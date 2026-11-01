«Займ» на 25 млн рублей из 2017 года: почему ФНС не поверила документам и доначислила налог

Свежее судебное дело показывает: если налоговая восстановит движение денег по счетам, старые договоры и «утерянная» первичка не спасут от доначислений. Разбираем, как 25 млн рублей превратились в налогооблагаемый доход и как бухгалтеру не повторить чужие ошибки.
Суть спора: 68 млн превратились в 38 млн, но осадок остался
Налоговая провела выездную проверку ООО Завод «Ривэлл» за 2019–2021 годы (само решение о проведении проверки вынесено 29 декабря 2022 года).
7 ноября 2023 года инспекция первоначально доначислила компании более 68,4 млн рублей налогов. Компания не сдалась и подала жалобу. После административного обжалования в ФНС России (решение от 29 мая 2025 года) сумма недоимки сократилась приблизительно до 38,05 млн рублей (НДС, налог на прибыль, транспортный налог) плюс около 1,25 млн рублей штрафов.
Важное уточнение: эти суммы относятся ко всем эпизодам налоговой проверки, включая споры по НДС и налогу на прибыль, а не только к договору займа на 25 млн рублей.
Однако судебный спор всё равно дошёл до кассации (Постановление АС Поволжского округа от 04.09.2026 по делу № А12-22325/2025). И касался он, в том числе, одного очень показательного эпизода.
Три фатальные нестыковки, которые увидел суд
Инспекция не просто придралась к бумажкам. Она сопоставила документы с реальным движением денег и бухгалтерским учетом.
1. Странное движение денег
29 августа 2019 года КД ООО «НВЭМ» перечислило ООО «Ривелл» 25 млн руб. с назначением платежа «выдача займа». Компания утверждала, что это возврат долга, выданного еще в 2017 году. Но инспекция не нашла подтверждения, что «Ривелл» вообще предоставлял эти деньги «НВЭМ» в 2017-м: ни банковских переводов, ни снятия наличных в сопоставимых суммах.
2. Приходный кассовый ордер не подтвердил реальность операции
Суд исследовал ещё один договор от 13 марта 2017 года: по документам Сонина Л. Н. предоставила ООО «Ривелл» заём на 25 млн рублей под 10% годовых. Общество представило приходный кассовый ордер (ПКО) № 48 от 14 марта 2017 года.
Однако бухгалтерская проводка Дт 50.01 — Кт 58.03 соответствовала возврату ранее выданного займа, а не получению новых заёмных средств. Дополнительные сомнения вызвали отсутствие подтверждённых источников происхождения наличных у займодавца и противоречия в кассовом оформлении. Суд оценил этот эпизод вместе с остальными операциями участников денежной цепочки. Одного ПКО оказалось недостаточно для подтверждения реальности заявленного займа.
3. Замкнутый круг взаимозависимых лиц
Деньги не просто «вернулись». Они пошли по цепочке: ООО «Ривелл» перевел часть средств (18 млн руб.) в ООО «Новатор», а «Новатор» перечислил их в ООО Завод «Ривэлл» (проверяемое лицо). Суд установил, что из этой суммы 17,3 млн руб. так и не были возвращены. Доход был учтён при определении налоговых обязательств завода после того, как инспекция доказала: организации фактически действовали как единый экономический субъект, а спорные операции были частью установленной схемы.
Почему поступление денег стало налоговым доходом
Здесь важно понимать механизм доначислений. Налоговики действуют по строгой логике:
Основная сумма реально полученного займа или возвращённого долгового обязательства не учитывается в доходах (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ). Примечание: проценты по займу могут образовывать налогооблагаемый доход (п. 6 ст. 250 НК РФ).
Но если налоговый орган доказывает, что обязательства фактически не существовало, а денежные средства были получены безвозмездно, применяются п. 8 ст. 250 и п. 2 ст. 248 НК РФ.
В рассматриваемом деле суды оценили действия взаимозависимых организаций через призму ст. 54.1 НК РФ.
Важный нюанс: недоказанность одного договора сама по себе недостаточна для автоматического признания поступления безвозмездным. Суд должен установить действительную природу поступления и отсутствие встречного обязательства. В данном деле решающую роль сыграла совокупность обстоятельств: отсутствие подтверждения первоначальной выдачи, противоречия в регистрах и отчётности, а также последующее движение средств. Поэтому нельзя распространять вывод этого дела на любой заём с ошибочной платёжкой или утраченным документом.
Миф о «сроке хранения»: как ФНС смотрит в прошлое
Компания ссылалась на то, что сроки хранения документов истекли. Это популярное, но опасное заблуждение.
Общий срок хранения налоговых документов — 5 лет (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Однако это правило введено с 2021 года (ранее срок составлял 4 года). При оценке документов 2017 года нужно учитывать действовавшие тогда правила и архивные требования.
Пять лет — это минимальный срок, а не безусловное право уничтожить документы сразу. Нужно учитывать продолжительность обязательства и использование документов в последующих налоговых периодах.
Проверка касалась 2019–2021 годов. Согласно ст. 89 НК РФ, инспекторы вправе исследовать документы 2017 года, если это необходимо для установления природы поступления денег в проверяемом периоде.
Экспресс-проверка займа: четыре вопроса
Чтобы старые договоры не стали «миной замедленного действия», проведите внутренний аудит:
Было ли реальное предоставление денег — кому, когда и в каком объёме? (Помните: по ст. 807 ГК РФ деньги могут предоставляться третьему лицу по указанию заёмщика. Отсутствие прямого перевода не всегда фатально, но требует чётких документов).
Соответствуют ли договору назначения платежей, кассовые документы и бухгалтерские записи? Сверьтесь с типовыми проводками:
Операция
Типовая проводка
Выдали процентный заём другой организации (фин. вложение)
Дт 58-3 — Кт 51
Выдали беспроцентный заём (не фин. вложение)
Дт 76 — Кт 51
Получили краткосрочный заём
Дт 51 — Кт 66
Получили долгосрочный заём
Дт 51 — Кт 67
Вернули основную сумму выданного займа
Дт 51 — Кт 58-3 или 76
Получили наличный заём от физлица
Дт 50 — Кт 66 или 67
(Конкретный порядок учёта определяется применимыми стандартами, План счетов утв. приказом Минфина № 94н).
Отражена ли задолженность у обеих сторон и как документально оформлено её погашение?
Если долг возвращает третье лицо, имеются ли документы, объясняющие основание этих переводов? (Статья 313 ГК РФ допускает исполнение обязательства третьим лицом, поэтому такой платёж сам по себе не является подозрительным. Важно правильно отразить прекращение долга и связанные расчёты).
25 млн рублей наличными: когда это законно, а когда нет
В деле фигурировали попытки подтвердить заём наличными. Здесь важно помнить об ограничениях, действовавших в 2017 году. По Указанию Банка России от 07.10.2013 № 3073-У расчёты наличными между юридическими лицами и ИП ограничивались 100 000 рублей в рамках одного договора.
Однако в рассматриваемом деле наличный заём был оформлен от обычного физического лица (Сониной Л. Н.) в пользу организации. На такую операцию указанный лимит не распространялся. Поэтому вопрос заключался не столько в размере передаваемой суммы, сколько в доказательствах реального поступления денег, правильности кассового оформления и достоверности сведений об их происхождении.
Резюме
Если договор, бухгалтерские записи и реальные денежные потоки противоречат друг другу, это создаёт риск налоговой переквалификации. Однако доначисление должно основываться на установленных обстоятельствах, а не на одной ошибочной проводке или отсутствии отдельного документа.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант