Ваши пенсионные накопления хотят перевести в ПДС. Кто может забрать всю сумму уже сейчас, а кому пора проверить счет

Если вам исполнилось 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин) и у вас есть пенсионные накопления, проверьте, положена ли вам единовременная выплата. Например, женщина, которой в ноябре 2026 года исполнилось 55 лет, при накоплениях в 240 000 ₽ может получить всю сумму по действующим правилам. Ниже покажем расчёт и дадим ссылку на заявление.
А что с будущим переводом? Правительство предложило с 1 апреля 2027 года автоматически перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС). На 7 ноября 2026 года законопроект № 28928-9 передан в Комитет Госдумы по финансовому рынку. Из-за этой новости подписывать договор или перечислять деньги не требуется.
Женщине исполнилось 55 лет. Может ли она получить все 240 000 ₽?
Допустим, накопительная пенсия ей ранее не назначалась, все 240 000 ₽ по-прежнему учитываются в системе обязательного пенсионного страхования.
Считаем по правилам 2026 года. Ожидаемый период выплаты составляет 270 месяцев: 240 000 ₽ ÷ 270 = 888,89 ₽ в месяц.
Порог для единовременной выплаты в 2026 году составляет 1 628,80 ₽ (10% от федерального прожиточ minimа пенсионера). Поскольку 888,89 ₽ меньше этого порога, условие выполняется.
Она вправе уже сейчас подать заявление на единовременную выплату всех 240 000 ₽. Если её страховщик — СФР, на рассмотрение заявления с необходимыми документами отводится до месяца, а на перечисление после положительного решения — до двух месяцев.
Что делать людям уже сейчас
Ваша ситуация
Что сделать
Не знаете, есть ли у вас накопления
Закажите выписку из лицевого счёта на Госуслугах. Если страховщик — СФР, в ней указана сумма с учётом инвестирования. Если указан НПФ, выписка покажет название фонда и поступившие взносы. Актуальный остаток запросите у самого НПФ.
Вам уже 55/60 лет или есть право на досрочную пенсию
Обратитесь в фонд, где лежат деньги. Спросите прямо: «Возникло ли у меня право на выплату? Какую сумму я могу получить единовременно по правилам 2026 года?» Если право есть, заявление можно подать сейчас.
До выплат ещё далеко
Сохраните выписку с датой. По проекту старые накопления переведут без вашего заявления. Если хотите вносить новые деньги, сначала попросите НПФ показать, сколько вам вернут при досрочном выходе. Это важно, если деньги могут понадобиться семье в ближайшие годы.
Накопительную пенсию или срочную выплату уже получаете
По проекту выплаты продолжатся на прежних условиях. Переоформлять их заранее не нужно. Если закон примут, просто сверьте первое уведомление фонда и очередное поступление с решением о назначении.
В накопления направляли маткапитал
Узнайте в фонде, какая часть суммы приходится на маткапитал. Проект предусматривает возможность в переходный период вернуть эти средства для использования на другие разрешённые цели.
Зачем это государству и что получает человек
С 2014 года обязательные взносы работодателей идут на страховую пенсию. Старые накопления продолжают инвестироваться, но добровольно их пополняют немногие (в 2024 году это сделали всего 28,4 тыс. человек).
По позиции Минфина, перевод в ПДС даёт экономике долгосрочный источник финансирования. Для человека меняются условия доступа к деньгам. Счёт можно пополнять добровольно. По действующим правилам ПДС для софинансирования нужно внести за год не менее 2 000 ₽ своих денег. Размер доплаты зависит от дохода и взноса, максимум — 36 000 ₽ в год. Сам перевод старых накоплений права на доплату не даёт.
Кроме того, проект предусматривает досрочную выплату при потере кормильца или для оплаты лечения самого участника, если вид лечения входит в перечень Правительства. Страховую пенсию, стаж и пенсионные баллы проект не затрагивает.
НДФЛ и бухгалтерия
Налоговый вычет при соблюдении условий возможен не только с личных взносов, но и с взносов работодателя, если работник одновременно является вкладчиком и участником договора ПДС, а также выполнил остальные условия ст. 219.2 НК РФ.
Базовый лимит учитываемых взносов — 400 000 ₽ в год (это общий годовой лимит по нескольким инструментам долгосрочных сбережений). При ставке 13% возврат составит до 52 000 ₽. Для взносов в пользу детей лимит может быть увеличен до 500 000 ₽ при выполнении условий.
Важно для бухгалтерии: автоперевод ранее сформированных накоплений не даёт работодателю основания удерживать деньги из зарплаты. Перечисление новых взносов — это отдельная операция, требующая добровольного заявления работника.
Календарь: если проект примут в текущей редакции
Январь 2027: Начало периода подготовки. Предлагается прекратить приём новых заявлений о переходе (обработка заявлений, поданных в 2026 году, ещё может продолжаться). Также нельзя будет заключать новые договоры ОПС или направлять маткапитал на накопительную пенсию.
1 марта 2027: СФР и НПФ прекратят принимать заявления о назначении накопительной пенсии и срочной выплаты по прежнему порядку.
1 апреля 2027: Предлагаемый старт автоматического перевода накоплений в ПДС.
С 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года включительно: Предполагаемый срок, когда можно будет подать заявление о смене НПФ без потери инвестиционного дохода.
Полезные ссылки
Хочу узнать, где мои деньги: Заказать выписку из лицевого счёта на Госуслугах.
Мои накопления в СФР, хочу обратиться за деньгами: Подать заявление на единовременную выплату. Если страховщик — НПФ, обращаться нужно в указанный в выписке фонд.
Евгений Сивков (sivkov.biz)
Кандидат экономических наук, налоговый консультант
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