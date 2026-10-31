630 майнеров, займ на 233 млн и счета-фактуры по скриншотам: как налоговая разнесла схему «помощник-майнер» на 16 млн рублей

Казалось бы, классическая история о подконтрольности бизнеса. Но главный провал предпринимателя оказался не в займах, а в фатальном непонимании того, как работает НДС при операциях с криптовалютой.

630 майнинговых устройств Antminer, беспроцентные займы от начальника на 233,3 млн рублей, общий IP-адрес для сдачи отчетности и счета-фактуры, составленные по скриншотам из телефона.

Арифметика спора: цифры из судебного акта

Вот что потерял предприниматель по итогам проверки: 27,81 млн ₽ — аннулированные входящие вычеты НДС по оборудованию и услугам.

10,49 млн ₽ — заявленное, но не полученное возмещение из бюджета.

16,01 млн ₽ — итоговый НДС, предложенный к уплате.

3,20 млн ₽ — штраф по п. 1 ст. 122 НК РФ. Важно: эти суммы нельзя механически сложить и назвать «общей суммой потерь». Отказ в возмещении, непризнание вычетов и начисленный налог тесно связаны между собой в рамках пересчета одной налоговой базы.

Сюжет: помощник майнит, начальник финансирует

Герой истории работал помощником руководителя в компании. Параллельно он открыл ИП и приобрел 630 единиц майнингового оборудования. Откуда у помощника такие деньги? Всё просто: руководитель компании (как физическое лицо) выдал ему два беспроцентных займа: 163,3 млн ₽ на 5 лет и 70 млн ₽ на 3 года. Компания руководителя, в свою очередь, предоставила помещение и электроэнергию (предприятие вырабатывало электричество из попутного нефтяного газа, используя лишь 25–30% мощности, а излишки пошли в дело). ИП майнил и продавал биткоины физическим лицам.

Фатальная ошибка: вычеты там, где их быть не должно

Самая интересная часть дела не в займах, а в НДС. В уточненной декларации за 4-й квартал 2024 года ИП не просто заявил вычеты на оборудование, хостинг и электричество. Он сам исчислил и начислил НДС при продаже биткоинов (выручка 6,58 млн ₽, начисленный НДС 1,31 млн ₽), посчитав эту операцию облагаемой. Инспекция и суд указали на фундаментальное противоречие. До 1 января 2025 года (когда вступили в силу новые нормы, исключившие майнинг и реализацию криптовалюты из объекта обложения НДС согласно подп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК РФ) суды исходили из того, что криптовалюта не признавалась объектом гражданских прав в контексте НДС. Следовательно, реализация биткоинов не формировала налоговую базу по НДС. А раз нет облагаемой операции, то и нет права на входящий вычет по расходам, связанным с этой деятельностью. Важный нюанс про Конституционный суд. Постановление КС РФ от 20.01.2026 № 2-П признало цифровую валюту «иным имуществом» по смыслу ст. 128 ГК РФ. Но это гражданско-правовой статус, необходимый для судебной защиты прав. Он не превращает операции с криптовалютой в объект обложения НДС задним числом и не дарит автоматическое право на налоговые вычеты. Это два самостоятельных юридических вопроса.

Налоговая проверила поставщика: почему счета-фактуры на миллионы тоже вызвали вопросы

В решении первой инстанции есть еще один показательный эпизод. Инспекция проверила документы поставщика 630 майнинговых устройств — ООО «Умнус». При встречной проверке обнаружились расхождения в датах и суммах счетов-фактур, а также в сведениях книги продаж. В частности, в материалах фигурировали разные версии счёта-фактуры № 114: на 91,86 млн ₽ и на 143,27 млн ₽. Позднее поставщик представил документы, совпадавшие с документами ИП, но осадок и вопросы к проверяемости сделки у инспекции остались. Это стало дополнительным красным флагом, хотя ключевой правовой вывод суда об отказе в вычетах все же опирался на необлагаемый характер самих операций майнинга.

Бухгалтерия рассчитывала НДС по скриншотам. Какие вопросы возникли у инспекции?

Отчетность ИП готовила сторонняя аутсорсинговая компания. Бухгалтеры формировали счета-фактуры на продажу биткоинов на основании скриншотов криптокошелька с телефона и банковских выписок. Когда инспекторы запросили пояснения, представитель бухгалтерской компании не смог объяснить методику расчета объема реализованной валюты и распределения сумм, так как прямого доступа к кошельку у него не было. Вывод для бухгалтеров: скриншоты могут служить вспомогательным доказательством, но сами по себе не всегда обеспечивают надлежащее документальное подтверждение. Для надежного учета необходимо сохранять проверяемые данные транзакций, адреса кошельков, идентификаторы операций, банковские документы и источники котировок.

Как облагается майнинг в 2026 году: короткая шпаргалка

Отсутствие НДС не означает отсутствие других налогов. ФНС четко разделяет подходы к разным операциям: Операция Налоговые последствия Добыча криптовалюты физлицом или ИП Возникает доход, учитываемый для НДФЛ по установленным правилам. Добыча криптовалюты организацией Доход учитывается для налога на прибыль. Последующая продажа криптовалюты Самостоятельная операция, для которой определяется финансовый результат. Собственный майнинг и реализация цифровой валюты Не признаются объектами НДС (подп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК РФ). Услуги облагаемой НДС аренды оборудования Возможен вычет входящего НДС при соблюдении установленных условий. Критически важно: организации и ИП, осуществляющие майнинг цифровой валюты, не вправе применять специальные налоговые режимы (УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН и НПД). Для них доступна только общая система налогообложения (ОСНО).

Отчетность: кто и когда должен отчитываться

С 1 сентября 2026 года действует Закон № 282-ФЗ, уточнивший регулирование цифровых валют и майнинговой инфраструктуры. Обязанности по отчетности разделены: Кто отчитывается Срок Майнер, включая участника майнинг-пула До 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты. Оператор майнинговой инфраструктуры До 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Почему не сработали «смягчающие обстоятельства»

Пытаясь снизить штраф, ИП ссылался на отсутствие умысла, первое нарушение и статус субъекта МСП. Суд не усмотрел оснований для снижения санкции. Само по себе первое совершение правонарушения не гарантирует смягчения ответственности. Значение имеют конкретные обстоятельства и доказательства. В данном случае в письменных возражениях предпринимателя отсутствовало мотивированное ходатайство с подтверждающими документами, а инспекция, проверяя возможные основания для снижения штрафа по собственной инициативе, не нашла достаточных оснований.

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