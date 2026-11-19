Представьте, что в одном требовании инспектор просит прислать договор и сообщить, кто принимал товар на складе. Бухгалтер приложил договор и нажал «Отправить». Первый пункт он закрыл. Второй вопрос остался без ответа. Именно поэтому, получив требование по контрагенту, стоит отдельно выписать, какие документы нужно приложить и на какие вопросы нужен ответ. От этого зависит и возможный штраф.

Разные запросы — разные штрафы

Многие до сих пор путают статьи ответственности, надеясь на минимальные санкции. Давайте расставим цифры по местам, чтобы не было иллюзий:

* П. 1 ст. 126 НК РФ: 200 рублей за каждый непредставленный документ. Важно: считается именно документ, а не страница. Один договор на 30 листов — это один штраф в 200 рублей.

* П. 2 ст. 126 НК РФ: если вы отказались представить имеющиеся у вас документы со сведениями о другом налогоплательщике по запросу инспекции, штраф для организации или ИП составит 10 000 рублей.

* П. 1 ст. 129.1 НК РФ: неправомерное несообщение (или просрочка сообщения) обязательных сведений влечет штраф 5 000 рублей. Если такое деяние совершено повторно в течение календарного года — 20 000 рублей.