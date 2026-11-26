В 2027 году ФНС объединит зарплату, дивиденды и проценты по вкладам. Итоговый налог вырастет, а сумма доплаты по уведомлению может даже снизиться. Но если вы разобьете депозит на три банка, вас ждет неприятный сюрприз. Разбираем на цифрах.

Вы работаете в двух местах, держите крупный вклад и периодически получаете дивиденды. Бухгалтерия на работах исправно удерживает 13%, банк молчит, компания-эмитент тоже всё сделала. Казалось бы, с государством рассчитались.

Но осенью приходит налоговое уведомление с суммой к доплате. За что? Кто всё это объединил? И почему с 2027 года при тех же самых доходах государство заберет больше, хотя сумма в самой «платежке» может даже уменьшиться?

Разбираем на конкретных цифрах: живо, понятно и “без воды”.

Важно: расчеты за 2027 год выполнены на основании законопроекта № 617-9 в редакции, принятой Государственной думой в третьем чтении 24 ноября 2026 года (Постановление № 517-9 ГД). Применение новых правил предполагается с 1 января 2027 года при условии завершения законодательной процедуры. Карточка законопроекта № 617-9

Текст в редакции третьего чтения

1. Что реально меняется (и кого это коснется)

Главное изменение не в появлении новых ставок, а в расширении совокупности налоговых баз, к которым применяется пятиступенчатая прогрессивная шкала (от 13% до 22%). Зарплата, дивиденды и облагаемая часть банковских процентов теперь будут суммироваться для определения порогов.

Кого это действительно заденет:

Категория налогоплательщиков Последствия реформы Две работы, других доходов нет Сама реформа порядок не меняет. До 2,4 млн ₽ ставка 13%, свыше — 15%. Зарплата + дивиденды (сумма > 2,4 млн ₽) Возможен рост НДФЛ из-за суммирования баз. Зарплата + облагаемые проценты по вкладам Возможен рост НДФЛ. Процентный доход ниже необлагаемого минимума НДФЛ с процентов не возникает.

2. Финансовый портрет нашего героя

Возьмем типичный кейс налогового резидента РФ. Исходные условия: герой работает все 12 месяцев, не использует налоговые вычеты, получает все указанные проценты в соответствующем календарном году, а работодатели и компания, выплачивающая дивиденды, являются разными налоговыми агентами.

Первая работа: 150 000 рублей в месяц на руки.

Вторая работа: 100 000 рублей в месяц на руки.

Депозит в крупном банке: 3 000 000 рублей под 11% годовых.

Дивиденды от российской компании: 500 000 рублей в год (до удержания НДФЛ, при отсутствии оснований для зачета налога на прибыль по п. 3.1 ст. 214 НК РФ).

3. Расчет НДФЛ за 2026 год (Старые правила)

Сначала восстановим «грязный» доход. Чтобы получать 150 000 и 100 000 на руки, начисления составляют примерно 172 414 ₽ и 114 943 ₽ в месяц. Совокупная начисленная зарплата за год: ~3 448 276 рублей.

Налог с зарплаты:

2 400 000 × 13% = 312 000 ₽

1 048 276 × 15% = 157 241 ₽ Итого с зарплаты: 469 241 ₽. Работодатели уже удержали 448 276 ₽. Доплата с зарплаты: 20 965 ₽.

Налог с вклада: Необлагаемый минимум = 1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая на 1-е число каждого месяца предыдущего года. Для 2026 и 2027 годов в нашем примере берем предварительное значение 16% (минимум = 160 000 ₽). Процентный доход: 3 000 000 × 11% = 330 000 ₽. Облагаемая база: 330 000 − 160 000 = 170 000 ₽. НДФЛ с вклада (13%): 22 100 ₽. (В 2026 году банк его не удерживает, считает ФНС).

Налог с дивидендов: 500 000 × 13% = 65 000 ₽ (удерживает компания).

Итого НДФЛ за 2026 год: 556 341 ₽.

Удержано агентами: 448 276 + 65 000 = 513 276 ₽.

Доплата по уведомлению ФНС: 43 065 ₽.

4. Расчет НДФЛ за 2027 год (Новые правила)

Теперь зарплата, дивиденды и облагаемые проценты включаются в совокупность налоговых баз для применения прогрессивной шкалы. Совокупная база: 3 448 276 (зарплата) + 500 000 (дивиденды) + 170 000 (проценты) = 4 118 276 ₽.

Считаем налог:

2 400 000 × 13% = 312 000 ₽

1 718 276 × 15% = 257 741 ₽

Итого НДФЛ: 569 741 ₽.

Итого НДФЛ за 2027 год: 569 741 ₽ (в 2026 году было 556 341 ₽, разница: +13 400 ₽ или +2,41%).

Кто удержит налог:

Работодатели и компания с дивидендами удержат те же 513 276 ₽.

Банк теперь выступает налоговым агентом и удержит 13% с облагаемых процентов: 170 000 × 13% = 22 100 ₽. Всего удержано: 535 376 ₽.

Доплата по уведомлению ФНС: 569 741 − 535 376 = 34 365 ₽.

5. Парадокс реформы и ловушка нескольких банков

Обратите внимание на цифры: общая налоговая нагрузка выросла на 13 400 рублей (+2,41%). Но сумма годовой доплаты по уведомлению, наоборот, уменьшилась на 8 700 рублей (−20,2%). Почему? Потому что банк теперь забирает свою часть заранее, не дожидаясь ФНС.

Важный нюанс: если вы разобьете 3 млн рублей на три вклада по 1 млн в разных банках, ваш необлагаемый минимум не утроится. Он всегда рассчитывается на одного человека в год.

Показатель за 2027 год Вклад в одном банке (3 млн ₽) Вклады в трех банках (по 1 млн ₽) Процентный доход 330 000 ₽ 330 000 ₽ НДФЛ, удержанный банками 22 100 ₽ 0 ₽ (каждый банк видит доход 110 тыс. < лимита 160 тыс.) Общая сумма НДФЛ со всех доходов 569 741 ₽ 569 741 ₽ Доплата по уведомлению ФНС 34 365 ₽ 56 465 ₽

Размещение денег в нескольких банках не уменьшает итоговый налог, но может создать неприятный сюрприз в виде резкого роста суммы доплаты в конце года.

6. Когда платить и что делать при ошибке

Напоминаем: 1 декабря 2026 года истекает срок уплаты НДФЛ по уведомлениям за 2025 год. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика.

Что касается будущих периодов:

За доходы 2026 года доплачиваем 1 декабря 2027 года .

За доходы 2027 года доплачиваем 1 декабря 2028 года. Само уведомление ФНС обязана направить не позднее чем за 30 дней до срока уплаты (п. 2 ст. 52 НК РФ). До истечения этого срока пени на сумму доплаты не начисляются.

Нужна ли декларация 3-НДФЛ? Для описанного автоматического перерасчета — нет, ФНС сделает всё сама. Декларация может понадобиться при сдаче квартиры физлицу, продаже имущества или получении дохода из-за рубежа.

Что делать, если данные в уведомлении не совпадают с вашими? Не игнорируйте его. Подайте заявление о перерасчете по форме КНД 1150139 через Личный кабинет. Если инспекция откажет, вы вправе обжаловать решение в вышестоящий налоговый орган в течение 30 рабочих дней. При соблюдении этой процедуры оспариваемая задолженность не подлежит бесспорному взысканию до разрешения спора (разъяснения ФНС).

7. Как законно уменьшить налоговую нагрузку

Формирование налогового резерва на доплату — это разумное планирование, но есть и законные способы снизить саму базу:

Используйте налоговые вычеты. Правила применения вычетов к отдельным базам сохраняются (ст. 210, 218–221 НК РФ). Вычет уменьшает именно налоговую базу. Пример: Если наш герой оформит социальный вычет на лечение или обучение в размере 150 000 ₽, его НДФЛ за 2027 год снизится на 22 500 ₽ (150 000 × 15%). Долгосрочные сбережения. С 1 сентября 2026 года действуют обновленные правила (ст. 219.2 НК РФ). Вычеты распространяются на взносы по договорам долгосрочных сбережений (ПДС), негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), добровольного страхования жизни и на ИИС. Лимит вычета — 400 000 рублей в год (до 500 000 ₽ при взносах в пользу детей). Важно: это лимит для расчета вычета, а не сумма возврата на руки. Планирование выплат. До конца года оцените налоговые последствия предстоящих выплат дивидендов, премий и банковских процентов. Сравните нагрузку при получении дохода в разных периодах. Любое планирование допускается исключительно в рамках ТК РФ (ст. 136 о сроках зарплаты) и корпоративного законодательства (60 дней на выплату дивидендов ООО). Льготы. Проверяйте право на освобождение от налога при продаже имущества (ст. 217.1 НК РФ) и инвестиционный вычет (ЛДВ по ст. 219.1 НК РФ), чтобы эти доходы вообще не попали в совокупную базу.

8. Вывод

Раньше можно было рассматривать зарплату, дивиденды и вклады как изолированные потоки. Теперь ключевое значение имеет совокупный облагаемый доход. Работодателей может быть пять, вкладов — десять. Но налогоплательщик один. Считать нужно не только деньги, которые пришли на карту, но и те, что действительно останутся вашими после окончательного расчета с государством.

Профессиональная консультация поможет вам выстроить прозрачную и законную систему управления налоговыми рисками, принимать обоснованные финансовые решения, опираясь на актуальные нормы законодательства и судебную практику, а не на слухи и догадки.

Евгений Сивков

Кандидат экономических наук, налоговый консультант.