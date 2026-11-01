«Займ» на 25 млн рублей из 2017 года: почему ФНС не поверила документам и доначислила налог

Свежее судебное дело показывает: если налоговая восстановит движение денег по счетам, старые договоры и «утерянная» первичка не спасут от доначислений. Разбираем, как 25 млн рублей превратились в налогооблагаемый доход и как бухгалтеру не повторить чужие ошибки.

Суть спора: 68 млн превратились в 38 млн, но осадок остался

Однако судебный спор всё равно дошёл до кассации (Постановление АС Поволжского округа от 04.09.2026 по делу № А12-22325/2025). И касался он, в том числе, одного очень показательного эпизода.

Важное уточнение: эти суммы относятся ко всем эпизодам налоговой проверки, включая споры по НДС и налогу на прибыль, а не только к договору займа на 25 млн рублей.

7 ноября 2023 года инспекция первоначально доначислила компании более 68,4 млн рублей налогов. Компания не сдалась и подала жалобу. После административного обжалования в ФНС России (решение от 29 мая 2025 года) сумма недоимки сократилась приблизительно до 38,05 млн рублей (НДС, налог на прибыль, транспортный налог) плюс около 1,25 млн рублей штрафов.

Налоговая провела выездную проверку ООО Завод «Ривэлл» за 2019–2021 годы (само решение о проведении проверки вынесено 29 декабря 2022 года).

Три фатальные нестыковки, которые увидел суд

Инспекция не просто придралась к бумажкам. Она сопоставила документы с реальным движением денег и бухгалтерским учетом.

1. Странное движение денег

29 августа 2019 года КД ООО «НВЭМ» перечислило ООО «Ривелл» 25 млн руб. с назначением платежа «выдача займа». Компания утверждала, что это возврат долга, выданного еще в 2017 году. Но инспекция не нашла подтверждения, что «Ривелл» вообще предоставлял эти деньги «НВЭМ» в 2017-м: ни банковских переводов, ни снятия наличных в сопоставимых суммах.

2. Приходный кассовый ордер не подтвердил реальность операции

Суд исследовал ещё один договор от 13 марта 2017 года: по документам Сонина Л. Н. предоставила ООО «Ривелл» заём на 25 млн рублей под 10% годовых. Общество представило приходный кассовый ордер (ПКО) № 48 от 14 марта 2017 года.

Однако бухгалтерская проводка Дт 50.01 — Кт 58.03 соответствовала возврату ранее выданного займа, а не получению новых заёмных средств. Дополнительные сомнения вызвали отсутствие подтверждённых источников происхождения наличных у займодавца и противоречия в кассовом оформлении. Суд оценил этот эпизод вместе с остальными операциями участников денежной цепочки. Одного ПКО оказалось недостаточно для подтверждения реальности заявленного займа.

3. Замкнутый круг взаимозависимых лиц

Деньги не просто «вернулись». Они пошли по цепочке: ООО «Ривелл» перевел часть средств (18 млн руб.) в ООО «Новатор», а «Новатор» перечислил их в ООО Завод «Ривэлл» (проверяемое лицо). Суд установил, что из этой суммы 17,3 млн руб. так и не были возвращены. Доход был учтён при определении налоговых обязательств завода после того, как инспекция доказала: организации фактически действовали как единый экономический субъект, а спорные операции были частью установленной схемы.