая инстанция взыскала эту сумму. Однако апелляция, а вслед за ней и кассация, применили ст. 250 ТК РФ и снизили взыскание до 220 000 ₽ с учетом материального положения работника (Определение Четвертого кассационного суда от 14.05.2026 № 88-10260/2026). Даже математически верный расчет не гарантирует взыскания всей суммы. Суд имеет право ее уменьшить.

Почему работник может уволиться и ничего не возвращать

Суды оценивают уважительность причин индивидуально. Работник освобождается от возмещения, если: Работодатель нарушил условия соглашения (не предоставил обещанную должность, не обеспечил условия труда).

Увольнение связано с состоянием здоровья (медицинские показания) или семейными обстоятельствами (переезд супруга-военнослужащего, уход за тяжелобольным родственником).

Обучение было обязательным по закону (как в случае с медработниками). Универсального списка нет: всё решают факты и доказательства, представленные сторонами.

Математика возврата: считаем по календарным дням

Работодатель не вправе требовать 100% затрат, если сотрудник часть срока уже отработал. Суд признает условие о полном возврате ухудшающим положение работника и пересчитает сумму. Корректная формула пропорционального расчета: Возмещение = Подтверждённые затраты × (Календарные дни неотработанного срока / Календарные дни всего срока обязательной отработки) Пример: Обучение стоило 50 000 ₽, срок отработки — 5 лет. Период с 01.01.2026 по 01.01.2031 составляет 1 826 дней (с учетом високосного 2028 года). Сотрудник отработал 3 года (1 096 дней) и уволился.

Неотработанный срок: 1 826 – 1 096 = 730 дней.

К возврату: 50 000 ₽ × (730 / 1 826) = 20 042,71 ₽. Что можно включить в расчет: стоимость образовательных услуг по договору с учебным заведением.

Что нельзя включать: командировочные (суточные, проезд, проживание), так как это отдельные гарантии ТК РФ.

Нюанс по учебным материалам: их стоимость можно включить только при строгом доказывании состава, стоимости и того факта, что они приобретены специально для работника и остались у него. Универсального правила здесь нет.

Как взыскать деньги: алгоритм без юридических рисков

Попытка удержать стоимость обучения из финального расчета по зарплате на основании ст. 248 ТК РФ — зона высокого риска. Хотя ст. 248 ТК РФ предусматривает взыскание ущерба по распоряжению работодателя, ст. 137 ТК РФ содержит закрытый перечень оснований для удержаний из заработной платы, и досрочное увольнение после обучения в нем прямо не названо. Правовая позиция о недопустимости одностороннего удержания таких расходов преобладает. Безопасный алгоритм действий: Расчет. Составьте документальный расчет подтвержденных расходов. Требование. Направьте работнику письменное требование о возмещении затрат. Соглашение (идеальный вариант). Если работник признает долг, подпишите соглашение о добровольном возмещении (можно с рассрочкой). Работник может перечислить деньги на счет компании или написать добровольное письменное заявление об удержании из причитающихся выплат. Суд. Если сотрудник оспаривает долг или игнорирует требование, обращайтесь в суд. Самостоятельно уменьшать окончательный расчет нельзя. Срок. Помните о годичном сроке исковой давности по требованиям о возмещении ущерба работником (ст. 392 ТК РФ).

Налоги и бухучет: две разные ситуации

Здесь бухгалтеры часто ошибаются, пытаясь «исправить прошлое». Разберем два сценария. Ситуация А. Компания оплатила курсы действующего работника, который затем уволился.

Если сотрудник возмещает расходы, сумма компенсации учитывается организацией во внереализационных доходах по п. 3 ст. 250 НК РФ. Важно: Сам по себе последующий возврат денег не означает, что первоначальные расходы на обучение были неправомерными. Автоматически подавать уточнённую декларацию за прошлый период и убирать ранее признанные законные расходы не требуется (Письма Минфина от 05.09.2016 № 03-03-06/1/51687, ФНС от 11.04.2011 № КЕ-4-3/5722@). Период признания дохода определяется по применяемому методу налогового учёта (при методе начисления дата признания дохода и дата поступления денег могут не совпадать). Ситуация Б. Компания оплатила обучение будущего работника.

Здесь действует специальное правило п. 3 ст. 264 НК РФ. Если компания оплачивает обучение физлица, которое обязуется после обучения заключить трудовой договор, но договор не заключён в установленный срок либо прекращён до истечения года при предусмотренных законом обстоятельствах, ранее учтённые расходы на обучение необходимо включить во внереализационные доходы. Это принципиальное отличие от увольнения уже работающего сотрудника.

Чек-лист: документы для беспроблемного взыскания