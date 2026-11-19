Представьте, что в одном требовании инспектор просит прислать договор и сообщить, кто принимал товар на складе. Бухгалтер приложил договор и нажал «Отправить». Первый пункт он закрыл. Второй вопрос остался без ответа. Именно поэтому, получив требование по контрагенту, стоит отдельно выписать, какие документы нужно приложить и на какие вопросы нужен ответ. От этого зависит и возможный штраф.
Разные запросы — разные штрафы
Многие до сих пор путают статьи ответственности, надеясь на минимальные санкции. Давайте расставим цифры по местам, чтобы не было иллюзий:
* П. 1 ст. 126 НК РФ: 200 рублей за каждый непредставленный документ. Важно: считается именно документ, а не страница. Один договор на 30 листов — это один штраф в 200 рублей.
* П. 2 ст. 126 НК РФ: если вы отказались представить имеющиеся у вас документы со сведениями о другом налогоплательщике по запросу инспекции, штраф для организации или ИП составит 10 000 рублей.
* П. 1 ст. 129.1 НК РФ: неправомерное несообщение (или просрочка сообщения) обязательных сведений влечет штраф 5 000 рублей. Если такое деяние совершено повторно в течение календарного года — 20 000 рублей.
Молчание в ответ на требование — это не автоматические 5 000 рублей. Всё зависит от того, что именно у вас запросили и как инспекция оформила свое решение.
Дело № 1. Штраф устоял (Московский округ)
Постановление АС Московского округа от 18.09.2026 по делу № А40-357364/2025.
Инспекция действовала вне рамок налоговой проверки, на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ. В требовании к организации запросили и информацию об отношениях с контрагентом, и конкретные перечисленные документы. Компания требование проигнорировала.
Суд подтвердил штраф в размере 5 000 рублей по п. 1 ст. 129.1 НК РФ именно за несообщение сведений.
Важный нюанс: фраза «любой запрос по ст. 93.1 подпадает под ст. 129.1» неверна. Пункт 6 ст. 93.1 НК РФ прямо разграничивает истребование документов и истребование информации. Если запросили и то, и другое, а вы не дали ничего, штраф за несообщение сведений вполне законен.
Дело № 2. Штраф отменили (Центральный округ)
Постановление АС Центрального округа от 28.02.2024 по делу № А68-11420/2021 (АО «Спецмонтажналадка»).
Здесь кассация отменила штраф (в том деле он составлял 2 500 рублей) по той же статье 129.1 НК РФ. Почему? Из-за формальной, но фатальной для инспекции детали.
Налоговая запросила перечень доходов и расходов, а также книги учета. Однако пункт 2 формы требования, который предназначен для отдельно запрашиваемой информации, остался пустым. В своем решении инспекция сама перечислила непредставленные документы, но штраф выписала за несообщение сведений.
Суд заметил это противоречие, признал решение недействительным и указал, что действия компании следовало квалифицировать по п. 1 ст. 126 НК РФ. Новый штраф в размере 200 рублей за документ суд в своем постановлении не назначал, но главное — незаконный штраф по ст. 129.1 НК РФ был аннулирован.
Сроки, которые решают всё
Это самая важная практическая часть. Сроки ответа зависят от основания запроса:
1. П. 1 ст. 93.1 НК РФ (в ходе проведения проверки у вашего контрагента): у вас есть 5 рабочих дней.
2. П. 2 ст. 93.1 НК РФ (запрос по конкретной сделке вне рамок проверки, как в московском деле выше): у вас есть 10 рабочих дней.
Отсчет начинается со следующего дня после получения требования.
* Если запрашиваемых документов или сведений у вас нет, об этом нужно официально сообщить в тот же срок.
Если документы есть, но собрать их вовремя не получается, уже на *следующий рабочий день** направьте в инспекцию уведомление с указанием причин и предлагаемой датой предоставления. Решение о продлении срока принимает инспекция.
Рабочая инструкция
Откройте требование и отметьте три вещи: по какому пункту ст. 93.1 его направили, какие файлы нужно приложить и на какие вопросы нужен отдельный ответ.
Если штраф уже выписали, положите рядом требование и решение инспекции. Сверьте, что у вас просили и за что именно оштрафовали. В деле № А68-11420/2021 эта сверка оказалась решающей.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант