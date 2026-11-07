Ваши пенсионные накопления хотят перевести в ПДС. Кто может забрать всю сумму уже сейчас, а кому пора проверить счет

Зачем это государству и что получает человек

С 2014 года обязательные взносы работодателей идут на страховую пенсию. Старые накопления продолжают инвестироваться, но добровольно их пополняют немногие (в 2024 году это сделали всего 28,4 тыс. человек).

По позиции Минфина, перевод в ПДС даёт экономике долгосрочный источник финансирования. Для человека меняются условия доступа к деньгам. Счёт можно пополнять добровольно. По действующим правилам ПДС для софинансирования нужно внести за год не менее 2 000 ₽ своих денег. Размер доплаты зависит от дохода и взноса, максимум — 36 000 ₽ в год. Сам перевод старых накоплений права на доплату не даёт.

Кроме того, проект предусматривает досрочную выплату при потере кормильца или для оплаты лечения самого участника, если вид лечения входит в перечень Правительства. Страховую пенсию, стаж и пенсионные баллы проект не затрагивает.