За 2025 год банк выплатил вам 225 381 ₽ процентов, а ФНС начислила 2 000 ₽ налога. Это может быть правильный расчёт: налогом облагаются проценты сверх необлагаемого минимума. Но итог зависит также от других доходов и условий вклада. Показываем, что проверить в уведомлении перед уплатой 1 декабря 2026 года.

Кто должен платить

Налогом облагается процентный доход, а не сумма вклада. Необлагаемый минимум предоставляется одному человеку на совокупные проценты по всем учитываемым вкладам и счетам, а не отдельно в каждом банке. Налог возникает, если после применения необлагаемого минимума и предусмотренных законом особенностей остаётся облагаемая сумма. Расчет производится по сведениям, которые передают банки, а ваши банковские выписки нужны вам самим для проверки расчёта ФНС.

Какие вклады учитывает налоговая

В расчет берутся проценты по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Валюта вклада значения не имеет. Проценты в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения каждого дохода. Не учитываются: проценты по рублёвым вкладам и остаткам на счетах, если ставка в течение всего года была не более 1% годовых;

проценты по счетам эскроу*.



*Счёт эскроу — специальный банковский счёт, на котором деньги блокируются до выполнения условий сделки. Например, покупатель перечисляет оплату, а продавец получает её только после наступления предусмотренных договором условий. Банк выступает посредником и контролирует передачу денег.

Как рассчитывают налог

По общему правилу налоговая база за 2025 год — учитываемые процентные доходы минус 210 000 ₽. Если результат равен нулю или отрицательный, налога нет. Для некоторых долгосрочных вкладов предусмотрено дополнительное уменьшение базы. Лимит рассчитывается как 1 млн руб. × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ на 1-е число каждого месяца отчетного года. В 2025 году максимальная ключевая ставка составляла 21%, поэтому необлагаемый минимум за 2025 год — 210 000 ₽. Пример из разъяснений ФНС: Доход в виде процентов за 2025 год составил 225 381 ₽. Необлагаемый минимум: 210 000 ₽. База по НДФЛ: 15 381 ₽ (225 381 − 210 000). При ставке 13% налог составит 2 000 ₽ (с учетом правил округления). Источник: Разъяснения ФНС России Важно про ставку: для налоговых резидентов действует ставка 13% в пределах 2,4 млн ₽ совокупной налоговой базы соответствующей группы доходов (п. 6 ст. 210 НК РФ) и 15% с превышения. В эту группу входят не только проценты по вкладам, но, например, дивиденды и доходы от операций с ценными бумагами. Зарплата к этой сумме не прибавляется. В нашем примере условия применения ставки 13% соблюдены, а дополнительных уменьшений по долгосрочным вкладам нет. Для нерезидентов РФ ставка по процентам в российских банках составляет 15%.

Долгосрочные вклады

Для вкладов, срок которых при открытии превышает 15 месяцев, с выплатой процентов в конце срока действует специальный порядок. При соблюдении условий ст. 214.2 НК РФ могут учитываться неиспользованные части необлагаемого минимума прошлых лет — в пределах процентов, начисленных за соответствующие годы. Поэтому проверьте, передал ли банк разбивку процентов по годам.

Вычеты этот налог не уменьшат

С процентов по российским банковским вкладам, полученных начиная с 2025 года, нельзя вернуть НДФЛ через обычные стандартные, социальные и имущественные вычеты. Например, расходы на лечение или покупку квартиры не уменьшают именно эту налоговую базу. Необлагаемый минимум по вкладам при этом сохраняется. Разъяснение ФНС

Срок уплаты и что делать, если письма нет

В 2026 году налог на проценты по вкладам за 2025 год уплачивают в общем случае не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление инспекция направляет не позднее чем за 30 рабочих дней до срока уплаты. В нем будут сведения для уплаты налога. Если бумажное письмо не пришло, проверьте личный кабинет ФНС и Госуслуги: уведомление могло поступить электронно. Если его нет, обратитесь в инспекцию и уточните, сформировано ли оно, когда и каким способом направлено. При просрочке могут начисляться пени и применяться меры взыскания. Штраф 20% по статье 122 НК РФ не возникает автоматически из-за неоплаты суммы, уже указанной в налоговом уведомлении (п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Рабочая инструкция: как проверить расчёт ФНС