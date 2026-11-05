Платите ниже рынка? ФНС связывает низкие зарплаты с «бумажным» НДС. Как объяснить отклонение в 20% и не попасть на проверку

Компания платит сотрудникам меньше среднеотраслевого уровня. Казалось бы, налоговая должна интересоваться только НДФЛ и страховыми взносами. Но вопросы могут выйти далеко за пределы зарплатной отчётности. С 2025 года ФНС активно применяет новый механизм контроля: служба сопоставляет реальные банковские выплаты организаций физическим лицам с данными отчётности по зарплатным налогам. Как отметила заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук на Московском финансовом форуме в сентябре 2026 года, только за прошлый год около 117 тысяч компаний уточнили отчётность после таких сверок. Бюджет получил десятки миллиардов рублей дополнительных поступлений. Важно сразу расставить точки над «i»: низкая зарплата — это не автоматический запуск проверки НДС и не презумпция вины. Это давно известный критерий налогового риска (п. 5 Концепции планирования проверок, утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Разбираемся, как инспекторы связывают выплаты сотрудникам с подозрительными сделками, где зарплата реально влияет на НДС и как бухгалтеру защитить бизнес, опираясь на факты.

Логика инспектора: гипотеза, а не приговор

Связь между зарплатой и НДС не прямая, а аналитическая. Чтобы годами выдавать часть зарплаты в конверте, компании нужен устойчивый денежный поток. Обеспечить его легально при низких официальных выплатах сложно. Поэтому, видя систематическое отклонение, инспектор формирует гипотезу: «Если здесь экономят на фонде оплаты труда, возможно, где-то рядом есть фиктивные сделки или дробление бизнеса». Это повод для углубленного анализа цепочек контрагентов, но не самостоятельное основание для снятия вычетов.

Цифровой пример: почему арифметика обманчива

Представим условную ситуацию: Средняя зарплата по отрасли и региону: 60 000 ₽

Средняя зарплата в компании: 48 000 ₽

Отклонение: −20% Для алгоритмов ФНС это сигнал. Но для бухгалтера это повод копнуть глубже в причины: Сценарий «Риск»: Все сотрудники работают полный день на сопоставимых должностях, текучки нет. Здесь объяснять нечего, риск доначислений реален. Сценарий «Норма»: В штате много совместителей, сотрудников, работающих неполный день, или бизнес носит ярко выраженный сезонный характер. Математическое отклонение есть, но экономическая суть прозрачна. Важный нюанс: если выручка и выработка на одного сотрудника растут, а фонд оплаты труда стоит на месте, это привлекает внимание инспекции. Компания вправе объяснить такую динамику автоматизацией процессов, изменением структуры персонала или снижением трудоёмкости операций. Главное — подтвердить эти обстоятельства документами, а не рассуждать о «справедливом распределении прибыли».

Показательный пример из практики

В профессиональном интервью советник государственной гражданской службы РФ привёл обезличенный, но очень показательный случай. Организация фактически оказывала услуги клининга на промышленных объектах. Но код ОКВЭД в ЕГРЮЛ остался старый — «Производство общестроительных работ» (с момента регистрации). Налоговая рассчитала средний уровень зарплат по строительной отрасли (где зарплаты выше) и зафиксировала колоссальное отклонение. Компания игнорировала запросы. Итог: выездная проверка. «Конвертов» не нашли, но из-за общего хаоса в первичных документах инспекторы сняли часть вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль уже по самостоятельным основаниям. Вывод: всегда актуализируйте ОКВЭД и следите, чтобы он отражал фактическую деятельность. Иначе вас будут сравнивать не с теми конкурентами.

Когда низкая зарплата ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бьёт по НДС

Есть ситуация, где размер зарплаты напрямую влияет на применение льготы по НДС. Это сфера общественного питания. Согласно пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, услуги общепита освобождаются от НДС, если: Доход за предыдущий год не более 3 млрд ₽. Доля доходов от услуг общепита не менее 70%. Среднемесячные выплаты работникам не ниже регионального показателя по ОКВЭД 56. Льготное исключение 2026 года: Федеральным законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ введено специальное правило. Отдельные предприятия общепита на УСН и ИП, утратившие право на освобождение от НДС (или ПСН) с начала 2026 года, могут применять освобождение с 1 апреля по 31 декабря 2026 года без выполнения условия о среднеотраслевой зарплате. Условие: доходы за 2025 год не более 60 млн ₽, а доля доходов от общепита — не менее 70%. Если вы попадаете под этот критерий, низкая зарплата в 2026 году не лишит вас льготы.

Чек-лист: как действовать при получении требования

Не каждое требование по НДС связано со статьёй 54.1 НК РФ и поиском «бумажных» сделок. Иногда речь идёт об арифметической ошибке. Действуйте строго по процедуре: Документ от ФНС Как действовать Уведомление о вызове для пояснений (на комиссию) Подготовить расчёт зарплат, данные о численности, режиме работы (табели) и пояснение о фактическом ОКВЭД. Требование пояснений по 6-НДФЛ или РСВ Проверить контрольные соотношения, причины расхождений и соблюсти применимый срок ответа. Требование по НДС (п. 3 ст. 88 НК РФ) Выявить конкретные противоречия. Важно: пояснения представляются в течение 5 рабочих дней. Если декларация сдана в электронном виде, ответ должен быть направлен строго по ТКС в установленном электронном формате. Бумажный ответ будет считаться непредставленным. Требование документов (ст. 93 или 93.1 НК РФ) Чётко определить правовое основание, состав запрошенных документов и срок исполнения именно этого требования.

Нюанс для общепита: закупки у фермеров (ЛПХ)

Значительная часть расчетов в общепите идет с мелкими производителями. Как подтвердить реальность таких расходов, не требуя невозможного? Главная ошибка — требовать от обычного физлица, ведущего личное подсобное хозяйство (ЛПХ), счёт-фактуру с НДС. Физлицо её выставить не может, и оно не обязано этого делать. Как оформить правильно: Для ЛПХ: заключите рамочный договор купли-продажи и составляйте закупочные акты, содержащие все обязательные реквизиты первичного документа. Помните: по п. 13 ст. 217 НК РФ доходы от продажи продукции ЛПХ освобождаются от НДФЛ, если площадь участка не превышает максимум, не используется наёмный труд, а происхождение продукции подтверждено документом (например, справкой местной администрации). Для ИП и организаций: запрашивайте документы в зависимости от их налогового статуса (УПД, счета-фактуры, если они являются плательщиками НДС). Для всех: сохраняйте подтверждение оплаты, документы на доставку и поступление товара на склад. Ветеринарные сопроводительные документы и сертификаты соответствия требуются с учётом конкретной категории продукции, а не «для галочки». Для налогового учёта гораздо полезнее подтвердить фактическую закупку, ассортимент, количество и использование продукции, чем пытаться доказать инспектору «уникальность» сырья.

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