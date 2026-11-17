Сотрудник просит переводить зарплату на карту супруги. Разбираем, какие документы оформить, чтобы не платить дважды: шаблон заявления, нюансы допсоглашения, приоритет исполнительных листов и пример расчета за 10 секунд.

«Переведите зарплату жене, реквизиты сейчас пришлю», — просит сотрудник за день до выплаты. Бухгалтеру нужно решить сразу три вопроса: можно ли согласиться, достаточно ли заявления и чем подтвердить, что зарплату действительно выплатили. Разбираемся, что оформить до отправки денег.

Можно ли вообще платить не работнику?

Перечисление зарплаты третьему лицу допускается, если такой способ выплаты предусмотрен трудовым договором (ч. 5 ст. 136 ТК РФ). Если соответствующего условия нет, стороны оформляют дополнительное соглашение. Письменное заявление фиксирует конкретное поручение работника и реквизиты получателя.

Работодатель обязан согласиться? Нет. Если такой порядок ещё не предусмотрен трудовым договором, работник не может установить его односторонне. Сторонам нужно договориться об изменении условий выплаты.

Главный риск: «А я денег не видел!»

Представьте: сотрудник устно попросил перечислять зарплату на карту супруги, чтобы не было соблазна потратить её на новые рыболовные снасти. Через полгода он увольняется и заявляет, что зарплату не получал.

Если работник оспорит выплату, работодателю придётся подтвердить его поручение, согласованный способ выплаты и исполнение перевода. Без этих доказательств возникает риск взыскания зарплаты как невыплаченной.

Важно помнить: подписанное дополнительное соглашение подтверждает условия выплаты, а исполненное платёжное поручение и банковская выписка — сам перевод. Один документ другой не заменяет.

Как оформить перевод

Вариант 1. Сотрудник только устраивается. Пропишите условие о выплате третьему лицу прямо в трудовом договоре. Укажите ФИО получателя, сумму и полные банковские реквизиты.

Вариант 2. Сотрудник уже работает. Оформите дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ) и получите письменное заявление.

При смене банка работник уведомляет работодателя не позднее чем за 15 календарных дней до выплаты (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Однако при согласовании перевода третьему лицу отдельно определите дату начала нового порядка. Не откладывайте выплату зарплаты из-за оформления документов: до изменения условий действует прежний порядок.

Шаблон заявления (заготовка для адаптации)

Прошу начиная с [дата] перечислять [всю сумму / …% суммы] заработной платы, причитающейся мне после удержания НДФЛ и обязательных удержаний, на банковский счёт [ФИО получателя].

Реквизиты: номер счёта, наименование банка, БИК и другие необходимые банковские реквизиты.

Основание: пункт […] трудового договора / дополнительное соглашение от […].

Дата, подпись.

Это заготовка для адаптации, а не замена согласованию условий трудового договора.

В заявлении или соглашении обязательно уточните:

с какой выплаты начинается перечисление;

какие выплаты охвачены: зарплата, отпускные, премии, окончательный расчёт;

куда направляется оставшаяся часть при частичном переводе;

как работник меняет получателя или отменяет поручение.

Пример назначения платежа: «Заработная плата Иванова И.И. за первую половину ноября 2026 года, перечисляемая Петровой А.А. по заявлению работника от […]».

Неочевидные нюансы

Лимиты. Можно направить всю сумму, оставшуюся после НДФЛ и обязательных удержаний. Добровольное распоряжение зарплатой нужно отличать от удержаний по закону. Исполнительные документы. Если работодателю поступил исполнительный документ или соответствующие документы от пристава, сначала удерживаются обязательные суммы (алименты, долги), и только остаток переводится третьему лицу. Расчётный листок. Работника необходимо обеспечить расчётным листком в установленном порядке (ч. 1 ст. 136 ТК РФ). Отчётность. В 6-НДФЛ и РСВ суммы проходят по самому работнику, а не по получателю денег.

Пример для бухгалтера (проверка за 10 секунд)

После удержания НДФЛ сотруднику причитается 80 000 ₽. По поступившему исполнительному документу бухгалтер должен удержать 20 000 ₽. На счёт супруги можно перечислить оставшиеся 60 000 ₽, если такой способ выплаты оформлен. Заявление «всю зарплату жене» не отменяет обязательные удержания.

Перед переводом проверьте три вещи: согласован ли способ выплаты в трудовом договоре, зафиксированы ли поручение и реквизиты работника, сможете ли вы подтвердить исполнение платежа. Родственные отношения с получателем эти документы не заменяют.

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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант